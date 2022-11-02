Những bài thơ 4 chữ hay về thầy cô giáo nhân ngày 20/11

Cứ đến ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, những kỷ niệm ấm áp luôn ùa về trong mỗi tiềm thức của chúng ta. Để thể hiện lòng kính trọng, tình cảm yêu thương thì dù chỉ là một lời chúc hãy một bài thơ tự mình sáng tác cũng sẽ đủ khiến thầy cô vui lòng. Nhằm giúp độc giả có thể dễ dàng bày tỏ hơn lòng kính trọng, những lời biết ơn của mình tới người cha, người mẹ thứ hai của mình, chúng tôi xin được gửi tới bạn cách làm thơ 4 chữ hay và tuyển tập những bài thơ 4 chữ về thầy cô đặc sắc nhất nhé! Hãy cùng chúng tôi khám phá ngay thôi nào!

Bạn nên bắt đầu bài thơ bằng việc tập trung vào một ý tưởng cụ thể mà ở đây là chủ đề ngày nhà giáo. Bằng cách chọn ra một chủ đề cũng như ý tưởng cụ thể như thơ về cô, thơ về thầy, thơ về mái trường,... bạn sẽ tạo nên một bài thơ có ý định rõ ràng. Điều này có thể giúp bạn dễ dàng hơn trong việc thu hẹp phạm vi hình ảnh và cách diễn tả mà bạn muốn dùng trong bài thơ.

Để làm được những bài thơ 4 chữ về thầy cô ngắn gọn, súc tích, những vẫn chứa đựng đầy tình cảm, bạn hãy làm theo 4 bước đơn giản dưới đây:

Bước 2: Tìm hiểu rõ quy luật thể thơ 4 chữ

Thể thơ là một điều quan trọng quyết định cảm giác lôi cuốn của bài thơ đến độc giả. Thơ 4 chữ hay còn được gọi là thơ tứ ngôn, đây được xem là loại thơ đơn giản nhất trong các thể thơ bởi luật bằng trắc chỉ được áp dụng cho chữ thứ 2 và thứ 4 trong câu thơ. Nếu chữ thứ 2 là trắc thì chữ thứ 4 là bằng và ngược lại, chữ thứ 2 là bằng thì chữ thứ 4 là trắc. Bạn cứ lặp lại tương tự như vậy thôi là được nhé! Rất đơn giản phải không nào?!

Bước 3: Đọc thêm các bài thơ cùng thể loại và cùng chủ đề

Để có một cảm nhận tốt hơn về chủ đề thầy cô mà nhiều nhà thơ khác đã viết, hãy đọc nhiều bài thơ bốn chữ có cùng chủ đề để vừa cảm nhận được tốt ý nghĩa bài thơ và học hỏi được cách truyền tải nội dung đến độc giả, đồng thời chọn được từ ngữ thích hợp.

Bước 4: Viết một bài thơ về chủ đề thầy cô

Cuối cùng là hoàn thành tác phẩm của mình. Hãy lưu ý khi viết, nên kết hợp với những biện pháp tu từ như so sánh, ẩn dụ để làm bài thơ đặc sắc hơn nhé.

2. Tuyển tập những bài thơ 4 chữ về thầy cô ngắn, đặc sắc và tình cảm nhất

Bài thơ “Cô giáo thân yêu”

Rời trường đã lâu

Nhưng em vẫn nhớ

Lời dạy của cô

Học hành nên người

Giọng cô dịu hiền

Ấm áp yêu thương

Mang bao kiến thức

Chắp cánh vào đời

(Sưu tầm)

20-11 là ngày Nhà Giáo Việt Nam

Bài thơ "Người mẹ hiền thứ 2"

Buổi sáng thức giấc

Thấy ánh mặt trời

Ngời ngời mắt mẹ

Lời lẽ dịu dàng

Càng thêm vui sướng

Bước chân nhẹ nhàng

Vang vang tiếng hát

Bóng mát sân trường

Hương thơm mát rượi

Dưới ánh mặt trời

Cô cười thật tươi

Mắt cô sưởi ấm

Tâm hồn trong em

Khuôn mặt thơ ngây

Loà nhoà mắt ướt

Mái tóc mượt mà

Cả bàn tay cô

Xinh xinh ấm áp

Làm bao chuyện lạ

Hai đôi mắt ấy

Gợi dậy trong em

Đem bao ước vọng

Mang đến cho người

(Thảo Thảo)

