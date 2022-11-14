Hướng dẫn cách làm thiệp ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

Đời sống 14/11/2022 14:55

Bên cạnh những bức vẽ, bài thơ,...thì những bức thiệp nhỏ xinh handmade cũng là món quà vô cùng chân thành và ý nghĩa để tri ân thầy cô của mình.

Nội dung bài viết

Nếu sắp tới bạn có ý định dành tặng thầy cô của mình một tấm thiệp hand-made thì hãy tham khảo cách làm thiệp đẹp ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 dưới đây nhé. Với các bước làm rất đơn giản nhưng sau khi hoàn thành, bạn sẽ phải thốt lên “sao mình làm thiệp đẹp thế đấy”! Hãy cùng bắt tay vào làm ngay thôi nào!

Các bước tiến hành làm thiệp 20-11 chuẩn đẹp và đơn giản tại nhà

Lưu ý: Cách làm thiệp ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 này phù hợp với các bạn muốn tặng thầy cô dạy tiếng Anh vì lời chúc mừng bằng tiếng Anh. Nếu thích, bạn cũng có thể thay lời chúc theo ý mình muốn nhé. Chỉ cần tuân thủ theo các bước cơ bản là được nha.

Bước 1: Lựa chọn thiết kế

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 Hãy để ý về sự kết hợp màu sắc hài hòa của tấm thiệp nhé!

Với những bạn nào thích đơn giản, lựa chọn các tấm bìa có màu và họa tiết giống nhau đều được. Hoặc bạn cũng có thể lựa chọn từng màu bìa cho từng thầy cô hoặc kết hợp các màu khác nhau để tạo điểm nhấn nhá. Điều quan trọng ở đây là chú ý về sự kết hợp màu sắc hài hòa giữa những tấm thiệp.

Bước 2: Chuẩn bị “nguyên vật liệu”

cách làm thiệp ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
Chuẩn bị đồ dùng và dụng cụ để làm thiệp!

“Nguyên vật liệu” là từ “to đùng” nhưng thực ra với cách làm thiệp ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, bạn chỉ cần chuẩn bị 2 tấm bìa (màu hoặc không màu tùy ý thích), 1 chiếc kéo và 1 chiếc bút (tùy thích) là được. Sau đó, bạn có thể bắt đầu ngay vào công đoạn làm thiệp.

Bước 3: Thiết kế bìa

cách làm thiệp ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
Công đoạn thiết kế bìa thiệp!

Bắt đầu cắt tấm bìa hoặc nếu tấm bìa đã được làm sẵn thì bây giờ, bạn chỉ việc thiết kế nó. Ở bước này, bạn có thể cắt bìa thành 2 hình chữ nhật như trong ảnh hoặc sáng tạo theo trí tưởng tượng. Có thể cắt bo viền, tạo đường ziczac hoặc bất cứ thứ gì mà bạn cảm thấy hứng thú nhé.

Bước 4: Viết lời chúc mừng

cách làm thiệp ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
Viết lời tri ân, chúc mừng ngày của thầy cô!

Đây là bước cuối cùng và cũng là bước quan trọng nhất. Nhiệm vụ của bạn đó là “nghĩ” ra một lời chúc thật chân thành hoặc cũng có thể viết hẳn cả một bức thư gửi đến thầy cô giáo. Ở cách làm thiệp đẹp ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 này, bạn cũng cần chú ý tới nét chữ sao cho cân đối với thiết kế thiệp nhé. Bạn có thể viết chữ bay bổng hoặc viết như bình thường tùy vào sở thích. Một số người thích in chữ, đấy cũng là một cách hay để chúng ta dễ dàng lựa chọn font chữ phù hợp. Tuy nhiên, viết tay vẫn tốt hơn vì nó thể hiện chúng ta đã dành nhiều thời gian và công sức để trau chuốt cho tấm thiệp.

Nếu chưa “nghĩ” ra được lời chúc mừng nào để viết vào tấm thiệp ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 thì hãy tham khảo một số lời chúc dưới đây nhé.

1. Kính gửi cô giáo Emily. Cảm ơn cô vì đã dạy chúng em những điều tốt đẹp mỗi ngày. Em cảm ơn cô vì sự hướng dẫn, kiên nhẫn và tình yêu của cô. Chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

2. Cảm ơn cô vì đã dạy chúng em những điều bổ ích. Cảm ơn cô vì đã dạy cho em biết dũng cảm để đối mặt với khó khăn và vươn lên từ thất bại. Chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

3. Cô giống như người mẹ thứ 2 của em vậy. Em cảm ơn cô rất nhiều vì những gì cô đã mang đến cho em. Chúc cô mãi luôn tươi trẻ và nhiều sức khỏe để tiếp tục dạy dỗ chúng em nhé.

4. Em cảm ơn thầy vì những vất vả thầy đã trải qua để mang kiến thức đến cho chúng em. Em biết ơn và chúc thầy sức khỏe và luôn nhiệt huyết với sự nghiệp trồng người đầy vĩ đại của mình.

cách làm thiệp ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
Tấm thiệp ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 handmade đẹp xinh và đầy ý nghĩa!

Cuối cùng, để tạo sự khác biệt, bạn có thể thiết kế thêm một số họa tiết bao xung quanh phần chữ. Chẳng hạn như vẽ thêm hoa, hình chiếc bút hoặc bất cứ điều gì nhé.

Tuyển tập những mẫu thiệp mừng Nhà giáo Việt Nam 20/11 handmade siêu xinh

Hướng dẫn cách làm thiệp ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 - Ảnh 6
Mẫu thiệp handmade đơn giản và đẹp xinh! 
Hướng dẫn cách làm thiệp ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 - Ảnh 7
Sử dụng hoa khô trên nền bìa đơn sắc, giúp tấm thiệp càng thêm trang nhã! 
Hướng dẫn cách làm thiệp ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 - Ảnh 8
Tone hồng pastel xinh xắn đầy tươi trẻ và dễ thương! 

Trên đây là hướng dẫn cách tự làm thiệp mừng ngày Nhà giáo 20/11 đơn giản tại nhà, cùng những mẫu thiệp handmade đầy xinh tươi cho các chị em tham khảo. Hy vọng qua bài viết này, các chị em có thể tự tay mình làm được những tấm hình theo phong cách của riêng mình, để gửi gắm những tình cảm chân thành, những lời tri ân cho người thầy, người cô của mình nhé! Chẳng gì bằng một món quà chứa đầy sự chân thành cả, chúc các chị em độc giả thử sức thành công nhé!

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