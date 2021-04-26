Bí quyết làm món cải thìa sốt nấm đông cô ngon hấp dẫn

Đời sống 26/04/2021 10:05

Nếu bạn yêu thích ăn cải thìa thì đừng bỏ qua công thức nấu món cải thìa sốt nấm đông cô thơm ngon hấp dẫn ngay sau đây nhé. Chắc chắn sẽ khiến mẹ thích mê!

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Cải thìa xào nấm đông cô là một trong những món xào thanh đạm, được nhiều người ưa thích bởi cách làm đơn giản nhưng mang lại hương vị thanh mát, thơm ngon. Chỉ cần dành khoảng 5 – 10 phút xào nấu là bạn sẽ có ngay một đĩa cải xào ngon tuyệt rồi. Cải thìa sốt nấm đông cô rất dễ làm, khá thơm ngon và giàu dinh dưỡng, rất thích hợp cho những ngày mùa hè oi bức. Với cách làm cải thìa xào nấm đông cô được chia sẻ ngay dưới đây, đảm làm vừa đơn giản, không mất nhiều thời gian nhưng sẽ giúp bữa cơm thêm hấp dẫn hơn. Hãy cùng thực hiện ngay sau đây bạn nhé!

Cách làm món cải thìa sốt nấm đông cô thơm ngon

Nguyên liệu chuẩn bị

- Cải thìa: 1 bó to (khoảng 300gr)

- Nấm đông cô : 100gr

- Gừng: 1 củ to

- Tỏi: 3 tép

- Hành tím: 1 củ

- Gia vị: muối, đường, hạt tiêu, dầu hào, dầu mè, dầu ăn

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Nguyên liệu chuẩn bị làm món cải thìa sốt nấm đông cô thơm ngon - Ảnh minh họa: Internet 

Cách làm cải thìa sốt nấm đông cô

Bước 1

Nấm đông cô mua về đem ngâm trong nước ấm khoảng 20 phút thấy nở đều thì vớt ra rửa lại với nước lạnh nhiều lần cho sạch bụi bẩn. Sau đó cắt chân nấm, để nguyên hoặc thái làm đôi.

Rau cải thìa nhặt bỏ lá úa và rửa thật sạch.

Gừng, hành, tỏi cạo bỏ vỏ, rửa sạch rồi băm nhỏ.

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Ngâm nấm đông cô - Ảnh minh họa: Internet 

Bước 2

Cho rau cải vào nước sôi chần sơ rồi thêm ít muối vào, sau đó vớt ra để ráo. Bước này sẽ giúp giữ cho rau cải xanh tươi và không bị thâm khi xào.

Bắc chảo dầu nóng cho hành tỏi vào phi thơm, tiếp tục cho nấm vào đảo đều trong 2 phút rồi trút nốt phần rau cải vô xào lửa to khoảng 3 – 5 phút. Thêm 1 thìa cafe dầu hào, 1 thìa cafe dầu mè,  1 thìa cafe muối, ½ thìa cafe đường và gừng băm vào đảo đều, nêm nếm cho vừa khẩu vị rồi tắt bếp.

Bước 3

Bày rau cải xào ra đĩa rồi rắc thêm ít tiêu xay lên và ăn nóng với cơm trắng là tuyệt vời.

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Cải thìa xào nấm đông cô đơn giản, bắt mắt - Ảnh minh họa: Internet 

Điểm hấp dẫn của món cải thìa xào nấm đông cô là rau cải xanh, giòn ngon kết hợp với vị ngọt đặc trưng của nấm quyện với mùi thơm của hành tỏi và gừng đã tạo nên hương vị không thể chối từ. Dù chỉ là món rau xào đơn giản nhưng rất bắt cơm đấy nhé. Ngoài ra, món cải thìa xào nấm đông cô còn chứa nhiều chất xơ và vitamin rất tốt cho sức khỏe người dùng. Bên cạnh đó, cải thìa xào nấm còn được nhiều người lựa chọn làm món chay trong những mùng 1 đầu tháng hay ngày rằm.

Cách làm cải thìa sốt nấm đông cô dầu hào

Nguyên liệu chuẩn bị

  • Cải thìa: 250g 
  • Dầu hào
  • Nấm đông cô
  • Bột bắp 
  • Cà rốt: 300g

Cách làm cải thìa sốt nấm đông cô dầu hào

Bước 1

Nấm đông cô mua về đem ngâm với nước muối pha loãng rồi xả lại bằng nước lạnh. Dùng dao khứa dấu cộng trên mặt nấm để gia vị dễ dàng thấm vào bên trong khi xào.

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Sơ chế rau cải thìa và nấm đông cô - Ảnh minh họa: Internet 

Bước 2 

Bắt nồi nước lên bếp đun sôi để luộc rau, cho vào nồi nước 1 muỗng cà phê muối để giúp rau xanh tươi đẹp mắt hơn. Lần lượt cho cà rốt và cải thìa vào chần sơ riêng rồi vớt ra cho vào nước lạnh để giữ được độ giòn.

Bước 3 

Bắt chảo lên bếp và cho 2 muỗng canh dầu mè vào đun nóng, cho 1/2 đầu hành boa rô băm và một ít tỏi vào phi vàng thơm. Cho nấm đông cô cùng 2 muỗng canh dầu hào vào chảo xào đều tay khoảng 3 phút rồi vớt ra đĩa để riêng. Mục đích của việc xào nấm riêng là để khử đi mùi đặc trưng của nấm và giúp nấm thấm gia vị hơn.

Bước 4 

Tiếp tục cho 3 muỗng dầu ăn vào chảo và vặn lửa lớn, cho hết phần đầu hành boa rô và tỏi còn lại vào chảo phi thơm. Cho cà rốt vào xào trước 2 phút rồi mới cho cải thìa và nấm vào xào cùng lúc. Nêm 3 muỗng canh dầu hào, 200ml nước và 2 muỗng cà phê đường rồi đảo nhanh tay.

Bước 5 

Thông thường khi ăn ngoài hàng quán, bạn sẽ thấy nước sốt dầu hào sền sệt rất ngon. Bạn chỉ cần cho một muỗng canh bột bắp vào nước khuấy đều rồi đổ vào chảo lúc mọi nguyên liệu đã gần chín, đảo đều thêm 2 phút nữa là sẽ có được nước sốt sệt thơm ngon.

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Cho nước sốt dầu hào vào - Ảnh minh họa: Internet 

Bước 6 

Với cách làm cải thìa xào nấm đông cô này, đảm bảo làm vừa nhanh gọn lại không mất nhiều thời gian, nhưng sẽ mang đến bữa cơm gia đình hấp dẫn và bắt cơm đấy nhé. Hãy thử chế biến món ăn này thay thế vào thực đơn ăn kiêng mà bạn đang nhàm chán thử xem, đảm bảo hương vị sẽ không hề thua món thịt nào đâu nhé. Nếu cả nhà bạn đã quá ngán với thịt mỡ thì món cải thìa xào nấm này là lựa chọn lý tưởng đấy.

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Món cải thìa xào nấm  là lựa chọn lý tưởng trong những ngày hè - Ảnh minh họa: Internet 

Trên đây là hướng dẫn cách làm món cải thìa xào nấm đông cô thơm ngon mà bạn không nên bỏ qua. Hy vọng sẽ mang đến cho bạn món ăn thơm ngon để chiêu đãi gia đình.

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