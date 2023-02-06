Trong khi đó, các lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm 9 ngư dân mất tích và trong số này có 2 công dân Việt Nam .

Theo thông tin từ TTXVN, ngày 5/2, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 5/2 đã chỉ thị lãnh đạo các bộ và cơ quan thuộc chính phủ huy động mọi nguồn lực để tìm kiếm và hỗ trợ các nạn nhân còn mất tích trong vụ lật tàu ở ngoài khơi bờ biển phía Tây nước này đêm 4/2.

Chiếc tàu đánh cá nặng 24 tấn bị lật ở vùng biển cách đảo Daebichi không có dân cư 16,6km về phía Tây, cách quận Sinan, tỉnh Nam Jeolla khoảng 20km về phía Tây Nam.

Thông tin cho biết Lực lượng bảo vệ bờ biển và quân đội Hàn Quốc đã điều 30 tàu của Lực lượng bảo vệ bờ biển và Hải quân Hàn Quốc cùng nhiều máy bay tuần tra hàng hải và thợ lặn từ đơn vị cứu nạn trên biển (SSU) tới khu vực xảy ra tai nạn để tìm kiếm nạn nhân.

Một tàu chở hàng gần đó đã cứu được 3 thủy thủ. Lực lượng chức năng đang đẩy mạnh nỗ lực tìm kiếm những người còn mất tích.

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm người mất tích- Nguồn: TTXVN

Theo thông tin từ báo Người Lao động, bộ trưởng Bộ Đại dương Cho Seung-hwan cho biết, hầu hết người mất tích được cho là đang ở trên boong tàu vào thời điểm tàu bị lật. Ông Cho nói thêm họ sẽ điều tra xem liệu thuyền trưởng có hướng dẫn các ngư dân ra ngoài boong tàu hay không.

Một con tàu chở hàng nhận được cuộc gọi yêu cầu nhờ giúp đỡ từ Cơ quan kiểm soát lưu thông trên biển (VTS) ở TP Mokpo nên đã tiếp cận và cứu được một số ngư dân. Theo thông tin sơ bộ, nước biển tràn vào phòng máy không rõ lý do trước khi con tàu nghiêng sang một bên.

Một ngư dân được cứu và được l chuyển lên xe cứu thương ở TP Mokpo - Ảnh: báo Người Lao động

Thuyền trưởng của con tàu chở hàng, Lee Hyung-keun, kể lại: "Những người sống sót đang chờ cứu hộ trên con tàu bị lật khi tôi đến vào khoảng 0 giờ 10 phút. Ban đầu, họ dường như không thể nói năng bình thường do hạ thân nhiệt". Vì ngư cụ chặn lối vào cabin và phòng máy nên lực lượng cứu hộ không thể vào bên trong để tìm kiếm các ngư dân ngay lúc ấy...

Vợ của một ngư dân cho biết cô gọi điện với chồng lần cuối vào ngày 1/2. “Mệt mỏi vì công việc đánh cá, chồng tôi nói sang năm sẽ nghỉ hưu… Tôi mong anh ấy bình an trở về với gia đình” - người phụ nữ chia sẻ.

Bộ Đại dương Hàn Quốc tuyên bố sẽ mở cuộc điều tra kỹ lưỡng sau khi trục vớt con tàu.