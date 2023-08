Vào ngày 7/2, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Lê Sen (53 tuổi, trú khối Phước Trạch, phường Cửa Đại, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam)

Theo thông tin từ Zing, vào ngày 7/2, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Lê Sen (53 tuổi, trú khối Phước Trạch, phường Cửa Đại, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) để điều tra về tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy. Đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết sở dĩ sau gần một năm, cơ quan điều tra mới có quyết định khởi tố bị can vì cần thời gian chứng minh phạm của lái tàu. "Để khởi tố, bắt giam phải xác định được vi phạm về quy định điều khiển giao thông đường thủy của lái tàu, việc xác định rất khó khăn, không như đường bộ. Cơ quan điều tra phải trao đổi với Cục Đường thủy nội địa và Bộ Giao thông vận tải nhiều lần mới có thể ra quyết định", đại tá Lai nói. Cơ quan điều tra đọc lệnh khởi tố bị can với ông Lê Sen - Ảnh: Zing Trước đó, theo thông tin từ VTC News, vào sáng 26/2/2022, ca nô QNa 1152 của Công ty Phương Đông do ông Lê Sen làm thuyền trưởng chở 38 người (35 hành khách và 3 lái ca nô) xuất phát từ Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa Đại đi tham quan đảo Cù Lao Chàm. 13h45 cùng ngày, ca nô QNa 1152 chở 39 người (36 hành khách và 3 lái ca nô) xuất bến thuỷ nội địa Cù Lao Chàm về Cửa Đại. Đến khu vực cách bờ khoảng 1,5 hải lý về hướng Đông, ca nô bị chìm. Sau khi nhận được thông tin, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam đã điều động 6 ca nô/60 cán bộ chiến sĩ có mặt tại hiện trường để phối hợp với 5 ca nô chở khách đang chạy vào bờ và 10 ca nô doanh nghiệp trong bờ chạy ra cứu vớt các nạn nhân bị trôi dạt. Lúc này, ca nô bị chìm dưới nước với nhiều người còn mắc kẹt bên trong. Chiếc ca nô chìm trên vùng biển Cửa Đại khiến 17 người tử vong - Ảnh: VTC News Do vị trí bị nạn gần bãi cát, sóng vỗ mạnh nên việc tiếp cận hiện trường rất khó khăn. Tiếp cận trực tiếp hiện trường ban đầu có ca nô BP 43 0704 và 1 ca nô cao su của biên phòng, các ca nô của doanh nghiệp ở vòng ngoài vớt các nạn nhân trôi dạt khi vừa thoát ra từ ca nô bị chìm. Tiếp theo đó có các tàu cá nhỏ của ngư dân tham gia cứu nạn. Đến khoảng 16h25 cùng ngày, lực lượng cứu nạn cứu vớt và đưa vào bờ 35 nạn nhân, 4 người mất tích. Trong 2 ngày 27-28/2, thi thể 4 nạn nhân mất tích được tìm thấy. Người cha đứng không vững khi nhận thi thể con gái sau 2 ngày mất tích bí ẩn ở TP.HCM Công an TP.HCM đang điều tra làm rõ nguyên nhân một cô gái mất tích sau khi xin đi siêu thị, tới nay thì thi thể được người dân phát hiện dưới sông Sài Gòn https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nong-khoi-to-thuyen-truong-trong-vu-chim-ca-no-khien-17-nguoi-chet-o-quang-nam-553475.html Theo Minh Thư (TH) | Phụ Nữ Sức Khỏe Link bài gốc Copy link https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nong-khoi-to-thuyen-truong-trong-vu-chim-ca-no-khien-17-nguoi-chet-o-quang-nam-553475.html