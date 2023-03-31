Bạn có chiêu trò tinh quái gì vào ngày cá 1/4, hãy tham khảo ngay

Chắc chắn, những trò lừa ngày 1/4 này sẽ giúp bạn tạo ra được không khí vui tươi, tiếng cười sảng khoái đến cho mọi người cũng như gắn kết được tình bạn, tình thân...

Nếu bạn thật sự muốn "gây thù chuốc oán" thì hãy thay lớp kem bên trong bánh Oreo bằng kem đánh răng và sau đó là mời "kẻ thủ" thưởng thức.

Dán giấy ghi chú trên xe với nội dung "Xin lỗi đã làm hỏng xe."

Nếu bạn là người thích mạo hiểm và những trò đùa nhỏ không còn khiến bạn hào hứng nữa, thì trò này chắc chắn là dành cho bạn. Chỉ cần ghi chú lên ô tô của người thân hay người yêu của bạn với nội dung "Xin lỗi làm hỏng xe nhé!" rồi để họ tìm ra thủ phạm.

Sơn cục xà phòng bằng sơn bóng

Đây là một trò chơi khăm vô hại, nhưng lại hết sức thú vị. Tất cả những gì bạn phải làm là phủ lên xà phòng lớp sơn bóng rồi để khô. Sau đó chờ đến khi bạn bè/thành viên gia đình của bạn đi tắm. Họ sẽ không tạo được bọt xà phòng cho mà xem!

Rút pin của điều khiển TV

Chỉ cần rút pin hoặc lật ngược đầu pin trong điều khiển TV và chờ đợi bạn bè, gia đình bạn bật TV và nhìn họ chật vật thế nào.

Đổi lọ đường và lọ muối

Một trò đùa mà bạn có thể thực hiện ngay tại nhà đó chính là đổi nguyên liệu trong lọ muối và đường với nhau, sau khi có ai đó nấu ăn, hãy nhanh chóng đổi ngược lại. Ngay sau đó, bạn hãy chờ xem phản ứng của chàng khi tức giận ngày cá tháng Tư nhé.

Theo My Good Times