Trạm Kiểm soát biên phòng Mân Quang (Đồn Biên phòng Sơn Trà, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP Đà Nẵng) cho biết, đang tìm kiếm ngư dân mất tích trong vụ chìm tàu trên biển.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào sáng ngày 8/2, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng cho hay các lực lượng vẫn đang tìm kiếm ngư dân mất tích trên vùng biển Đà Nẵng.

Cụ thể, vào tối ngày 7/2, tàu cá QNg 41464 do ông Lê Văn Hên (42 tuổi) làm chủ tàu cùng ngư dân Nguyễn Huy Hoàng (39 tuổi, ngụ xã Tuy Hải, huyện Ninh Hải, Ninh Thuận) chạy vào Đà Nẵng để bán cá.

Khoảng 21 giờ 30 cùng ngày, khi tàu QNg 41464 đến gần phao số 0 (vị trí 16,08 độ vĩ Bắc, 108,12 độ kinh Đông) thì xảy ra va chạm với tàu hàng Mai Dương 126 đang hành trình Vũng Tàu – Đà Nẵng.Cú va chạm khiến tàu QNg 41464 bị phá nước và chìm hẳn ở cách cảng Tiên Sa khoảng một hải lý. Ông Hên được tàu cá BĐ 40455 ở gần đó cứu nạn và đưa vào bờ. Còn ngư dân Nguyễn Huy Hoàng mất tích.

Đến 22 giờ 40 cùng ngày, nhận tin báo từ ông Hên, Trạm Kiểm soát biên phòng Mân Quang cùng tàu Mai Dương 126 tổ chức tìm kiếm ông Hoàng. Các tàu cá trong khu vực cũng phối hợp tìm kiếm xuyên đêm nhưng chưa có kết quả.

Lực lượng biên phòng cùng ngư dân tham gia tìm kiếm ông Hoàng - Ảnh: Vietnamnet

Theo thông tin từ Vietnamnet, cơ quan chức năngchia sẻ thêm, tàu hàng Mai Dương 126 có 9 thuyền viên của Công ty TNHH Hàng hải An Phúc ngụ tại xã An Lư, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) do ông Lê Danh Tùng làm thuyền trưởng. Tại thời điểm xảy ra va chạm, tàu đang hành trình từ Vũng Tàu đi Đà Nẵng.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã điều động xuồng cao tốc MS50 BP 081502 với 10 cán bộ chiến sĩ và các tàu cá trong khu vực phối hợp tìm kiếm ngư dân Nguyễn Huy Hoàng.

Tuy nhiên, do thời tiết không thuận lợi và đêm tối gây khó khăn nên lực lượng phối hợp tạm dừng tìm kiếm cứu nạn trong đêm. Tàu Mai Dương 126 và tàu QNg 92292 neo đậu tại khu vực, dùng đèn pha công suất lớn quan sát.

Theo ông Hên, nhiều khả năng ngư dân Hoàng bị mắc kẹt trong ca bin tàu bị chìm.

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