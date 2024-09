Bão số 4 suy yếu thành áp thấp, chuyên gia cảnh báo nguy cơ rất cao xảy ra ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét

Theo thông tin trên báo Tiền Phong, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, hôm nay mưa lớn còn tiếp tục ở các tỉnh miền Trung. Trọng tâm mưa là Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thanh Hoá, Nghệ An. Do mưa lớn tiếp diễn trong nhiều ngày qua với lượng mưa rất lớn nên tại vùng núi phía tây các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có nguy cơ rất cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét.

Các chuyên gia của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đây là hai loại hình thiên tai nguy hiểm nhất sau mưa bão do tính bất ngờ, không thể dự báo chính xác thời gian, địa điểm xảy ra sự cố.