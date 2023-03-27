Ngay từ khi chào đời, bé gái được cả nhà "cưng như hoa", nhưng càng lớn bé càng thể hiện những điều bất thường về tâm lý, giới tính, nhất là vùng kín không giống hoàn toàn với một bé gái.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) ngày 27-3 cho biết các bác sĩ Khoa Phẫu thuật nhi và trẻ sơ sinh đã phẫu thuật sửa chữa dị tật bẩm sinh vùng kín đem lại giới tính thật cho các bé bị nhầm lẫn giới tính từ khi chào đời.

Bệnh nhân là bé N.T.D. (2 tuổi, ở Hà Nội) có cái tên rất hay từ nhỏ là một bé gái trắng trẻo, xinh xắn, phát triển thể chất bình thường như các bạn đồng trang lứa. Tuy nhiên, càng lớn, bé càng thể hiện những điều bất thường về tâm lý, giới tính và nhất là vùng kín không giống hoàn toàn trẻ gái nên đã được gia đình đưa đến bệnh viện khám.

Qua thăm khám, PGS-TS Nguyễn Việt Hoa, Trưởng khoa Phẫu thuật nhi và trẻ sơ sinh, Bệnh viện Việt Đức, phát hiện bệnh nhi bị lỗ tiểu lệch thấp thể tầng sinh môn bìu chẽ đôi khiến dương vật bị vùi giữa 2 bên bìu nên trông giống âm vật kèm theo hai tinh hoàn chưa xuống bìu nằm trong ống bẹn. Đây là lí do khiến ngay từ khi sinh ra, cháu đã bị nhầm lẫn giới tính.

Bác sĩ đến thăm khám cho bé trai. Ảnh: Người Lao Động

Dẫn nguồn từ báo An Ninh Thủ Đô, bệnh nhi được tiến hành các xét nghiệm xác định giới tính, kết quả xác định cháu là trẻ trai. Kíp phẫu thuật Bệnh viện Việt Đức đã phẫu thuật trả lại giới tính nam cho cháu bé. Hiện gia đình cháu bé đã chuẩn bị các thủ tục để đổi tên và giới tính trên giấy khai sinh cho cháu.

PGS.TS Nguyễn Việt Hoa khuyến cáo, khi thấy con em có bất thường ở bộ phận sinh dục cần đến gặp bác sĩ chuyên khoa nhi để được thăm khám, tư vấn sớm và tiến hành làm các xét nghiệm thăm dò xác định giới tính, tránh đến lớn mới chữa, gây ảnh hưởng về tâm sinh lý.

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