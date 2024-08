Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, tối 31-7, thông tin từ Công an TP Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết Công an TP đã tiếp nhận điều tra vụ việc trên. “Việc một người đi tắm biển ở Phú Quốc rồi bị cướp như trên cộng đồng mạng Phú Quốc đăng tin, sau khi điều tra rõ ràng, chúng tôi sẽ có kết luận sau”, một lãnh đạo Công an TP Phú Quốc cho hay.

Hai vết chém trên cổ D. có khoảng 10 mũi khâu. Ảnh: Báo Dân Trí.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h cùng ngày, nạn nhân bị thương trên được đưa đến một phòng khám đa khoa ở phường Dương Đông (TP Phú Quốc) trong tình trạng bị thương ở cổ và một số vị trí khác trên mình. Các bác sĩ đã xử lý vết thương và đưa nạn nhân đến Trung tâm Y tế TP Phú Quốc chữa trị.