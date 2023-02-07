Nhà thầu đã trả hết chi phí cứu nạn, cứu hộ bé trai 10 tuổi lọt vào trụ bê tông ở Đồng Tháp

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào ngày 7/2, ông Lê Hoàng Bảo, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Đồng Tháp, cho biết việc bé trai lọt vào trụ bê-tông xảy ra rất hy hữu, nhà thầu cũng có thiện chí và quyết tâm cứu nạn, cứu hộ cháu bé ngay khi xảy ra sự việc. Do đó, tiền thuê mướn máy móc và các khoản liên quan đã được nhà thầu liên hệ chi trả. Tuy nhiên, chi phí này bao nhiêu thì các bên liên quan vẫn chưa tổng kết.

"Đây là việc ngoài ý muốn, rất hy hữu và nhà thầu chịu ảnh hưởng rất lớn. Chúng tôi thấy được quyết tâm và thiện chí của nhà thầu trong việc cứu nạn, cứu hộ cháu bé. Còn việc xác định lỗi thuộc về bên nào thì cơ quan chức năng sẽ có kết luận" – ông Bảo nói.