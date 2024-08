Theo VietNamNet đưa tin, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai tỉnh Bắc Kạn có thông tin ban đầu về tình hình thiệt hại do mưa lũ, sạt lở xảy ra trên địa bàn. Đặc biệt, tại xã Như Cố, huyện Chợ Mới, có một người tử vong do nước cuốn.

Lực lượng chức năng đưa thi thể anh Đ.N.K. (SN 2001, trú thôn Nà Luống, xã Như Cố). Ảnh: VietNamNet.

Ngay sau khi nhận được thông tin, UBND xã Như Cố đã báo cáo UBND huyện Chợ Mới và huy động công an, dân quân xã, lực lượng bảo vệ an ninh cơ sở và người dân tổ chức triển khai phương án tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn. Đến khoảng 11h30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân.

Theo thông tin trên VTC News, theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai tỉnh Bắc Kạn, từ 29/7 đến ngày 1/8, trên địa bàn tỉnh xuất hiện mưa vừa, mưa to đến rất to. Trong đó, đêm 30/7 rạng sáng 1/8, mưa to tập trung tại các huyện Chợ Mới, Bạch Thông, TP Bắc Kạn, Ngân Sơn với lượng mua từ 50,8-98mm/12h. Trên các triền sông xuất hiện lũ dưới báo động cấp 3, dao động từ 2-4m. Trong đó, huyện Chợ Mới biến độ là xấp xỉ 7m.