Làm thơ 4 chữ tặng thầy cô là món quà ý nghĩa

Bài thơ "Ơn Thầy"

Viên phấn trên tay

Thầy dạy em chữ

Bụi phấn bay bay

Làm tóc thầy trắng

Mỗi mùa trôi qua

Thầy xưa đã già

Đời luôn nở hoa

Từng lời giảng ấy

Học sinh lớn dần

Đầy đủ hành trang

Nghĩa tình dày dặn

Khôn lớn nên người

Chúng em không quên

Ơn người đi trước

Dạy dỗ bao ngày

(Sưu tầm)

Thầy cô là những người đưa ta đến với con đường tri thức!

Bài thơ "Cô giáo là cô tiên"

Cô em rất hiền

Đẹp hơn cô tiên

Cô rất thương em

Thương nhiều bạn nữa

Dù là trưa hè

Trời luôn nóng gắt

Cô vẫn hăng say

Dạy từng con chữ

Cô ơi! Cô ơi!

Em thương cô nhiều

Em sẽ chăm học

Cố sao cho giỏi

Không phụ lòng cô

Mai sau em lớn

Có ích cho đời

(Sưu tầm)

Thầy cô chẳng khác gì người cha, người mẹ thứ 2 của mỗi chúng ta!

Bài thơ "Về trường xưa"

Hôm nay quay lại

Bên mái trường xưa

Cây cối lưa thưa

Không như ngày trước

Xưa có dòng nước

Chảy qua lòng cô

Có em xấu hổ

Được cô vỗ về

(Sưu tầm)

Mỗi dịp tựu trường chính là dịp để ta bày tỏ lòng biết ơn với những người đã dìu dắt ta nên người!

Bài thơ "Cô giáo xưa"

Nay đã lớn khôn

Rời xa mái trường

Tuổi thơ rụng mãi

Chả hề lưu lại

Nhưng vẫn còn nhớ

Cô giáo dịu hiền

Đã từng dạy chữ

Đã dạy ấu thơ

(sưu tầm)

Bài thơ "Cô giáo lớp em"

Cô Giáo Lớp Em

Cô giáo lớp em

Xinh đẹp hoành tráng

Làn da trắng sáng

Đôi giày bóng loáng

Ai nhìn cũng choáng

Em nhìn choáng hơn.

(sưu tầm)

Những vần thơ đong đầy tình cảm, chứa chan tình người sẽ thể hiện được trọn vẹn ý nghĩa tấm lòng của học sinh gửi đến thầy cô - những người chuyên chở kiến thức cho bao thế hệ nên người. Những tấm chân tình mà họ đã dành cho bao thế hệ không gì có thể đong đếm được.

Thầy cô có ơn dạy dỗ rất lớn với mỗi người

Dù năm tháng có đi qua thì ký ức một thời đẹp đẽ, gắn bó dưới mái trường thân yêu, có thể là những lúc nói chuyện riêng bị thầy cô nhắc nhở hay là những lúc không làm bài tập về nhà bị thầy cô trách mắng… Đó là những hành động quan tâm bởi bất kì người thầy, người cô nào cũng chỉ muốn học trò thành công, giỏi giang trên đường đời. Vì vậy chúng ta hãy cố gắng sống thật tốt để họ luôn mãi tự hào, để thầy cô thấy được sự hi sinh của mình thật xứng đáng.

Nhân dịp 20/11 thì cũng đừng quên cảm ơn thầy cô bằng những hành động thiết thực, gửi tâm tư tình cảm vào những lời chúc và ươm mầm cho những vần thơ nhé! Hy vọng những bài thơ 4 chữ về thầy cô mới được chia sẻ trên đây, sẽ phần nào giúp các độc giả dễ dàng diễn giải tình cảm và lòng biết ơn của mình đến người thầy, người cô của mình hơn nhé!