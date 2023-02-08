Công an vào cuộc vụ cô đồng bổ cau, xem bói 'đúng nhận sai cãi' gây xôn xao khắp cõi mạng

Theo thông tin từ báo Dân Việt, vào sáng ngày 8/2, lãnh đạo UBND thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị đang chờ hoàn tất báo cáo vụ việc liên quan đến cô đồng T.H. ở phường Hiến Thành bổ cau xem bói với câu nói "đúng nhận sai cãi" xôn xao trên mạng xã hội những ngày vừa qua.

Về vấn đề này, ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh - Truyền hình - Thông tin điện tử (Bộ TT-TT) cho biết, đã nắm được vụ việc trên.

"Bước đầu khi làm việc với cơ quan chức năng, cô T.H. rất hợp tác. Hiện cán bộ thị xã đang hoàn thiện báo cáo sau đó sẽ có những phương án đề xuất cấp trên", lãnh đạo UBND thị xã Kinh Môn thông tin.

"Với trách nhiệm quản lý, Bộ TT-TT sẽ có ý kiến yêu cầu các nền tảng xuyên biên giới như TikTok, Facebook ngăn chặn, gỡ bỏ những video, clip có nội dung vi phạm pháp luật liên quan đến bói toán, mê tín dị đoan của cô đồng T.H. Đồng thời, đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm hành vi lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để truyền bá mê tín dị đoan, kinh doanh tâm linh", ông Do nhấn mạnh.

Cô đồng T.H. bổ cau gây xôn xao khi xem bói với câu nói "đúng nhận sai cãi" - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, theo thông tin báo Thanh Niên, gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện video của một phụ nữ được cho là cô đồng vừa bổ cau, vừa bói với câu nói cuối "đúng nhận, sai cãi" trở thành trend thu hút hàng triệu lượt người xem.

Cụ thể, chủ tài khoản các video này là T.H, còn được gọi là cô đồng T.H ở Hải Dương. Mặc dù hoạt động trên mạng xã hội từ lâu, nhưng gần đây bà T.H mới được nhiều người biết đến qua những video vừa bổ cau, vừa xem bói đăng tải trên TikTok và Facebook.

Trong các video này, cô đồng T.H luôn xưng với người xem bói là cô và con, chuyên xem về đường tình duyên, đất cát, nhà cửa, công danh sự nghiệp, vận hạn… Với những người ở xa có nhu cầu xem bói, cô đồng T.H nhận đặt lịch và sẵng sàng gửi định vị địa chỉ nhà.

Lãnh đạo UBND thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị đang chờ hoàn tất báo cáo vụ việc liên quan đến cô đồng T.H. - Ảnh: VTC News

Đáng chú ý, sau mỗi câu phán, cô đồng T.H thường chêm vào câu nói: "Đúng nhận, sai cãi". Câu nói này đã trở thành trend giới trẻ học theo trên nền tảng TikTok. Chỉ trong 2 ngày (6 - 7.2), trên TikTok xuất hiện nhiều clip từ bổ dưa, nho, bưởi, thanh long… ăn theo trend cô đồng T.H với nhiều tình tiết hài hước, gây cười.

Không chỉ xem số mệnh, dự đoán về công việc, tình duyên, người phụ nữ còn nói về gia thế, thậm chí chỉ đích danh họ tên các thành viên trong gia đình của người hỏi. Chỉ mới 2 tháng sau khi đăng clip đầu tiên, tài khoản TikTok của người này hiện có hơn 150.000 lượt theo dõi.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, cô đồng T.H toàn nói dựa, nói nước đôi, phán những điều không có căn cứ. Những lời lẽ trong video của cô đồng T.H thiếu chuẩn mực, thậm chí còn văng tục, chửi bậy trên mạng xã hội. Những video nhảm nhí này cơ quan chức năng cần vào cuộc xử lý, gỡ bỏ trên mạng xã hội, tránh ảnh hưởng xấu đến giới trẻ.