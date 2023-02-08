Thông tin mới vụ nữ du khách mất đồng hồ gần 300 triệu khi qua máy soi chiếu sân bay Phú Quốc

Theo Công an tỉnh Kiên Giang, vụ nữ du khách mất đồng hồ trị giá hơn 11.000 USD (khoảng 278 triệu đồng) khi qua máy soi chiếu ở sân bay Phú Quốc đang được cơ quan chức năng xác minh, giải quyết.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, ngày 8/2, Công an tỉnh Kiên Giang vừa ra thông cáo báo chí về việc giải quyết tin báo mất đồng hồ của chị Mạc Thanh T. (34 tuổi) vào ngày 25/12/2022 tại Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc.

Cụ thể, khoảng 9h 30 phút ngày 25/12/2022, chị T. cùng chồng đi trên chuyến bay VN6526/18D từ TP Phú Quốc đến TPHCM. Khi chị T. mang tư trang, hành lý xách tay bỏ vào khay đi qua khu vực an ninh soi chiếu của Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. Khi kiểm tra an ninh xong, chị T. đi vào bên trong khu vực chuẩn bị ra cửa máy bay.

Sau đó, chị T. quay lại địa điểm kiểm tra an ninh hàng không tìm kiếm tư trang và báo với nhân viên Lô Văn Phương, người điều khiển máy soi chiếu là bị mất 1 đồng hồ đeo tay hiệu Patek Philippe trị giá 11.124 USD.

Hiện Công an TP. Phú Quốc đã lập hồ sơ và đang trong quá trình kiểm tra, xác minh, giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật - Ảnh: báo Dân Trí

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, đến khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày, bà Thảo quay lại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc yêu cầu an ninh sân bay kiểm tra lại camera và dữ liệu máy soi chiếu để tìm bằng chứng về việc mất đồng hồ.

Tiếp nhận tin báo, Công an TP. Phú Quốc đã lập hồ sơ và đang trong quá trình kiểm tra, xác minh, giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

Liên quan vụ mất chiếc đồng hồ Patek Philippe trị giá gần 300 triệu đồng, mới đây, trao đổi với Tiền Phong, bà Mạc Thanh Thảo cho biết đã gửi đơn tố cáo lần 2 đến Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ GTVT, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam cùng một số cơ quan có liên quan. Bà Thảo mong muốn quý cơ quan vào cuộc điều tra, tìm ra thủ phạm để có thể lấy lại tài sản.

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