Bão số 4 hướng vào khu vực miền Trung, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất do mưa lũ ở 9 tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi và Kon Tum

Theo VOV, thông tin từ Trunng tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 24 giờ qua (từ 8 giờ ngày 18/9 đến 8 giờ ngày 19/9), khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãĩ đã có mưa to đến rất to như: Cửa Đạt 82,6mm (Thanh Hóa); Thủy Điện Hủa Na 62,4mm (Nghệ An); Đồn Biên Phòng571 72,2mm (Hà Tĩnh); Hóa Thanh 99,6mm (Quảng Bình); A Bung 211,6mm (Quảng Trị); Phú Lộc 483mm (Thừa Thiên Huế); Suối Lương 302mm (TP. Đà Nẵng); Trà My 336mm (Quảng Nam); Trà Nham 292mm (Quảng Ngãi);...

Cảnh báo lũ quét, sạt lở tại 9 tỉnh, thành phố ở Trung Bộ và Kon Tum. Ảnh: VOV.

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.