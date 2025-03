Trường Đại học Hồng Đức (ở phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) cho biết, trong khuôn viên nhà trường vừa xảy ra vụ việc một nữ sinh viên nghi nhảy từ tầng cao xuống đất.

Theo thông tin từ báo Lao Động, sáng 4/3, thông tin từ Trường Đại học Hồng Đức (ở phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) cho biết, trong khuôn viên nhà trường vừa xảy ra vụ việc một nữ sinh viên nghi nhảy từ tầng cao xuống đất.

Sự việc xảy ra vào hơn 8h sáng cùng ngày. Nạn nhân rơi từ tầng cao được xác định là sinh viên nữ (chưa rõ tên tuổi, địa chỉ).

Ngay sau khi sự việc xảy ra, nhà trường đã tổ chức sơ cứu, đồng thời đưa nạn nhân tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân được xác định đã tử vong sau đó.

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được xác minh, làm rõ.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, một trường hợp tương tự xảy ra vào ngày 25/2, Công an quận 5, TP Hồ Chí Minh đang xác minh danh tính cũng như tìm kiếm người nhà của nạn nhân tử vong tại sân của một trường đại học trên đường An Dương Vương, phường 1, quận 5 để phối hợp xử lý.

Trước đó vào sáng cùng ngày, nhiều sinh viên đang theo học tại một trường đại học trên đường An Dương Vương nghe tiếng động mạnh ở dưới sân trường. Bảo vệ của trường đến kiểm tra thì phát hiện nạn nhân đã tử vong nên gọi điện báo với Công an. Nạn nhân mặc quần tây màu đen, áo thun màu nâu, trên người không có giấy tờ tùy thân.

Nhà trường xác định nạn nhân không phải là sinh viên hay những người làm việc bên trong trường. Kiểm tra camera an ninh, cơ quan điều tra phát hiện người đàn ông này từ bên ngoài đường đi vào trong trường sau đó leo lên tầng cao nhảy xuống.

Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, thi thể nạn nhân được chuyển vào bệnh viện, chờ người nhà đem về mai táng.

