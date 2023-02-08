Đà Nẵng: Tàu cá va chạm tàu hàng ở vùng biển khiến 1 ngư dân mất tích

Xã hội 08/02/2023 11:26

Trạm Kiểm soát biên phòng Mân Quang (Đồn Biên phòng Sơn Trà, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP Đà Nẵng) cho biết, đang tìm kiếm ngư dân mất tích trong vụ chìm tàu trên biển.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào sáng ngày 8/2, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng cho hay các lực lượng vẫn đang tìm kiếm ngư dân mất tích trên vùng biển Đà Nẵng.

Cụ thể, vào tối ngày 7/2, tàu cá QNg 41464 do ông Lê Văn Hên (42 tuổi) làm chủ tàu cùng ngư dân Nguyễn Huy Hoàng (39 tuổi, ngụ xã Tuy Hải, huyện Ninh Hải, Ninh Thuận) chạy vào Đà Nẵng để bán cá.

Khoảng 21 giờ 30 cùng ngày, khi tàu QNg 41464 đến gần phao số 0 (vị trí 16,08 độ vĩ Bắc, 108,12 độ kinh Đông) thì xảy ra va chạm với tàu hàng Mai Dương 126 đang hành trình Vũng Tàu – Đà Nẵng.Cú va chạm khiến tàu QNg 41464 bị phá nước và chìm hẳn ở cách cảng Tiên Sa khoảng một hải lý. Ông Hên được tàu cá BĐ 40455 ở gần đó cứu nạn và đưa vào bờ. Còn ngư dân Nguyễn Huy Hoàng mất tích.

Đến 22 giờ 40 cùng ngày, nhận tin báo từ ông Hên, Trạm Kiểm soát biên phòng Mân Quang cùng tàu Mai Dương 126 tổ chức tìm kiếm ông Hoàng. Các tàu cá trong khu vực cũng phối hợp tìm kiếm xuyên đêm nhưng chưa có kết quả.

Đà Nẵng: Tàu cá va chạm tàu hàng ở vùng biển khiến 1 ngư dân mất tích - Ảnh 1
Lực lượng biên phòng cùng ngư dân tham gia tìm kiếm ông Hoàng - Ảnh: Vietnamnet

Theo thông tin từ Vietnamnet, cơ quan chức năngchia sẻ thêm, tàu hàng Mai Dương 126 có 9 thuyền viên của Công ty TNHH Hàng hải An Phúc ngụ tại xã An Lư, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) do ông Lê Danh Tùng làm thuyền trưởng. Tại thời điểm xảy ra va chạm, tàu đang hành trình từ Vũng Tàu đi Đà Nẵng.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã điều động xuồng cao tốc MS50 BP 081502 với 10 cán bộ chiến sĩ và các tàu cá trong khu vực phối hợp tìm kiếm ngư dân Nguyễn Huy Hoàng.

Tuy nhiên, do thời tiết không thuận lợi và đêm tối gây khó khăn nên lực lượng phối hợp tạm dừng tìm kiếm cứu nạn trong đêm. Tàu Mai Dương 126 và tàu QNg 92292 neo đậu tại khu vực, dùng đèn pha công suất lớn quan sát.

Theo ông Hên, nhiều khả năng ngư dân Hoàng bị mắc kẹt trong ca bin tàu bị chìm.

Công an vào cuộc vụ cô đồng bổ cau, xem bói 'đúng nhận sai cãi' gây xôn xao khắp cõi mạng

Công an vào cuộc vụ cô đồng bổ cau, xem bói 'đúng nhận sai cãi' gây xôn xao khắp cõi mạng

Vào ngày 8/2, lãnh đạo UBND thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương thông tin về vụ việc liên quan đến cô đồng T.H. ở phường Hiến Thành bổ cau xem bói với câu nói "đúng nhận sai cãi" xôn xao trên mạng xã hội những ngày vừa qua.

Xem thêm
Từ khóa:   Chìm tàu trên biển Đà Nẵng ngư dân mất tích tin nóng tin moi tin 24h

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Tâm sự gia đình 43 phút trước
Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước
Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Sao quốc tế 4 giờ 5 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm sự 4 giờ 58 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 58 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 31 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?