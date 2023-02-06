Trong lúc sơ cứu và sưởi ấm cho 3 người bị nạn, phát hiện anh Thắng hơi thở yếu, không còn tỉnh táo nên anh Thường lập tức gọi người từ trong bờ đi xuồng ra ứng cứu.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, ngày 5/2, đại diện UBND xã Bản Sen cho biết, vụ việc xảy ra khoảng 17h ngày 4/2 tại vùng biển thuộc xã Bản Sen.

Thời điểm trên, anh Trần Văn Kiệm (40 tuổi, ngụ xã Ngọc Vừng, huyện Vân Đồn) điều khiển tàu sắt di chuyển từ hòn Gội thuộc xã Quan Lạn hướng vào đất liền.

Lúc này trên tàu có anh Nguyễn Đình T. (41 tuổi, ngụ phường Phong Hải, thị xã Quảng Yên) và anh Đào Văn Dân (33 tuổi, ngụ tỉnh Thanh Hóa).

Đến khoảng 19h cùng ngày, anh Kiệm điều khiển tàu đến vùng biển thuộc xã Bản Sen thì bị đắm tàu do gặp sóng to, gió lớn.

Đến khoảng 19h cùng ngày, anh Kiệm điều khiển tàu đến vùng biển thuộc xã Bản Sen thì bị đắm tàu do gặp sóng to, gió lớn - Ảnh minh họa: báo Lao động

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, khoảng 20 phút sau khi tàu bị đắm, anh Nguyễn Văn Thường (SN: 1975, trú tại: xã Đông Xá, Vân Đồn) điều khiển tàu sắt chở hàu đi sau phát hiện vụ việc và nhanh chóng ứng cứu đưa 3 người lên tàu của mình.

Trong lúc sơ cứu và sưởi ấm cho 3 người bị nạn, phát hiện anh Thắng hơi thở yếu, không còn tỉnh táo nên anh Thường lập tức gọi người từ trong bờ đi xuồng ra ứng cứu.

Ngay sau đó, anh Phạm Thanh Bình chủ tàu bị đắm (SN: 1977, trú tại: xã Đông Xá, Vân Đồn) đã thuê xuồng ra tàu của anh Thường chở anh Thắng đi cấp cứu tại trung tâm y tế huyện Vân Đồn. Nhưng khi đến trung tâm y tế, anh Thắng được thông báo là đã tử vong.

Hiện lực lượng chức năng huyện Vân Đồn đang lên phương án trục vớt con tàu đắm và điều tra nguyên nhân vụ đắm tàu.

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