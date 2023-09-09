Bé gái 5 tuổi bị bỏ rơi giữa đêm vắng, trong túi kèm mẩu giấy có nội dung 'vì hoàn cảnh, không thể nuôi...'

Đời sống 09/09/2023 18:40

Trên đường đi làm, anh Đồng phát hiện 1 bé gái khoảng 5 tuổi đang đứng khóc, mặc bộ quần áo màu xanh nõn chuối, trên tay xách 1 túi ni-long màu đỏ.

Theo thông tin từ Giadinh.net, chiều ngày 9/9, lãnh đạo UBND xã Tân Ước (huyện Thanh Oai, Hà Nội) cho biết, công an địa phương đã phát đi thông báo tìm người thân cho một bé gái bị bỏ rơitrên địa bàn.

Theo hồ sơ vụ việc, trước đó khoảng 18h30' ngày 2/9, anh Nguyễn Văn Đồng (trú tại thôn Quế Sơn, xã Tân Ước, huyện Thanh Oai) đi làm về qua khu vực trục đường Tân Ước - Liên Châu (đoạn qua miếu Cô Kẹo, thôn Phúc Thụy, xã Tân Ước, huyện Thanh Oai) phát hiện 1 bé gái khoảng 5 tuổi đang đứng khóc, mặc bộ quần áo màu xanh nõn chuối, trên tay xách 1 túi ni-long màu đỏ.

Bé gái 5 tuổi bị bỏ rơi giữa đêm vắng, trong túi kèm mẩu giấy có nội dung 'vì hoàn cảnh, không thể nuôi...' - Ảnh 1
Bé gái bị bỏ rơi hiện đang được gia đình anh Đồng chăm sóc - Ảnh: Phụ nữ Việt Nam

Theo thông tin từ báo Phụ nữ Việt Nam, trong túi có 7 bộ quần áo, 1 dây sữa TH Truemilk và tờ giấy ghi dòng chữ: "Chúng tôi vì hoàn cảnh không có khả năng, không thể nuôi được cháu. Xin ai nhặt được cháu thì nuôi cháu hộ chúng tôi và dạy cháu làm người, tôi xin cảm ơn".

Khi mọi người hỏi, cháu bé không nói gì nhiều, không nhớ tên tuổi bố mẹ và địa chỉ nhà ở đâu. Hiện cháu đang được gia đình anh Đồng tạm thời chăm sóc, nuôi dưỡng.

Ai biết cháu ở đâu hoặc thông tin về gia đình cháu thì liên hệ Công an xã Tân Ước (SĐT 0978.481.379) hoặc trang Facebook Công an thành phố Hà Nội.

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UBND xã Nghi Vạn cho biết, người dân trên địa bàn vừa phát hiện bé gái bị bỏ rơi.

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