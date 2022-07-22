Bí quyết chinh phục tiếng Anh

Đời sống 22/07/2022 11:17

Nếu bạn không có vốn tiếng Anh tốt, bạn sẽ gặp bất lợi lớn. Câu hỏi đặt ra là: chúng ta cần học loại tiếng Anh nào, ở trình độ nào và làm cách nào chứng minh được khả năng sử dụng tiếng Anh của bản thân? Tìm hiểu những bí quyết sau nhé.

Bí quyết chinh phục tiếng Anh

 

Nếu bạn không có vốn tiếng Anh tốt, bạn sẽ gặp bất lợi lớn. Câu hỏi đặt ra là: chúng ta cần học loại tiếng Anh nào, ở trình độ nào và làm cách nào chứng minh được khả năng sử dụng tiếng Anh của bản thân? Tìm hiểu những bí quyết sau nhé.

 

Tiếng Anh chính là ngôn ngữ của thế giới, ngôn ngữ của giao thương quốc tế, nghiên cứu khoa học, hợp tác nghề nghiệp và giáo dục đại học quốc tế. Đây cũng là ngôn ngữ được sử dụng phổ biến nhất trên mạng internet, trên toàn cầu và trong mọi lĩnh vực quốc tế.

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Hiểu đơn giản, nếu bạn không có vốn tiếng Anh tốt, bạn sẽ gặp bất lợi lớn. Theo một cuộc khảo sát do Cambridge và tổ chức nghiên cứu QS thực hiện, 75% nhà tuyển dụng trên toàn thế giới xem kỹ năng tiếng Anh là yếu tố quan trọng đối với sự thành công của họ, và nhiều nhà tuyển dụng lo ngại rằng lực lượng lao động của mình không đạt được trình độ tiếng Anh cần thiết.

Tất cả mọi người đều cần tiếng Anh, và Việt Nam đang có những bước tiến vượt bậc, giúp thế hệ trẻ tiếp cận tiếng Anh một cách hiệu quả hơn. Nhưng câu hỏi đặt ra là: chúng ta cần học loại tiếng Anh nào, ở trình độ nào, và làm cách nào chứng minh được khả năng sử dụng tiếng Anh của bản thân?

Các chuyên gia từ Cambridge, một khoa trực thuộc Đại học Cambridge, đã đưa ra những câu trả lời rõ ràng cho những băn khoăn này.

Loại tiếng anh nào?

Nên tập trung vào tiếng Anh - Mỹ hay tiếng Anh - Anh? Kỹ năng đọc có quan trọng hơn kỹ năng nói hay không? Hay cần tập trung vào kỹ năng viết?

Theo Cambridge, câu trả lời tiếng Anh là ngôn ngữ quốc tế, bạn cần chuẩn bị để sẵn sàng với sự đa dạng việc sử dụng tiếng Anh trên toàn cầu. Điều này đồng nghĩa với việc bạn cần phải làm quen không chỉ với giọng Anh và giọng Mỹ, mà còn với giọng Úc và các giọng tiếng Anh khác. Và thay vì chỉ tập trung vào một hoặc hai kỹ năng, bạn cần phải thành thạo cả bốn kỹ năng Nghe, Nói, Đọc và Viết.

Chúng ta nên hướng tới trình độ nào?

Câu hỏi này khá khó để trả lời một cách đơn giản. Thực tế là trình độ của bạn càng cao, thì cơ hội mở ra đối với bạn càng nhiều. Dù trình độ của bạn ở mức nào, điều quan trọng nhất vẫn là đảm bảo rằng bạn có thể sử dụng những kiến thức đó để giao tiếp một cách hiệu quả trong các tình huống thực tế.

Khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung châu Âu (CEFR) là một công cụ tuyệt vời giúp bạn hiểu rõ các trình độ khác nhau và bạn có thể làm gì với tiếng Anh ở mỗi trình độ.

Làm thế nào để có thể chứng minh bản thân thành thạo tiếng Anh?

Chứng chỉ quốc tế là cách tốt nhất để chứng minh kỹ năng của bạn với các trường đại học, nhà tuyển dụng, cơ quan quản lý xuất nhập cảnh và các tổ chức khác.

Có rất nhiều dạng bài thi khác nhau, hầu hết là các dạng bài ở nhiều cấp độ giúp bạn hiểu rõ về trình độ của bản thân. Cambridge đã ra mắt bài thi mới Linguaskill - một bài kiểm tra đánh giá năng lực tiếng Anh có tính chính xác cao và đưa ra kết quả nhanh chóng, hiện đang được các nhà tuyển dụng trên khắp thế giới ưa chuộng.

Tuy nhiên, nếu bạn muốn thông thạo tiếng Anh, các kỳ thi tiếng Anh Cambridge (Cambridge English Qualifications) sẽ mang lại cho bạn những giá trị đặc biệt. Các kỳ thi được xây dựng và thiết kế cẩn thận bởi các chuyên gia tại Cambridge, dựa trên các nghiên cứu và công nghệ hàng đầu để đảm bảo hỗ trợ mọi người học tiếng Anh và chứng minh bản thân với thế giới.

Đây là các kỳ thi chuyên sâu giúp bạn phát triển các kỹ năng Nghe, Nói, Đọc và Viết trong các tình huống thực tế, với nhiều giọng nói khác nhau hỗ trợ người học giao tiếp hiệu quả với mọi người từ khắp nơi trên thế giới.

Mỗi năm, có hàng triệu người dự thi các kỳ thi tiếng Anh Cambridge, đặc biệt ở các cấp độ cao hơn, các kỳ thi này được các trường đại học, nhà tuyển dụng và chính phủ trên toàn thế giới chấp nhận. Tại Việt Nam, các học viên có thể dự thi thông qua mạng lưới các Trung tâm Khảo thí ủy quyền của Cambridge English trên khắp cả nước.

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Từ khóa:   tiếng Anh kỳ thi tiếng Anh ngoại ngữ

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