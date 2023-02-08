"Vào tối 4/2, khi gia đình đi vắng, con gái tôi đã lấy tiền của bố mẹ, sau đó cắm xe máy để trả 130 triệu đồng cho ai đó. Khi kiểm tra trên máy điện thoại của cháu, chúng tôi phát hiện có giao dịch chuyển số tiền 130 triệu đồng" - ông Dũng chia sẻ.

Theo thông tin từ báo Phụ nữ Việt Nam, ngày 8/2, ông Nguyễn Quang Dũng (50 tuổi, trú tại xã An Hưng, huyện An Dương, TP. Hải Phòng) cho biết, gia đình ông đang phối hợp cùng lực lượng chức năng để tìm kiếm con gái ông là Nguyễn Thị Hồng Hạnh (20 tuổi, sinh viên năm nhất Trường Đại học Hàng hải Việt Nam).

Theo ông Dũng, vào tối ngày 4/2, con gái ông đi bộ từ nhà ra khu vực chân cầu Kiền (cách nhà khoảng hơn 3 km), đến đêm không thấy về, gọi điện thoại không nghe máy nên gia đình đã chia nhau đi tìm kiếm.

Đến khoảng gần 1 giờ ngày 5/2, chị gái của Hạnh đã phát hiện áo khoác, điện thoại và chiếc ô của Hạnh để trên đỉnh cầu Kiền. Gia đình nghi ngờ trong lúc thiếu suy nghĩ, Hạnh đã nhảy cầu tự tử.

Nữ sinh H. trước khi mất tích - Ảnh: báo Người Lao động

Theo thông tin từ báo Người Lao động, ông Dũng cũng cho rằng có thể có vấn đề liên quan đến hình sự vì trước khi mất tích, con gái ông D. có tham gia mua bán trên mạng và bị lừa hơn 100 triệu đồng. "Vào tối 4/2, khi gia đình đi vắng, con gái tôi đã lấy tiền của bố mẹ, sau đó cắm xe máy để trả 130 triệu đồng cho ai đó. Khi kiểm tra trên máy điện thoại của cháu, chúng tôi phát hiện có giao dịch chuyển số tiền 130 triệu đồng" - ông Dũng chia sẻ.

Được biết, hiện chị H. đang là sinh viên năm thứ nhất trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

Cũng trong chiều 8/2, lãnh đạo UBND xã An Hưng xác nhận gia đình chị H. đã có đơn trình báo cơ quan công an. Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm tung tích của nữ sinh này.

Qua Báo Người Lao Động, ông H. đề nghị ai có thông tin của con gái ông thì liên lạc với gia đình qua SĐT 037.981.7726.

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