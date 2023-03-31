20 trò đùa tinh nghịch mang lại niềm vui cho người thân trong ngày Cá tháng Tư

Đời sống 31/03/2023 08:10

Cùng điểm danh 20 trò đùa thú vị trong ngày cá tháng tư nhé!

Sáng nay thức dậy bạn có thấy toàn tin tức shock trên các mạng rồi vội vàng đi search xem thực hư như thế nào? Vậy thì chúc mừng bạn, bạn đã được tặng cho vài con cá rồi đó. Cùng điểm danh 20 trò đùa thú vị trong ngày cá tháng tư nhé!

20 trò đùa tinh nghịch mang lại niềm vui cho người thân trong ngày Cá tháng Tư - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

1. Giả vờ như bạn bị mất nhẫn đính hôn 

Nói với chồng hoặc vợ bạn rằng chiếc nhẫn của bạn đã rơi xuống cống khi bạn đang rửa tay hay đang tắm và chờ phản ứng của đối phương. 

2. Nói với người bạn đời của mình rằng bạn đã rút hết tiền trong tài khoản ngân hàng để đi du lịch hoặc làm điều gì đó xấu xa. 

3. Thay đổi cài đặt trên điện thoại

Ví dụ như đổi mật khẩu "em yêu" thành "em iu" hay "em bé". Thử xem phản ứng của họ khi không mở được mật khẩu của chính mình nhé. 

4. Thay thế tất cả ảnh trong nhà thành ảnh của một người nổi tiếng nào đó. 

Thay ảnh chuyến du lịch gia đình bằng ảnh nam thần Hàn Quốc hay ảnh chụp đám cưới/kỷ niệm/kỳ nghỉ của bạn bằng một thứ gì đó dễ thương hoặc hài hước. Sau đó chờ xem họ mất bao lâu để phát hiện.

5. Lấy tất cả thùng hàng trống mà bạn đã đặt rồi xếp chúng trước nhà. Khi người thân bạn đi làm về sẽ kinh ngạc khi bạn đặt quá nhiều đồ như thế. 

20 trò đùa tinh nghịch mang lại niềm vui cho người thân trong ngày Cá tháng Tư - Ảnh 2

Ảnh minh họa

6. Phủ một quả trứng sống cùng ít vụn sô cô la tan chảy lên bánh rồi mời người bạn đời của mình một miếng. Xem anh ta sốc thế nào nhé! 

7. Thay đổi nhạc chuông của họ thành “Let It Go” của Công chúa Elsa hay một bản nhạc chế nào đó. Chờ họ ra ngoài rồi gọi cho họ ở nơi công cộng hoặc khi họ đi cùng bạn bè.

8. Nói với họ rằng bạn thấy có lỗi vì đã hoàn thành một việc mà đáng lẽ hai người phải làm chung với nhau.

9. Đặt biển báo "Rao bán" hoặc "Cho thuê" bên ngoài ngôi nhà của bạn hoặc trên xe của bạn hoặc người thân và bảo rằng giá của nó quá tốt nên phải "tiễn" nó ra đi. 

10. Cho thứ gì đó quan trọng vào thạch rau câu ví dụ như kem cạo râu, kem đánh răng, sốt,... 

20 trò đùa tinh nghịch mang lại niềm vui cho người thân trong ngày Cá tháng Tư - Ảnh 3

Ảnh minh họa

11. Chờ đối phương đi ngủ rồi thu dọn hết laptop, bản thảo, tài liệu của họ và giấu đi. Sau đó chỉ việc chờ phản ứng của họ vào sáng hôm sau. 

12. Nếu bạn và bạn trai sống chung, hãy nói với họ rằng bạn phải về nhà tham gia một khóa học hoặc công việc nào đó vài tháng. Sau đó dọn dẹp đồ, xách balo lên và... vờ đi. 

13. Dán một miếng băng dính lên cảm ứng điều khiển TV và chờ họ chật vật để mở nó lên. 

14. Thay đổi muối và đường cũng là một trò đùa thú vị trong ngày Cá tháng tư đấy! 

15. Nói với họ rằng bạn đang nhận nuôi một con gấu trúc, sóc hay bất kỳ con thú cưng nào mà họ không thích. Bạn sẽ bảo rằng ngày mai sẽ mang chúng về và phải chi một khoản to để chăm sóc chúng. Xem người thân bạn sẽ phản ứng thế nào nhé! 

20 trò đùa tinh nghịch mang lại niềm vui cho người thân trong ngày Cá tháng Tư - Ảnh 4

Ảnh minh họa

16. Đổi số liên lạc của bạn trên điện thoại của họ thành số của ba mẹ họ. 

17. Để tất cả giày dép, phụ kiện vào trong phòng ngủ thành một núi to.

18. Cho sốt mayonnaise hoặc sốt cà chua vào bánh ngọt. Bạn phải chắc đó là loại bánh họ thích và họ phải ăn nó nhé! 

19. Ghi mảnh ghi chú với dòng chữ "Thấy tui thì vẫy tay nhé!" trên cần gạt xe. Sau đó đòi họ đưa ra ngoài. Sau đó bạn chỉ việc hưởng thụ trò đùa khi mà người đi đường sẽ nhìn vào xe bạn mà cười khúc khích. 

20. Nói với họ rằng vận động viên hoặc idol yêu thích của họ sắp giải nghệ. Nhớ cầm điện thoại của họ rồi hẵn làm nhé. Giả vờ như bạn đang đọc bài báo ấy vậy. 

Theo Cosmopolitan

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