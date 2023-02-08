Thông tin mới vụ nữ du khách mất đồng hồ gần 300 triệu khi qua máy soi chiếu sân bay Phú Quốc

Xã hội 08/02/2023 20:08

Theo Công an tỉnh Kiên Giang, vụ nữ du khách mất đồng hồ trị giá hơn 11.000 USD (khoảng 278 triệu đồng) khi qua máy soi chiếu ở sân bay Phú Quốc đang được cơ quan chức năng xác minh, giải quyết.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, ngày 8/2, Công an tỉnh Kiên Giang vừa ra thông cáo báo chí về việc giải quyết tin báo mất đồng hồ của chị Mạc Thanh T. (34 tuổi) vào ngày 25/12/2022 tại Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc.

Cụ thể, khoảng 9h 30 phút ngày 25/12/2022, chị T. cùng chồng đi trên chuyến bay VN6526/18D từ TP Phú Quốc đến TPHCM. Khi chị T. mang tư trang, hành lý xách tay bỏ vào khay đi qua khu vực an ninh soi chiếu của Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. Khi kiểm tra an ninh xong, chị T. đi vào bên trong khu vực chuẩn bị ra cửa máy bay.

Sau đó, chị T. quay lại địa điểm kiểm tra an ninh hàng không tìm kiếm tư trang và báo với nhân viên Lô Văn Phương, người điều khiển máy soi chiếu là bị mất 1 đồng hồ đeo tay hiệu Patek Philippe trị giá 11.124 USD.

 

Thông tin mới vụ nữ du khách mất đồng hồ gần 300 triệu khi qua máy soi chiếu sân bay Phú Quốc - Ảnh 1
Hiện Công an TP. Phú Quốc đã lập hồ sơ và đang trong quá trình kiểm tra, xác minh, giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật - Ảnh: báo Dân Trí

 

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, đến khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày, bà Thảo quay lại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc yêu cầu an ninh sân bay kiểm tra lại camera và dữ liệu máy soi chiếu để tìm bằng chứng về việc mất đồng hồ.

Tiếp nhận tin báo, Công an TP. Phú Quốc đã lập hồ sơ và đang trong quá trình kiểm tra, xác minh, giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

Liên quan vụ mất chiếc đồng hồ Patek Philippe trị giá gần 300 triệu đồng, mới đây, trao đổi với Tiền Phong, bà Mạc Thanh Thảo cho biết đã gửi đơn tố cáo lần 2 đến Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ GTVT, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam cùng một số cơ quan có liên quan. Bà Thảo mong muốn quý cơ quan vào cuộc điều tra, tìm ra thủ phạm để có thể lấy lại tài sản.

Hơn 30 cô gái trẻ ở miền Tây lọt bẫy đường dây bọn buôn người sang Trung Quốc

Hơn 30 cô gái trẻ ở miền Tây lọt bẫy đường dây bọn buôn người sang Trung Quốc

Khi qua đến Trung Quốc, Hải cùng với một số đối tượng khác mai mối gả những người phụ nữ này cho đàn ông Trung Quốc với số tiền từ 300 - 400 triệu đồng/trường hợp.

Xem thêm
Từ khóa:   nữ du khách mất đồng hồ ở sân bay mất đồng hồ khi qua máy soi chiếu mất đồng hồ 300 triệu tại sân bay Phú Quốc

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Tâm sự gia đình 52 phút trước
Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 22 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 2 phút trước
Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Sao quốc tế 4 giờ 15 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm sự 5 giờ 7 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 7 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 41 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?