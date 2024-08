Theo báo Dân Việt đưa tin, sáng 2/8, thượng tá Mai Phương Nam, Trưởng Công an TP.Phú Quốc cho biết, chưa đầy 24h sau khi tiếp nhận tin báo, Tổ công tác do thượng tá Trương Sa My, Phó trưởng Công an thành phố trực tiếp chỉ huy đã chủ động, phối hợp với các đơn vị liên quan bắt được đối tượng gây ra vụ cướp tài sản xảy ra vào khoảng 13h ngày 31/7, tại khu vực bãi biển thuộc tổ 3, ấp Đường Bào, xã Dương Tơ.

Đối tượng Trần Thiện Huy bị lực lượng Công an bắt giữ. Ảnh: Sức khỏe và Đời sống.

Theo thông tin, vào lúc 0h ngày 2/8, Tổ công tác Công an TP.Phú Quốc phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang đã bắt giữ đối tượng Trần Thiện Huy (SN 2008, chỗ ở hiện tại: ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, TP,Phú Quốc) khi đang lẩn trốn tại TP Rạch Giá, Kiên Giang.