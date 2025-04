Ngay lập tức, các bác sĩ đã tiến hành cấp cứu, hồi sức tim phổi để cứu sống bệnh nhi theo phác đồ cấp cứu sốc phản vệ của Bộ Y tế.

Trong khi các bác sĩ đang nỗ lực ép tim, cấp cứu cho trẻ, người nhà đứng quanh giường bệnh liên tục kêu gào, dùng lời lẽ xúc phạm, chửi bới, gây khó khăn, cản trở các y bác sĩ. Bác sĩ Hưng cho hay dù các y bác sĩ đã yêu cầu người nhà người bệnh ra ngoài để có thể tập trung cứu chữa người bệnh nhưng gia đình không nghe và liên tục có những lời lẽ xúc phạm, đe dọa, gây cản trở.

Thậm chí, khi nam điều dưỡng ra ngoài lấy dụng cụ y tế để phục vụ cấp cứu đã bị người nhà đạp vào bụng. Ôm bụng vì đau 3-4 giây, sau đó nam điều dưỡng phải nén đau chạy đi lấy đồ để cấp cứu cho bệnh nhân", bác sĩ Hưng chia sẻ.

Bệnh nhân được kíp bác sĩ nỗ lực cứu chữa vượt qua nguy hiểm do sốc phản vệ - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Về thắc mắc tại sao lại để người nhà trong buồng bệnh, bác sĩ Hưng cho hay tình huống xảy ra ở buồng bệnh bình thường, chứ không phải trong đơn vị cấp cứu biệt lập giống như các khoa hồi sức cấp cứu.

"Khi đang tiêm thì bệnh nhân sốc phản vệ, nghĩa là tình trạng rất cấp bách, cần xử lý nhanh trong 5 phút đầu tiên, nếu không nguy cơ chuyển nặng, tử vong của bệnh nhân rất cao. Vì vậy, chúng tôi xử lý tại chỗ chứ không thể đưa đến phòng cách ly", bác sĩ Hưng nói.

Theo bác sĩ Hưng, sau khoảng 3 phút cấp cứu, tim của bé trai đã đập trở lại. 5 phút sau, bệnh nhân đã tỉnh, gọi hỏi biết, huyết áp ổn định. Sau 20 phút, bệnh nhi tỉnh táo, thở oxy qua gọng kính, có thể giao tiếp bình thường.

Người nhà sau đó giải thích do "bức xúc quá, không kiềm chế được". Y bác sĩ bị đánh cũng đau, phải chịu đau để cứu sống người bệnh chứ không thể bỏ người bệnh không cứu chữa. Mặc dù trong quy định cơ sở y tế có thể từ chối điều trị khi bị cản trở, nhưng lương tâm của người bác sĩ không cho phép mình làm như vậy", bác sĩ Hưng chia sẻ.

Bác sĩ Hưng cho biết sau vụ việc, trung tâm đã yêu cầu ê kíp trực cấp cứu báo cáo cụ thể tình hình. Nam điều dưỡng viên bị người nhà bệnh nhân đấm, đạp vào bụng đã được đưa đi siêu âm, chụp chiếu, kiểm tra.

"Đơn vị đã báo cáo Công an thị trấn và Phòng An ninh chính trị nội bộ của Công an tỉnh để nắm bắt, tới xác minh, làm rõ vụ việc", bác sĩ Hưng nói.

Nam điều dưỡng viên bị người nhà bệnh nhân hành hung, đạp vào bụng - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ VTC News, đại diện Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, với những vụ việc nhân viên y tế bị cản trở, hành hung, gây khó khăn trong quá trình thực hiện chuyên môn, Cục sẽ sớm có văn bản chỉ đạo rà soát quy trình, đồng thời yêu cầu ngành y tế địa phương chủ động phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật điều tra làm rõ vụ việc, xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

Cùng với đó tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, tập trung các giải pháp để ngăn chặn, hạn chế tối đa các trường hợp mất an ninh trật tự, trong đó có thiết lập hệ thống giám sát và cảnh báo nguy cơ gây mất an ninh, trật tự.