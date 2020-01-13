Bước 1: Bạn đem khoai lang đi hấp chín, thái thành miếng dài cỡ có kích thước bằng ngón tay út. Có thể không hấp khoai cũng được, nhưng nên làm vậy để khi chiên khoai không bị sống và dễ chiên hơn.

Nếu bạn đang muốn tìm hiểu các cách làm khoai lang chiên bột mới lạ và độc đáo hơn để ăn vặt thì những công thức dưới đây sẽ giúp bạn có thêm các ý tưởng thú vị cho căn bếp nhà mình đó. Cùng học các bí quyết hữu ích này với chúng tôi ngay nhé.

Bước 3: Nhúng những miếng khoai lang đã thái được vào hỗn hợp bột vừa trộn được, sau đó tiếp tục lăn qua phần bột yến mạch trộn bột mì đặt riêng trong một đĩa khác. Bạn có thể xay nhuyễn bột yến mạch rồi mới đem trộn với bột mì thì sẽ khiến lớp bột áo này dễ bắt vào khoai hơn đó.

Bước 2: Trộn bột mì, trứng gà với nước đều tay tới khi thu được một hỗn hợp sệt thì cho thêm đường, sữa đặc, bột vani vào. Tiếp tục trộn thật kỹ để những nguyên liệu này hòa quyện lại với nhau.

Bước 4: Cho khoai đã tẩm bột vào chảo nóng chiên tới vàng các mặt, nhớ để lửa vừa và lật đều các mặt để khoai được vàng hết. Khi khoai lang đã đủ chín thì vớt ra giấy thấm dầu và thưởng thức.

Khoai lang chiên bột yến mạch - Ảnh minh họa: Internet

Khoai lang bọc bột lọc chiên

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

Khoai lang khoảng 4 củ (cho 3 người ăn), nên chọn khoai đỏ vì phần thịt của chúng thường ngọt hơn khoai khác.

Bột năng (bột lọc) khoảng 150g

Đường, bột vani

Cách thực hiện:

Bước 1: Bạn rửa sạch khoai rồi đem đi hấp chín. Sau đó bỏ vỏ rồi nghiền thật nhuyễn bằng thìa hoặc cho vào máy xay để xay nhỏ. Sau khi nghiền nhuyễn có thể cho khoải vào giã để chúng được rền và ngon hơn.

Bước 2: Trộn khoai với bột năng, đường và bột vani, có thể cho thêm một chút nước để dễ trộn hơn. Làm thật kỹ càng tới khi các nguyên liệu hòa quyện vào với nhau thì nặn thành từng thanh dài cỡ ngón tay. Hoặc bạn có thể nặn thành hình tròn dài dáng dẹt cũng khá đẹp mắt.

Bước 3: Cho bánh này vào nước sôi để luộc qua, như vậy khi chiên sẽ không lo bột và thịt khoai bị sống, cũng rút ngắn thời gian chiên bánh lại. Bột năng nếu không trộn kỹ có thể bị vón cục và dễ sống khi chiên, nên thao tác này là rất cần thiết.

Bước 4: Cho chảo dầu lên bếp, đun tới sôi lăn tăn thì thả những miếng bánh vừa luộc vào, chiên với lửa vừa tới vàng đều các mặt thì vớt ra, nhớ để bánh vào giấy thấm dầu để bớt ngấy khi thưởng thức. Tới đây bạn có thể dùng bánh được rồi.

Khoai lang chiên bột lọc - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm khoai lang chiên bột mì

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

Khoai lang 4 củ (cho 3 người ăn), nên chọn loại khoai lang đỏ vì chúng thường ngọt hơn loại khoai khác.

Khoảng 200g bột mì

Một chút bột gạo, khoảng 50g

Bột chiên giòn 100g

Bột vani, sữa đặc

Đường

Cách thực hiện:

Bước 1: Bạn đem khoai lang đi gọt vỏ, rửa thật sạch để nhựa bớt dính lại gây thâm khoai, có thể ngâm qua nước muối loãng khoảng 10 phút để giảm bớt tình trạng thâm.

Bước 2: Thái khoai thành thanh dài kích cỡ 1x1cm, khoảng to như ngón tay út của bạn ấy. Sau khi thái xong ngâm qua nước muối một lúc nữa rồi vớt ra để thật ráo nước. Nhớ để khoai thật ráo nước nếu không món bánh có thể bị nhũn.

Bước 3: Bạn đổ bột mì vào một chiếc bát to, cho cả bột gạo vào và khuấy đều với nước để được hỗn hợp bột sệt dính. Tiếp đó cho đường, một chữa sữa đặc và bột vani vào tiếp tục trộn để các nguyên liệu này hòa quyện với nhau.

