Những bài thơ 4 chữ hay về thầy cô giáo nhân ngày 20/11

Bên cạnh những lời chúc, những tấm thiệp thì những bài thơ 4 chữ hay cũng là món quà vô cùng ý nghĩa để gửi đến các thầy cô nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam. Đó cũng là hành động thiết thực để tri ân đến thầy cô – người đã dạy dỗ bảo ban chúng ta nên người khi còn ngồi trên ghế nhà trường.
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Nội dung bài viết
- 1. Cách làm thơ 4 chữ về thầy cô hay
- 2. Tuyển tập những bài thơ 4 chữ về thầy cô ngắn, đặc sắc và tình cảm nhất
Cứ đến ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, những kỷ niệm ấm áp luôn ùa về trong mỗi tiềm thức của chúng ta. Để thể hiện lòng kính trọng, tình cảm yêu thương thì dù chỉ là một lời chúc hãy một bài thơ tự mình sáng tác cũng sẽ đủ khiến thầy cô vui lòng. Nhằm giúp độc giả có thể dễ dàng bày tỏ hơn lòng kính trọng, những lời biết ơn của mình tới người cha, người mẹ thứ hai của mình, chúng tôi xin được gửi tới bạn cách làm thơ 4 chữ hay và tuyển tập những bài thơ 4 chữ về thầy cô đặc sắc nhất nhé! Hãy cùng chúng tôi khám phá ngay thôi nào!
1. Cách làm thơ 4 chữ về thầy cô hay
Để làm được những bài thơ 4 chữ về thầy cô ngắn gọn, súc tích, những vẫn chứa đựng đầy tình cảm, bạn hãy làm theo 4 bước đơn giản dưới đây:
Bước 1: Chọn một chủ đề hoặc ý tưởng cụ thể.
Bạn nên bắt đầu bài thơ bằng việc tập trung vào một ý tưởng cụ thể mà ở đây là chủ đề ngày nhà giáo. Bằng cách chọn ra một chủ đề cũng như ý tưởng cụ thể như thơ về cô, thơ về thầy, thơ về mái trường,... bạn sẽ tạo nên một bài thơ có ý định rõ ràng. Điều này có thể giúp bạn dễ dàng hơn trong việc thu hẹp phạm vi hình ảnh và cách diễn tả mà bạn muốn dùng trong bài thơ.
Bước 2: Tìm hiểu rõ quy luật thể thơ 4 chữ
Thể thơ là một điều quan trọng quyết định cảm giác lôi cuốn của bài thơ đến độc giả. Thơ 4 chữ hay còn được gọi là thơ tứ ngôn, đây được xem là loại thơ đơn giản nhất trong các thể thơ bởi luật bằng trắc chỉ được áp dụng cho chữ thứ 2 và thứ 4 trong câu thơ. Nếu chữ thứ 2 là trắc thì chữ thứ 4 là bằng và ngược lại, chữ thứ 2 là bằng thì chữ thứ 4 là trắc. Bạn cứ lặp lại tương tự như vậy thôi là được nhé! Rất đơn giản phải không nào?!
Bước 3: Đọc thêm các bài thơ cùng thể loại và cùng chủ đề
Để có một cảm nhận tốt hơn về chủ đề thầy cô mà nhiều nhà thơ khác đã viết, hãy đọc nhiều bài thơ bốn chữ có cùng chủ đề để vừa cảm nhận được tốt ý nghĩa bài thơ và học hỏi được cách truyền tải nội dung đến độc giả, đồng thời chọn được từ ngữ thích hợp.
Bước 4: Viết một bài thơ về chủ đề thầy cô
Cuối cùng là hoàn thành tác phẩm của mình. Hãy lưu ý khi viết, nên kết hợp với những biện pháp tu từ như so sánh, ẩn dụ để làm bài thơ đặc sắc hơn nhé.
