Ngay sau khi nhận được tin báo, đơn vị điều động 4 xe cứu hỏa, 1 xe chỉ huy chữa cháy phối hợp cùng Trung tâm Chữa cháy khu vực 1 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội) đến hiện trường dập lửa.

Theo thông tin từ Vietnamnet, vào tối 7/2, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại cơ sở massage tại số 2, ngõ 1 phố Việt Hưng (quận Long Biên, Hà Nội). Cụ thể, khoảng 17h40 cùng ngày, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an quận Long Biên nhận được tin báo cháy tại cơ sở massage nói trên.

Cảnh sát và xe cứu hỏa tới hiện trường - Ảnh: VTC News

Lực lượng Cảnh sát PCCC có mặt trên tầng thượng của tòa nhà để hướng dẫn người mắc kẹt thoát nạn - Ảnh: Vietnamnet

Cảnh sát PCCC đưa 6 người mắc kẹt trong tòa nhà ra ngoài an toàn - Ảnh: Vietnamnet

Cứu 6 người dân thoát ra khỏi vụ cháy - Ảnh: VOV

Theo thông tin từ VTC News, quán cao 4 tầng với diện tích khoảng 150m2. Ngay sau khi đến hiện trường, lực lượng chức năng kịp thời đưa những người trong cơ sở di chuyển lên mái nhà. Chỉ huy chữa cháy đồng thời triển khai 1 mũi tiếp cận nơi có khói để tổ chức chữa cháy; 1 mũi tiếp cận mái nhà hướng dẫn 6 người ở trên di chuyển xuống tầng 1.

"Vụ cháy xảy ra tại căn phòng rộng khoảng 8m2 tại tầng 3 của tòa nhà 4 tầng. Do bên trong có thảm, rèm... nên đám cháy tạo ra nhiều khói khiến người trong tòa nhà phải chạy lên tầng thượng thoát thân. Cảnh sát PCCC đã dùng mặt nạ phòng độc để giải cứu 6 nạn nhân thoát ra an toàn", đại diện Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Long Biên cho biết.

Đến khoảng 19h cùng ngày, vụ hỏa hoạn được khống chế. Vụ cháy không gây thiệt hại về người; thiệt hại về tài sản đang được kiểm tra.

Nguyên nhân của vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.