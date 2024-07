Sau khi đi thử xe 1 vòng, trong lúc đang thực hiện giao dịch mua bán, 2 đối tượng này đã lợi dụng lúc anh T. sơ hở, giật chìa khóa, lên xe nổ xe và lái xe khỏi hiện trường.

Theo báo Phụ Nữ Việt Nam đưa tin, ngày 24/7, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hoằng Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 đối tượng tại Thanh Hóa về hành vi "Cướp giật tài sản", gồm: Nguyễn Hải Đăng (SN 2000) ở xã Tân Khang, huyện Nông Cống và Lê Minh Anh (SN 2003) ở phường Trường Thi, TP. Thanh Hóa.

Trước đó, do quen biết trên mạng xã hội Zalo với anh L.M.T. (SN 1991) ở huyện Đình lập, tỉnh Lạng Sơn, Nguyễn Hải Đăng và Lê Minh Anh đã hẹn anh T. đem chiếc ô tô nhãn hiệu MG ZS BKS: 65A-305.xx đến cây xăng xã Hoằng Quý, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa để thực hiện việc mua bán.

Hai đối tượng Nguyễn Hải Đăng và Lê Minh Anh.

Khoảng 21h ngày 4/7/2024, sau khi anh T. mang xe đến cây xăng xã Hoằng Quý gặp Đăng và Anh, 2 đối tượng này đã yêu cầu anh T. cho đi thử. Sau khi đi thử xe 1 vòng, trong lúc đang thực hiện giao dịch mua bán, 2 đối tượng này đã lợi dụng lúc anh T. sơ hở, giật chìa khóa xe, lên xe nổ máy và lái xe khỏi hiện trường.

Liên quan đến vụ việc, theo thông tin từ báo Công Lý, ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Hoằng Hóa đã huy động lực lượng điều tra và truy xét nóng đối tượng.

Đến ngày 5/7, Công an huyện Hoằng Hóa đã điều tra, xác minh, làm rõ 2 đối tượng Nguyễn Hải Đăng và Lê Minh Anh là thủ phạm đã gây ra vụ cướp giật nói trên.

Tại cơ quan Công an, 2 đối tượng khai nhận, do thường xuyên mua bán xe ô tô cũ trên mạng xã hội, Nguyễn Hải Đăng biết anh L.M.T có nhu cầu bán 1 chiếc xe ô tô nên đã rủ Lê Minh Anh lập tài khoản Zalo ảo để hẹn anh T. mang xe ô tô vào Thanh Hóa bán. Sau đó, lợi dụng lúc anh T. sơ hở đã giật chìa khóa và lái xe ô tô đi khỏi hiện trường. Sau khi lấy được chiếc xe, 2 đối tượng đã bán được 135 triệu đồng.

