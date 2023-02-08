Thảm họa động đất ở Syria: Bé gái sơ sinh sống sót thần kỳ sau khi bị chôn vùi cùng mẹ dưới đống đổ nát

Xã hội 08/02/2023 10:22

Bé gái mới sinh, với dây rốn còn dính với mẹ, đã được đưa ra khỏi đống đổ nát ở thị trấn miền Bắc Syria sau trận động đất ngày 6/2. Bé gái cũng là người duy nhất còn sống sót trong gia đình nhỏ khi ngôi nhà sập xuống.

Theo thông tin từ Zing, đứa bé là người duy nhất trong gia đình đã sống sót sau khi các tòa nhà ở thị trấn Jinderis đổ sập do trận động đất, AP đưa tin ngày 7/2.

Bé gái được tìm thấy bị mắc kẹt dưới đống đổ nát, và dây rốn vẫn còn dính với bà Afraa Abu Hadiya, người mẹ đã thiệt mạng. 

 

Bác sĩ Hani Maarouf nói thân nhiệt của bé gái bị giảm xuống còn 35 độ C và có nhiều vết bầm tím, với một vết bầm lớn ở lưng, nhưng bé trong tình trạng ổn định.

Bác sĩ Maarouf cho biết đứa bé có thể đã được sinh ra vài tiếng trước khi các nhân viên cứu hộ tìm thấy. Ông nói nếu bé gái được sinh trước trận động đất, em có thể không qua khỏi với thời tiết lạnh tại Syria.

Thảm họa động đất ở Syria: Bé gái sơ sinh sống sót thần kỳ sau khi bị chôn vùi cùng mẹ dưới đống đổ nát - Ảnh 1
Ảnh cắt từ video cho thấy một nhân viên cứu hộ đang bế em bé sơ sinh lấm lem bụi đất trên tay, xung quanh là đống đổ nát của các tòa nhà bị sập vì động đất - Ảnh: Báo Dân Việt

Theo thông tin từ báo Dân Trí, bé gái được đưa tới bệnh viện ở thị trấn lân cận Afrin để điều trị, trong khi người thân của em tiếp tục đào bới đống đổ nát và phát hiện thi thể của người cha Abdullah, người mẹ Afraa, 4 anh chị của cô bé và một người dì. Họ được tổ chức tang lễ chung vào ngày 7/2.

Bên trong lồng ấp tại bệnh viện ở Afrin, đứa trẻ sơ sinh được truyền tĩnh mạch, cơ thể đầy sẹo và được quấn băng quanh tay trái. Trán và các ngón tay của bé vẫn còn xanh tái vì lạnh buốt khi bác sĩ nhi khoa Hani Maarouf theo dõi các dấu hiệu sinh tồn.

"Bé hiện đã ổn định, có nhiều vết bầm tím và vết rách trên khắp cơ thể. Bé gái vào viện với tình trạng hạ thân nhiệt vì cái lạnh khắc nghiệt. Chúng tôi phải ủ ấm cho bé và cho uống canxi", bác sĩ Maarouf nói.

Thảm họa động đất ở Syria: Bé gái sơ sinh sống sót thần kỳ sau khi bị chôn vùi cùng mẹ dưới đống đổ nát - Ảnh 2
Bé gái mới sinh được cứu sống trong trận động đất ở Syria - Ảnh: Báo Dân Trí

Tính đến cuối ngày 7/2, đã có hơn 7.800 người thiệt mạng ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria sau trận động đất hủy diệt vào sáng ngày 6/2. Cụ thể, CNN cho biết đây là trận động đất mạnh nhất ở Thổ Nhĩ Kỳ trong hơn 80 năm, và là một trong những trận động đất chết chóc nhất, với con số thương vong dự kiến tiếp tục tăng.

Quan chức Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ước tính khoảng 23 triệu người, bao gồm 1,4 triệu trẻ em, có thể bị ảnh hưởng do trận động đất.

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