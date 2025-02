Bắt khẩn cấp bảo mẫu nắm giật tóc, ghì đầu cháu bé tại điểm giữ trẻ không phép ở Long An

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 20/2, Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An cho biết vừa ra lệnh bắt khẩn cấp Trần Thị Liên (SN 1966, ngụ xã Phước Lợi, huyện Bến Lức) để điều tra xử lý về hành vi “hành hạ người khác”…

Trước đó, khoảng 16h30 ngày 19/2, Công an xã Phước Lợi, huyện Bến Lức nhận được đơn tố cáo của chị P.T.K.H. (SN 1992, ngụ ấp An Lợi, xã An Bình A, TP Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) tố cáo bà Liên có hành vi bạo hành con của chị là bé P.V. (SN 2023).