Thành cho rằng mình bị kích động bởi việc chị H. “thách thức” trong thời gian dài. Hôm xảy ra sự việc, việc bị chị H. xịt nước vào xe hai lần được xem là “giọt nước tràn ly”, khiến Thành lao xe gây ra thảm kịch.

 

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, ngày 1-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đã giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Tấn Thành (tự Cu nhỏ, 46 tuổi, ngụ xã Bến Cầu) để điều tra hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11 giờ 15 phút ngày 30-11, Thành lái ô tô biển số 70A-413.38 đi ngang nhà chị ruột là NTH (49 tuổi) thì bị chị H. dùng vòi nước xịt vào xe. Thành không phản ứng và lái xe đi. Sau đó, Thành lái xe đi ngang lần thứ hai, chị H. tiếp tục xịt nước vào xe của Thành.

Lúc này, Thành trở nên mất kiểm soát. Thành đã lùi xe lại rồi lái xe tông thẳng vào sân nhà nơi chị H. và em gái là chị NTBS (42 tuổi) đang đứng.

Bất ngờ trước lời khai ban đầu của nghi can lái ô tô tông em gái tử vong ở Tây Ninh - Ảnh 1
Đối tượng Nguyễn Tấn Thành (tự Cu nhỏ, 46 tuổi, ngụ xã Bến Cầu) để điều tra hành vi giết người. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. 

Cú đâm mạnh khiến chị S. bị thương nặng (sau đó tử vong), còn chị H. né kịp. Tuy nhiên, Thành không dừng lại mà lùi xe rồi tiếp tục lao tới tông xe vào chị H. lần hai. Những người còn lại trong nhà, gồm chị NTBN (44 Tuổi), cháu MNK (22 tuổi, con chị H.) và một bé 2 tuổi may mắn thoát nạn.

Gây án xong, Thành lái xe bỏ chạy, cất ô tô tại nhà rồi dùng xe máy trốn khỏi địa phương. Đến 12 giờ 40 phút cùng ngày, Thành bị lực lượng Đồn Biên phòng Mỹ Quý bắt giữ khi làm thủ tục xuất cảnh sang Campuchia.

Theo thông tin báo Người Lao Động, quá trình làm việc, đối tượng Thành đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Thành cho biết khoảng năm 2003 đối tượng kinh doanh mở Công ty nước suối ở Vương quốc Campuchia, trong thời gian kinh doanh đối tượng Thành nhiều lần gửi tiền về cho mẹ ruột tên Nguyễn Thị Hoa, sinh năm 1955 để mua đất và xây nhà ở. 

Nhưng đến năm 2007, đối tượng Thành bị bà Hoa làm đơn thưa gửi Cảnh sát Campuchia về việc có hành vi đe doạ giết người (đe dọa giết bà Hoa), sau đó bị Cảnh sát Campuchia bắt điều tra. Sau đó Thành bị Tòa án Campuchia tuyên phạt tù 48 năm tù về tội "Cố ý giết người", Thành ở 15 năm tù thì được giảm án. 

Bất ngờ trước lời khai ban đầu của nghi can lái ô tô tông em gái tử vong ở Tây Ninh - Ảnh 2
Thành từng bị tuyên phạt tù 48 năm tù về tội "Cố ý giết người", Thành ở 15 năm tù thì được giảm án. Ảnh: Báo Người Lao Động. 

Đến khoảng năm 2022, bà Hoa và các chị, em của Thành qua thăm hứa khi ra tù sẽ trả lại tài sản đất, nhà do Thành gửi tiền mua. Nhưng khi Thành ra tù, bà Hoa và các chị, em không trả lại đất, nhà ở mà Thành đã gửi tiền về mua trước đó. Nên giữa Thành và các chị, em ruột trong gia đình mâu thuẫn cho đến nay.

Đối tượng Nguyễn Tấn Thành và các chị, em trong gia đình thường xuyên cự cãi với nhau gây mất an ninh trật tự tại địa phương, chính quyền địa phương nhiều lần tổ chức hòa giải nhưng không thành.

Phòng PC02 tỉnh Tây Ninh đang điều tra làm rõ, xử lý đối tượng theo đúng quy định pháp luật.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục điều tra làm rõ.

