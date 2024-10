Bão Krathon mạnh cấp 16, giật trên cấp 17 vào Biển Đông thành cơn bão số 5

Cập nhật vị trí và đường đi của bão số 5 hồi 4 giờ ngày 1/10. Ảnh: Báo Lao Động.

Theo thông tin trên báo Dân Trí, từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km, cường độ tiếp tục suy yếu thêm.

Do tác động của bão, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 10-13, vùng gần tâm bão cấp 14-16, giật trên cấp 17, sóng biển cao 7-9m; biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện bộ phận không khí lạnh từ phía Bắc đang di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo khoảng gần sáng và ngày 1/10, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Theo cơ quan khí tượng, trong đợt không khí lạnh này, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển mát; đêm và sáng sớm trời lạnh, riêng vùng núi Bắc Bộ trời rét.

Không khí lạnh từ phía Bắc đang di chuyển xuống phía Nam. Ảnh: Báo Dân Trí.

Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 19-22 độ C, vùng núi 17-19 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ C; khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 20-23 độ C.