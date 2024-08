Sau khi đâm nạn nhân đến dao bị gãy, nghi phạm tiếp tục đánh nạn nhân thêm nhiều cú chí mạng. Người dân nhanh chóng can ngăn và đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Theo thông tin từ báo Giao Thông: Chiều 28/8, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thành Nh. (22 tuổi, ngụ xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) về tội giết người.

Theo điều tra ban đầu, ngày 25/8, ông P.T.Nh. (ngụ xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) đến nhà Nhân để đòi 14 triệu đồng do mẹ của Nh. là bà N mượn trước đó 5 tháng.

Ảnh minh họa: Internet

Tại đây đã xảy ra mâu thuẫn cự cãi giữa ông Nh. với bà N., hai bên lớn tiếng với nhau Nh. nghe thấy liền xuống nhà bếp lấy một con dao chạy lên rượt đuổi chém ông Nh. nhưng ông kịp chạy thoát ra ngài.

Theo thông tin từ báo Dân Trí: Khoảng 5 phút sau, ông Nh. cầm dao quay lại nhà con nợ, lao vào chém Nh. nhưng anh ta tránh được. Nh. rút dao từ trong túi, đâm ông Nh. khiến dao bị gãy. Anh ta tiếp tục đánh ông Nh. nhưng được người dân địa phương can ngăn.

Ông Nh. được người thân đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong vào ngày 26/8 vì vết đâm.

Công an tỉnh Long An đã đến khám nghiệm hiện trường, bắt giữ Nh. để điều tra về hành vi Giết người.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/an-mang-tai-long-an-i-oi-tien-chu-no-bi-con-cua-con-no-cam-dao-am-tu-vong-697538.html