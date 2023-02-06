Đắm tàu trên biển do sóng to gió lớn, một ngư dân không may tử vong

Xã hội 06/02/2023 08:50

Trong lúc sơ cứu và sưởi ấm cho 3 người bị nạn, phát hiện anh Thắng hơi thở yếu, không còn tỉnh táo nên anh Thường lập tức gọi người từ trong bờ đi xuồng ra ứng cứu.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, ngày 5/2, đại diện UBND xã Bản Sen cho biết, vụ việc xảy ra khoảng 17h ngày 4/2 tại vùng biển thuộc xã Bản Sen.

Thời điểm trên, anh Trần Văn Kiệm (40 tuổi, ngụ xã Ngọc Vừng, huyện Vân Đồn) điều khiển tàu sắt di chuyển từ hòn Gội thuộc xã Quan Lạn hướng vào đất liền.

Lúc này trên tàu có anh Nguyễn Đình T. (41 tuổi, ngụ phường Phong Hải, thị xã Quảng Yên) và anh Đào Văn Dân (33 tuổi, ngụ tỉnh Thanh Hóa).

Đến khoảng 19h cùng ngày, anh Kiệm điều khiển tàu đến vùng biển thuộc xã Bản Sen thì bị đắm tàu do gặp sóng to, gió lớn.

 

Đắm tàu trên biển do sóng to gió lớn, một ngư dân không may tử vong - Ảnh 1
Đến khoảng 19h cùng ngày, anh Kiệm điều khiển tàu đến vùng biển thuộc xã Bản Sen thì bị đắm tàu do gặp sóng to, gió lớn - Ảnh minh họa: báo Lao động

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, khoảng 20 phút sau khi tàu bị đắm, anh Nguyễn Văn Thường (SN: 1975, trú tại: xã Đông Xá, Vân Đồn) điều khiển tàu sắt chở hàu đi sau phát hiện vụ việc và nhanh chóng ứng cứu đưa 3 người lên tàu của mình.

Trong lúc sơ cứu và sưởi ấm cho 3 người bị nạn, phát hiện anh Thắng hơi thở yếu, không còn tỉnh táo nên anh Thường lập tức gọi người từ trong bờ đi xuồng ra ứng cứu.

Ngay sau đó, anh Phạm Thanh Bình chủ tàu bị đắm (SN: 1977, trú tại: xã Đông Xá, Vân Đồn) đã thuê xuồng ra tàu của anh Thường chở anh Thắng đi cấp cứu tại trung tâm y tế huyện Vân Đồn. Nhưng khi đến trung tâm y tế, anh Thắng được thông báo là đã tử vong.

Hiện lực lượng chức năng huyện Vân Đồn đang lên phương án trục vớt con tàu đắm và điều tra nguyên nhân vụ đắm tàu.

Nguyên nhân vụ cháy nổ trên tàu biển khiến 8 người bị thương ở Quảng Ninh

Nguyên nhân vụ cháy nổ trên tàu biển khiến 8 người bị thương ở Quảng Ninh

Vào ngày 3/2, Công an tỉnh Quảng Ninh đã xác định nguyên nhân vụ cháy nổ tàu biển ORIENTAL GLORY tại TX.Quảng Yên (Quảng Ninh).

Xem thêm
Từ khóa:   đắm tàu khiến 1 người tử vong đắm tàu trên biển Vân Đồn đắm tàu trên biển

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Tâm sự gia đình 44 phút trước
Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước
Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Sao quốc tế 4 giờ 6 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm sự 4 giờ 59 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 59 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 32 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?