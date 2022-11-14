5 bài thơ về thầy cô giáo tự sáng tác chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

Dưới đây là 5 bài thơ về thầy cô và mái trường tự sáng tác rất tiêu biểu để chúng ta cùng đọc nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 2022 săp tới đây.

Thơ về thầy cô giáo tự sáng tác là một trong những chủ đề rất được mọi người quan tâm và yêu thích. Bởi đây đều là những “tác phẩm” tự nhiên, mộc mạc nhưng thấm đượm tình cảm của các cô cậu học trò dành tặng thầy cô giáo. Những tình cảm ấy chân thành, thiết tha đủ để lay động bất cứ trái tim nào mỗi lần đọc được.

Sẽ bay xa đến tận cùng trời

Rồi các em một ngày sẽ lớn

Có bao giờ nhớ lại các em ơi

Mái trường xưa một thời em đã sống

Nơi đã đưa em lên tầm cao ước vọng

Vị ngọt đầu đời bóng mát ca dao

Thủa học về cái nắng xôn xao

Lòng thơm nguyên như mùi mực mới

Dẫu biết rằng những tháng ngày sắp tới

Thầy trò mình cũng có lúc chia xa

Sao lòng thầy canh cánh nỗi thiết tha

Muốn gởi các em thêm đôi điều nhắn nhủ

Một lời khuyên biết thế nào cho đủ

Các em mang theo mỗi bước hành trình

Các em lúc nào cũng nhớ đừng quên:

Sống cho xứng với lương tâm phẩm giá...

Rồi các em mỗi người đi mỗi ngã

Chim tung trời bay bỗng cánh thanh niên

Ở nơi đâu: rừng sâu, biên giới khắp ba miền

Ở nơi đâu có thầy luôn thương nhớ

(sưu tầm)

Sống cho xứng với lương tâm phẩm giá...!

2. Bài thơ hay về thầy cô giáo tự sáng tác phù hợp cho báo tường: “Không đề”

Cầm bút lên định viết một bài thơ

Chợt nhớ ra nay là ngày nhà giáo

Chợt xấu hổ cho những lần cao ngạo

Thì ra con cũng giống bấy nhiêu người.

Cầm bút lên điều đầu tiên con nghĩ

Đâu là cha, là mẹ, là thầy…

Chỉ là những cảm xúc vu vơ, tầm thường, nhỏ nhặt…

Biết bao giờ con lớn được,

Thầy ơi !

Con viết về thầy, lại “phấn trắng”,”bảng đen”

Lại “kính mến”, lại “hy sinh thầm lặng”…

Những con chữ đều đều xếp thẳng

Sao lại quặn lên những giả dối đến gai người.

Đã rất chiều bến xe vắng quạnh hiu

Chuyến xe cuối cùng bắt đầu lăn bánh

Cửa sổ xe ù ù gió mạnh

Con đường trôi về phía chẳng là nhà…

Mơ màng nghe tiếng cũ ê a

Thầy gần lại thành bóng hình rất thực

Có những điều vô cùng giản dị

Sao mãi giờ con mới nhận ra.

(sưu tầm)

Con viết về thầy, lại “phấn trắng”,”bảng đen”!

3. Tự sáng tác thơ về thầy cô giáo: “Thầy cô”

Thầy chính là những vì sao thắp sáng

Là đèn đường soi rạng lối em đi

Còn Cô là người mẹ hiền phú quí

Mà trời dành để dậy dỗ chúng em

Mỗi năm chỉ có một lần

Hai mươi, mười một, ngày dành Thầy - Cô

Học trò bao nét điểm tô

Khăn tơ, áo lụa, kéo vô chúc mừng

Trời thu nắng đẹp tưng bừng

Đứa thì hoa huệ, đứa thì cúc xinh

Tung tăng biểu lộ ân tình

Bao ngày mệt nhọc Thầy - Cô dỗ dành

Bây giờ vài phút mỏng manh

Chúng em họp lại, kính Cô, kính Thầy

Ngày vui nhà giáo sum vầy

Mong thầy - cô khỏe, trồng người tiếp sau

(sưu tầm)

4. Bài thơ về thầy cô giáo tự sáng tác đầy xúc động: “Lời Cảm Tạ”

Tôi đứng lặng giữa cuộc đời nghiêng ngả

Để một lần nhớ lại mái trường xưa

Lời dạy ngày xưa có tiếng thoi đưa

Có bóng nắng in dòng sông xanh thắm

Thoáng quên mất giữa tháng ngày ngọt đắng

Trưởng thành này có bóng dáng hôm qua

Nhớ được điều gì được dạy những ngày xa

Áp dụng - chắc nhơ cội nguồn đã có

Nước mắt thành công hoà nỗi đau đen đỏ

Bậc thềm nào dìu dắt những bước đi

Bài học đời đã học được những gì

Có nhắc bóng người đương thời năm cũ

Vun xới cơn mơ bằng trái tim ấp ủ

Để cây đời có tán lá xum xuê

Bóng mát dừng chân là một chốn quê

Nơi ơn tạ là mái trường nuôi lớn

Xin phút tĩnh tâm giữa muôn điều hời hợt

Cảm tạ mái trường ơn nghĩa thầy cô

(sưu tầm)

Cảm tạ mái trường ơn nghĩa thầy cô!

5. Thơ về mái trường tự sáng tác: Trường cũ”

Đã lâu rồi không về thăm trường cũ

Nhớ hàng cây nhớ ghế đá thân thương

Nhớ thầy cô nhớ những buổi tan trường

Nhớ lớp học ôi vô vàn thương nhớ

Thời gian ơi xin hãy quay trở lại

Mang em về kỷ niệm dấu yêu

Ngồi nơi đây mà nhớ lại bao điều

Thầy cô đã mở đường em tiếp bước

Ngày hôm nay những gì em có được

Nhờ thầy cô vun đắp kiến thức em

Thầy trồng cây cho bóng mát sau này

Cô ươm trái cho vườn xanh tươi mãi

Ngày xưa ơi nhớ những ngày thơ dại

Vẫn có thầy và bạn mãi bên ta.

(sưu tầm)

Trên đây là tổng hợp 5 bài thơ về thầy cô hay, ý nghĩa và đầy chân thành của những học sinh, sinh viên, những người từng ngồi trên ghế nhà trường, viết để gửi tặng, để cảm ơn những "người lái đò" tận tâm, tận lực dìu dắt học sinh của mình. Hy vọng qua bài viết này, các độc giả sẽ chọn được cảm hứng, những lời thơ chân thành để dành tặng cho thầy cô của mình nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 sắp tới nhé. Đồng thời cũng xin kính chúc những người làm thầy, làm cô sẽ có được thật nhiều sức khỏe và niềm vui trên con đường "trồng người" đầy cao quý của mình nhé!