Nhà thầu đã trả hết chi phí cứu nạn, cứu hộ bé trai 10 tuổi lọt vào trụ bê tông ở Đồng Tháp

Vào ngày 7/2, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Đồng Tháp, cho biết tiền thuê mướn máy móc và các khoản liên quan đến vụ việc bé trai lọt vào trụ bêtông đã được nhà thầu liên hệ chi trả.
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Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào ngày 7/2, ông Lê Hoàng Bảo, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Đồng Tháp, cho biết việc bé trai lọt vào trụ bê-tông xảy ra rất hy hữu, nhà thầu cũng có thiện chí và quyết tâm cứu nạn, cứu hộ cháu bé ngay khi xảy ra sự việc. Do đó, tiền thuê mướn máy móc và các khoản liên quan đã được nhà thầu liên hệ chi trả. Tuy nhiên, chi phí này bao nhiêu thì các bên liên quan vẫn chưa tổng kết.
"Đây là việc ngoài ý muốn, rất hy hữu và nhà thầu chịu ảnh hưởng rất lớn. Chúng tôi thấy được quyết tâm và thiện chí của nhà thầu trong việc cứu nạn, cứu hộ cháu bé. Còn việc xác định lỗi thuộc về bên nào thì cơ quan chức năng sẽ có kết luận" – ông Bảo nói.
Hiện tại, công trình tại cầu Rọc Sen (xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) vẫn được tiến hành, nhưng có điều chỉnh lại phương án trình các cấp phê duyệt.
Trước đó, theo thông tin từ Vietnamnet, vào trưa 31/12/2022, bé trai Thái Lý Hạo Nam cùng 3 người bạn vào công trình cầu Rọc Sen ở xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình để nhặt sắt. Trong lúc đi qua công trình đang thi công, bé Hạo Nam rơi xuống ống trụ bê tông rỗng bên trong, đường kính 25cm, đã đóng xuống đất sâu khoảng 35m.
Đến tối 4/1, Phó Chủ tịch tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu thông tin, bé trai Hạo Nam đã tử vong, sau khi liên ngành pháp y, y tế và chính quyền địa phương hội chẩn dựa trên nhiều yếu tố liên quan.
Từ đây, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp thay đổi biện pháp từ cứu nạn sang tìm cách đưa bé trai lên để gia đình lo hậu sự. Nhân lực, thiết bị, máy móc, thậm chí búa rung 180kW từ Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cũng được chuyển vào Đồng Tháp để phục vụ công tác cứu hộ.
Sau 21 ngày dốc toàn lực cứu hộ, cứu nạn, vào lúc 1h20 ngày 20/1, lực lượng cứu hộ đã đưa được thi thể bé Hạo Nam lên mặt đất.