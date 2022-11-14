5 bài thơ về thầy cô giáo tự sáng tác chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

Một số bài thơ về thầy cô giáo tự sáng tác đáng chú ý như Lời ru của thầy, Không đề, Trường cũ...
- Hướng dẫn cách làm thiệp ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11
- Thơ về ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 đầy ý nghĩa!
Thơ về thầy cô giáo tự sáng tác là một trong những chủ đề rất được mọi người quan tâm và yêu thích. Bởi đây đều là những “tác phẩm” tự nhiên, mộc mạc nhưng thấm đượm tình cảm của các cô cậu học trò dành tặng thầy cô giáo. Những tình cảm ấy chân thành, thiết tha đủ để lay động bất cứ trái tim nào mỗi lần đọc được.
Dưới đây là 5 bài thơ về thầy cô và mái trường tự sáng tác rất tiêu biểu để chúng ta cùng đọc nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 2022 săp tới đây.
1. Bài thơ về thầy giáo tự sáng tác: “Lời của thầy”
Rồi các em một ngày sẽ lớn
Sẽ bay xa đến tận cùng trời
Có bao giờ nhớ lại các em ơi
Mái trường xưa một thời em đã sống
Nơi đã đưa em lên tầm cao ước vọng
Vị ngọt đầu đời bóng mát ca dao
Thủa học về cái nắng xôn xao
Lòng thơm nguyên như mùi mực mới
Dẫu biết rằng những tháng ngày sắp tới
Thầy trò mình cũng có lúc chia xa
Sao lòng thầy canh cánh nỗi thiết tha
Muốn gởi các em thêm đôi điều nhắn nhủ
Một lời khuyên biết thế nào cho đủ
Các em mang theo mỗi bước hành trình
Các em lúc nào cũng nhớ đừng quên:
Sống cho xứng với lương tâm phẩm giá...
Rồi các em mỗi người đi mỗi ngã
Chim tung trời bay bỗng cánh thanh niên
Ở nơi đâu: rừng sâu, biên giới khắp ba miền
Ở nơi đâu có thầy luôn thương nhớ
(sưu tầm)
2. Bài thơ hay về thầy cô giáo tự sáng tác phù hợp cho báo tường: “Không đề”
Cầm bút lên định viết một bài thơ
Chợt nhớ ra nay là ngày nhà giáo
Chợt xấu hổ cho những lần cao ngạo
Thì ra con cũng giống bấy nhiêu người.
Cầm bút lên điều đầu tiên con nghĩ
Đâu là cha, là mẹ, là thầy…
Chỉ là những cảm xúc vu vơ, tầm thường, nhỏ nhặt…
Biết bao giờ con lớn được,
Thầy ơi !
Con viết về thầy, lại “phấn trắng”,”bảng đen”
Lại “kính mến”, lại “hy sinh thầm lặng”…
Những con chữ đều đều xếp thẳng
Sao lại quặn lên những giả dối đến gai người.
Đã rất chiều bến xe vắng quạnh hiu
Chuyến xe cuối cùng bắt đầu lăn bánh
Cửa sổ xe ù ù gió mạnh
Con đường trôi về phía chẳng là nhà…
Mơ màng nghe tiếng cũ ê a
Thầy gần lại thành bóng hình rất thực
Có những điều vô cùng giản dị
Sao mãi giờ con mới nhận ra.
(sưu tầm)
3. Tự sáng tác thơ về thầy cô giáo: “Thầy cô”
Thầy chính là những vì sao thắp sáng
Là đèn đường soi rạng lối em đi
Còn Cô là người mẹ hiền phú quí
Mà trời dành để dậy dỗ chúng em
Mỗi năm chỉ có một lần
Hai mươi, mười một, ngày dành Thầy - Cô
Học trò bao nét điểm tô
Khăn tơ, áo lụa, kéo vô chúc mừng
Trời thu nắng đẹp tưng bừng
Đứa thì hoa huệ, đứa thì cúc xinh
Tung tăng biểu lộ ân tình
Bao ngày mệt nhọc Thầy - Cô dỗ dành
Bây giờ vài phút mỏng manh
Chúng em họp lại, kính Cô, kính Thầy
Ngày vui nhà giáo sum vầy
Mong thầy - cô khỏe, trồng người tiếp sau
(sưu tầm)
4. Bài thơ về thầy cô giáo tự sáng tác đầy xúc động: “Lời Cảm Tạ”
Tôi đứng lặng giữa cuộc đời nghiêng ngả
Để một lần nhớ lại mái trường xưa
Lời dạy ngày xưa có tiếng thoi đưa
Có bóng nắng in dòng sông xanh thắm
Thoáng quên mất giữa tháng ngày ngọt đắng
Trưởng thành này có bóng dáng hôm qua
Nhớ được điều gì được dạy những ngày xa
Áp dụng - chắc nhơ cội nguồn đã có
Nước mắt thành công hoà nỗi đau đen đỏ
Bậc thềm nào dìu dắt những bước đi
Bài học đời đã học được những gì
Có nhắc bóng người đương thời năm cũ
Vun xới cơn mơ bằng trái tim ấp ủ
Để cây đời có tán lá xum xuê
Bóng mát dừng chân là một chốn quê
Nơi ơn tạ là mái trường nuôi lớn
Xin phút tĩnh tâm giữa muôn điều hời hợt
Cảm tạ mái trường ơn nghĩa thầy cô
(sưu tầm)
5. Thơ về mái trường tự sáng tác: Trường cũ”
Đã lâu rồi không về thăm trường cũ
Nhớ hàng cây nhớ ghế đá thân thương
Nhớ thầy cô nhớ những buổi tan trường
Nhớ lớp học ôi vô vàn thương nhớ
Thời gian ơi xin hãy quay trở lại
Mang em về kỷ niệm dấu yêu
Ngồi nơi đây mà nhớ lại bao điều
Thầy cô đã mở đường em tiếp bước
Ngày hôm nay những gì em có được
Nhờ thầy cô vun đắp kiến thức em
Thầy trồng cây cho bóng mát sau này
Cô ươm trái cho vườn xanh tươi mãi
Ngày xưa ơi nhớ những ngày thơ dại
Vẫn có thầy và bạn mãi bên ta.
(sưu tầm)
Trên đây là tổng hợp 5 bài thơ về thầy cô hay, ý nghĩa và đầy chân thành của những học sinh, sinh viên, những người từng ngồi trên ghế nhà trường, viết để gửi tặng, để cảm ơn những "người lái đò" tận tâm, tận lực dìu dắt học sinh của mình. Hy vọng qua bài viết này, các độc giả sẽ chọn được cảm hứng, những lời thơ chân thành để dành tặng cho thầy cô của mình nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 sắp tới nhé. Đồng thời cũng xin kính chúc những người làm thầy, làm cô sẽ có được thật nhiều sức khỏe và niềm vui trên con đường "trồng người" đầy cao quý của mình nhé!