2. Tuyển tập những bài thơ 4 chữ về thầy cô ngắn, đặc sắc và tình cảm nhất
Bài thơ “Cô giáo thân yêu”
Rời trường đã lâu
Nhưng em vẫn nhớ
Lời dạy của cô
Học hành nên người
Giọng cô dịu hiền
Ấm áp yêu thương
Mang bao kiến thức
Chắp cánh vào đời
(Sưu tầm)
Bài thơ "Người mẹ hiền thứ 2"
Buổi sáng thức giấc
Thấy ánh mặt trời
Ngời ngời mắt mẹ
Lời lẽ dịu dàng
Càng thêm vui sướng
Bước chân nhẹ nhàng
Vang vang tiếng hát
Bóng mát sân trường
Hương thơm mát rượi
Dưới ánh mặt trời
Cô cười thật tươi
Mắt cô sưởi ấm
Tâm hồn trong em
Khuôn mặt thơ ngây
Loà nhoà mắt ướt
Mái tóc mượt mà
Cả bàn tay cô
Xinh xinh ấm áp
Làm bao chuyện lạ
Hai đôi mắt ấy
Gợi dậy trong em
Đem bao ước vọng
Mang đến cho người
(Thảo Thảo)
Bài thơ "Ơn Thầy"
Viên phấn trên tay
Thầy dạy em chữ
Bụi phấn bay bay
Làm tóc thầy trắng
Mỗi mùa trôi qua
Thầy xưa đã già
Đời luôn nở hoa
Từng lời giảng ấy
Học sinh lớn dần
Đầy đủ hành trang
Nghĩa tình dày dặn
Khôn lớn nên người
Chúng em không quên
Ơn người đi trước
Dạy dỗ bao ngày
(Sưu tầm)
Bài thơ "Cô giáo là cô tiên"
Cô em rất hiền
Đẹp hơn cô tiên
Cô rất thương em
Thương nhiều bạn nữa
Dù là trưa hè
Trời luôn nóng gắt
Cô vẫn hăng say
Dạy từng con chữ
Cô ơi! Cô ơi!
Em thương cô nhiều
Em sẽ chăm học
Cố sao cho giỏi
Không phụ lòng cô
Mai sau em lớn
Có ích cho đời
(Sưu tầm)
Bài thơ "Về trường xưa"
Hôm nay quay lại
Bên mái trường xưa
Cây cối lưa thưa
Không như ngày trước
Xưa có dòng nước
Chảy qua lòng cô
Có em xấu hổ
Được cô vỗ về
(Sưu tầm)
Bài thơ "Cô giáo xưa"
Nay đã lớn khôn
Rời xa mái trường
Tuổi thơ rụng mãi
Chả hề lưu lại
Nhưng vẫn còn nhớ
Cô giáo dịu hiền
Đã từng dạy chữ
Đã dạy ấu thơ
(sưu tầm)
Bài thơ "Cô giáo lớp em"
Cô Giáo Lớp Em
Cô giáo lớp em
Xinh đẹp hoành tráng
Làn da trắng sáng
Đôi giày bóng loáng
Ai nhìn cũng choáng
Em nhìn choáng hơn.
(sưu tầm)
Những vần thơ đong đầy tình cảm, chứa chan tình người sẽ thể hiện được trọn vẹn ý nghĩa tấm lòng của học sinh gửi đến thầy cô - những người chuyên chở kiến thức cho bao thế hệ nên người. Những tấm chân tình mà họ đã dành cho bao thế hệ không gì có thể đong đếm được.
Dù năm tháng có đi qua thì ký ức một thời đẹp đẽ, gắn bó dưới mái trường thân yêu, có thể là những lúc nói chuyện riêng bị thầy cô nhắc nhở hay là những lúc không làm bài tập về nhà bị thầy cô trách mắng… Đó là những hành động quan tâm bởi bất kì người thầy, người cô nào cũng chỉ muốn học trò thành công, giỏi giang trên đường đời. Vì vậy chúng ta hãy cố gắng sống thật tốt để họ luôn mãi tự hào, để thầy cô thấy được sự hi sinh của mình thật xứng đáng.
Nhân dịp 20/11 thì cũng đừng quên cảm ơn thầy cô bằng những hành động thiết thực, gửi tâm tư tình cảm vào những lời chúc và ươm mầm cho những vần thơ nhé! Hy vọng những bài thơ 4 chữ về thầy cô mới được chia sẻ trên đây, sẽ phần nào giúp các độc giả dễ dàng diễn giải tình cảm và lòng biết ơn của mình đến người thầy, người cô của mình hơn nhé!