Bước 4: Nhúng các thanh khoai vào hỗn hợp bột vừa trộn được. Sau đó lăn quá phần bột chiên giòn để riêng ở một đĩa khác rồi cho luôn vào chảo dầu đã nóng.

Bước 5: Chiên khoai với lửa vừa, nếu bạn để lửa nhỏ khoai sẽ chín nhưng không giòn được như mong muốn, còn để lửa to sẽ khiến khoai bị cháy bên ngoài mà không chín bên trong. Nhớ lật đều tay để các mặt của khoai đều được vàng hết.

Bước 6: Khi khoai đã chín vàng thì vớt ra đặt lên giấy thấm dầu để loại bỏ bớt dầu thừa gây ngấy. Tới đây là bạn đã có thể mang ra để thưởng thức được rồi.

Khoai lang chiên bột mì - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm khoai lang nghiền chiên bột mì

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

Khoai lang 4 củ (cho 3 người ăn), nên chọn khoai lang đỏ sẽ ngọt hơn các loại khoai lang khác.

Bột mì 100g

Đường

Sữa đặc, đường, bột vani

Cách thực hiện:

Bước 1: Đem khoai lang đi hấp chín, bóc vỏ rồi nghiền nhuyễn, bạn có thể dùng thìa dằm nát hoặc cho trực tiếp vào máy xay. Khi đã nghiền xong bạn có thể đem chúng đi giã cũng sẽ khiến khoai được rền và ngon hơn khi thưởng thức.

Bước 2: Trộn bột mì, sữa, đường, bột vani với nước thật đều để được hỗn hợp bột dạng cháo đặc, chú ý không trộn quá nhũn, hãy cho vừa nước để bột có thể nặn được. Cho khoảng 1 quả trứng gà vào đó, tiếp tục đổ thêm khoai đã dằm nhuyễn vào đảo chung. Nhớ đảo thật đều tay để các nguyên liệu quyện lại với nhau.

Bước 3: Lấy bột ra, nặn thành từng miếng tròn dẹt cỡ lòng bàn tay rồi cho lên chảo nóng chiên tới chín thì bắt ra để vào giấy thấm dầu, tới đây là bạn đã có thể thưởng thức được rồ. Hoặc bạn có thể tùy ý nặn thành những hình thù mình thích cũng được, chỉ cần chúng dễ chiên thì không có vấn đề gì.

Khoai lang nghiền chiên bột - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm khoai lang bọc bột chiên bơ

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

Khoai lang đỏ khoảng 4 củ (cho 3 người ăn)

15g bơ

Bột mì 20g

Đường, sữa đặc

Cách thực hiện:

Bước 1: Gọt sạch vỏ khoai rồi cắt ra thành từng thanh nhỏ cỡ ngón tay út, ngâm qua nước muối loãng khoảng 15 phút để khoai bớt bị thâm vì nhựa. Nên ngâm qua nước muối vì nhựa khoai dễ khiến miếng khoai bị thâm đen lại nhìn không được đẹp mắt.

Bước 2: Pha bột mì với nước, đường và sữa đặc, khuấy đều tay để các nguyên liệu hòa quyện với nhau. Cho thêm nước nếu cần để bột được sền sệt và hơi lỏng như dạng soup là được. Chú ý không nên để bột quá đặc thì khu nhúng khoai vỏ bột sẽ dày và cứng, nên khuấy bột lỏng, khi nhúng đũa vào và nhấc lên thấy bột chảy xuống là đúng chuẩn.

Bước 3: Cho các thanh khoai đã cắt vào hỗn hợp bột vừa trộn được rồi thả vào chảo dầu nóng chiên tới vàng hết các mặt. Nhớ lật đều để khoai được vàng đều trông sẽ ngon mắt hơn. Đun lửa vừa, không quá to, cũng không nên để lửa quá nhỏ sẽ khiến khoai không được giòn như ý.

Bước 4: Đun nóng chảy bơ trong một chiếc nồi, cho thêm đường để bơ có vị, đổ thêm một chút nước lọc vào đó rồi tiếp tục đun sôi. Khi đã được rồi thì đem bơ chảy này rót lên khoai lang đã chiên. Lắc đều để chúng thấm đều bơ vào các mặt, chờ khoảng 5 phút để khoai và bơ sệt lại là bạn có thể thưởng thức được rồi.

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Khoai lang bọc bột chiên bơ - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những cách làm khoai lang chiên bột mới lạ và độc đáo để bạn làm mới danh sách lựa chọn của bản thân mình. Hy vọng sau khi đọc bài viết này bạn đã có thêm những ý tưởng mới để chiêu đãi cho bản thân và gia đình, chúc bạn thành công với món ăn của mình!