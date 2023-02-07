Chuyên gia văn hóa lên tiếng về cô đồng bổ cau 'đúng nhận sai cãi' gây xôn xao khắp cõi mạng

Xã hội 07/02/2023 16:16

Gần đây, cư dân mạng đang không khỏi xôn xao với những đoạn clip trên các nền tảng xã hội của cô đồng T.H., hiện đang làm việc tại Kinh Môn (Hải Dương).

Theo thông tin từ VTC News, những ngày vừa qua, mạng xã hội xôn xao nhiều đoạn clip ghi lại hình ảnh cô đồng T.H. hiện đang làm việc tại Kinh Môn (Hải Dương) nổi tiếng qua những video xem bói cho người khác qua hình thức bổ cau. 

Qua các video Tiktok này, có thể thấy cô đồng T.H. có thể đọc tên của những người xung quanh đến xem khiến nhiều người nửa tin nửa ngờ. Đặc điểm của những đoạn video được cô đồng T.H. đăng tải là mỗi lần bổ cau, cô có thể nói vanh vách 1 việc nào đó. Thông qua những đoạn video, đông đảo người tìm đến để xem bói rất nhiều. Cụ thể, cô đồng này cũng nhận đặt lịch để xem bói cho nhiều người khác. Theo thông tin được cô đồng T.H. chia sẻ thì cô không bao giờ nhận đặt cọc trước và mọi yêu cầu chuyển khoản đều là giả mạo.

Trong nhiều đoạn clip được ghi lại, cô đồng này hỏi nhiều câu khiến người được "cô xem" ngượng ngịu trả lời: "Ở đâu đây, lại Bắc Giang, được cái mũi tử tế chỉ khổ tại cái tâm, đúng nhận sai cãi". Bên kia rụt rè đáp "Vâng ạ!". Cô phán tiếp: "Hồng nhan bạc phận, nữ tử bạc bẽo, cũng khổ về tâm lắm, rơi nước mắt âm thầm một mình không ai thấu hiểu cho mình. Đúng nhận sai cãi cho tôi cái nào!..."

Khi phán cho một người khác, cô đông T.H. đưa ra những lời lẽ khiến người nghe cảm thấy "sợ". "Không có các cụ đỡ cho thì giờ mồ yên mả đẹp, đỏ hương cứ ngồi mà ngắm chuối xanh với gà khoả thân thôi. Đúng nhận sai cãi cho tôi cái.

Chuyên gia văn hóa lên tiếng về cô đồng bổ cau 'đúng nhận sai cãi' gây xôn xao khắp cõi mạng - Ảnh 1
Tiền của người dân gửi đến nhờ cô T.H. xem bói - Ảnh: Chụp màn hình

Liên quan đến sự việc trên, câu nói "đúng nhận sai cãi cho cô" với ngữ khí dứt khoát, chắc nịch, tự tin của cô đồng T.H. ngay sau khi được lên sóng đã nhanh chóng tạo trend trên nền tảng xã hội như Tiktok hay Facebook. Thậm chí không ít TikToker khác ăn theo, làm lại các clip xem bói nhưng thay vì dùng quả cau thì họ dùng loại quả khác như lê, mít, thanh long... khiến người xem cười đau bụng. Tuy nhiên, những lời cô đồng này nói rất cuốn nhưng khiến cư dân mạng cảm thấy nhiều từ ngữ vô lý, mang tính chất chung chung. Nhiều người cho rằng đây không khác gì mê tín dị đoan. 

Theo thông tin từ báo Dân Việt, Nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Hùng Vĩ, nguyên giảng viên Trường Đại học KHXH&NV (Đại học Quốc gia Hà Nội) cho rẳng đây là hoạt động mê tín, dị đoan, hoàn toàn không nên theo và không nên tin. "Rõ ràng bói toán là hành vi mê tín dị đoan, vì vậy mọi người không nên mất tiền vào những việc này", ông Vĩ nhấn mạnh.

Chuyên gia văn hóa lên tiếng về cô đồng bổ cau 'đúng nhận sai cãi' gây xôn xao khắp cõi mạng - Ảnh 2
Những clip TikTok của cô đồng T.H được chia sẻ rầm rộ và câu nói “đúng nhận sai cãi" - Ảnh: VTC News

Ngoài ra, PGS.TS Lê Quý Đức, nguyên Phó Viện trưởng Viện Văn hóa và phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định, hiện tượng bói toán, chiêm bái, đoán mộng, phán bảo điều này điều kia dưới góc độ thần thánh đã tồn tại hàng nghìn năm qua. 

"Trước đây hoạt động này bị ngăn cấm, mấy năm gần đây nền kinh tế phát triển kéo theo một số hệ luỵ tồn tại khiến lực lượng chức năng khó xử lý. Hiện tượng hầu đồng mấy năm qua cũng có mặt tích cực nhưng cũng có mặt hạn chế như mê tín, dị đoan. Mặt tích cực của hầu đồng đó là có thể giải thích bằng khoa học như là yếu tố tâm lý tác động vào cá nhân, xã hội cần được giải toả, giải phóng, có thể làm cho con người bớt đi nỗi ưu tư, bớt đi nỗi lo toan. Nếu vi phạm pháp luật về tuyên truyền mê tín dị đoan quan chức năng nên xử lý về mặt hành chính. Bên cạnh đó, người dân phải cảnh giác qua phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao nhận thức cho nhân dân", ông Đức nhấn mạnh.

Cũng theo ông Đức, để người dân khỏi lo lắng, các cơ quan quản lý cấp Nhà nước cần phải làm cho nền kinh tế lành mạnh để mọi người hoạt động kinh tế đi vào bình thường, kết quả tốt cũng tạo ra sự yên tâm và ít tin vào tâm linh, may rủi hơn. 

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