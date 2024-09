Mưa lớn ở miền Bắc, đề phòng nguy cơ sạt lở và lũ quét do nền đất sau bão số 3 vẫn còn đang yếu, dễ sạt lở

Từ chiều tối ngày 29/9 đến đêm 30/9, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 50-120mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Theo báo Sức khỏe và Đời sống , theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong đêm qua và sáng nay (29/9), ở khu vực vùng núi Bắc Bộ cục bộ có nơi mưa to đến rất to, lượng mưa tính từ 19h ngày 28/9 đến 8h ngày 29/9 có nơi trên 50mm như: Đồng Tâm (Hà Giang) 314.2mm, Nhạn Môn (Bắc Kạn) 50.2mm,…

Từ đêm 29/9 đến đêm 30/9, các nơi khác ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 30-80mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Từ ngày 01/10, mưa lớn giảm nhanh ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hoá.

Đợt mưa lũ do hoàn lưu bão Yagi gây ra đã gây sạt lở, lũ quét và ngập lụt nghiêm trọng ở các tỉnh miền núi và trung du phía Bắc. Đợt đa thiên tai đó không chỉ tạo ra hậu quả ở thời điểm đó mà còn khiến kết cấu đất đá ở các quả đồi, những taluy dương và âm ở các con đường trở nên nặng và rời rạc. Vì vậy thêm một trận mưa lớn rất dễ kích hoạt thêm các điểm sạt lở mới.

Mưa đợt này không lớn về tổng lượng mưa diện rộng nhưng lại mưa lớn theo từng cụm điểm ngẫu nhiên nên người dân phải hết sức đề phòng. Nếu các bản làng có các quả đồi gần đó thì nên cử người đi đánh giá xem có vết nứt nào trên đồi không. Nếu có thì cần phải báo cho chính quyền để có phương án ứng phó, cần thiết thì di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn càng sớm các tốt.

Sau đợt mưa này, dự báo từ ngày 2/10 - 8/10 trời nắng đẹp ở các tỉnh miền núi, trung du phía Bắc và cả đồng bằng Bắc Bộ.

Dự báo hôm nay 29/9, miền Bắc nhiều mây, mưa rào và dông. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ.

Theo báo Tuổi Trẻ dự báo thời tiết hôm nay ngày 29/9. Cụ thể:

Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông, có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, cao nhất 31-33 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, mưa rào đến mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, mưa rào, mưa to đến rất to. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất 32-35 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C.