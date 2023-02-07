Người cha đứng không vững khi nhận thi thể con gái sau 2 ngày mất tích bí ẩn ở TP.HCM

Xã hội 07/02/2023 16:40

Công an TP.HCM đang điều tra làm rõ nguyên nhân một cô gái mất tích sau khi xin đi siêu thị, tới nay thì thi thể được người dân phát hiện dưới sông Sài Gòn

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, vào trưa ngày 7/2, Công an Q.12, TP.HCM đang điều tra làm rõ nguyên nhân một cô gái mất tích sau khi xin đi siêu thị, tới nay thì thi thể được người dân phát hiện dưới sông Sài Gòn.

Cụ thể, vào khoảng 10 giờ trưa nay, người dân phát hiện thi thể một nữ giới trôi trên sông Sài Gòn đoạn cuối đường Thạnh Lộc 47, thuộc phường Thạnh Lộc, quận 12 nên trình báo Công an.

Ngay sau đó, Công an quận 12 có mặt vớt thi thể nạn nhân lên bờ để tiến hành khám nghiệm.

Người cha đứng không vững khi nhận thi thể con gái sau 2 ngày mất tích bí ẩn ở TP.HCM - Ảnh 1
Nơi thi thể của cô gái được phát hiện - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM
Người cha đứng không vững khi nhận thi thể con gái sau 2 ngày mất tích bí ẩn ở TP.HCM - Ảnh 2
Lực lượng cứu hộ cứu nạn có mặt hỗ trợ đưa thi thể nạn nhân lên bờ - Ảnh: Báo Công an TP.HCM
Người cha đứng không vững khi nhận thi thể con gái sau 2 ngày mất tích bí ẩn ở TP.HCM - Ảnh 3
Người cha đứng không vững khi biết con gái đã mất - Ảnh: Báo Công an TP.HCM

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, nạn nhân được xác định là chị P.T.P (22 tuổi, quê Phú Yên) là người khuyết tật mới lên TP.HCM đi làm mấy tháng nay, người thân cho hay chị P ở trọ tại TP Thuận An, tỉnh Bình Dương. Trưa 5/2, cô gái này xin đi siêu thị mua đồ về nấu ăn rồi mất tích.

Hiện tại, Công an đã đưa thi thể nạn nhân về nhà xác để khám nghiệm phục vụ công tác điều tra.

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