Thơ về ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 đầy ý nghĩa!

Nhân ngày tri ân thầy cô - những người cha người mẹ thứ 2 của chúng ta sắp tối đây, hãy cùng thưởng thức một số bài thơ hay và ý nghĩa về ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 dưới đây nhé!

Có rất nhiều bài thơ viết về ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Mỗi lần đọc những bài thơ này, chắc chắn ai trong chúng ta cũng sẽ có chút bồi hồi, xúc động và ngậm ngùi khi nhớ về quãng thời gian ngồi trên ghế nhà trường, quãng thời gian vô ưu vô lo với mối bận tâm duy nhất là bài vở, là mối quan hệ thân quen cùng thầy cô và bạn bè.

Nay về thăm, cô thành người tuổi tác

Bao tháng năm dòng em ở nơi xa

Hai cánh hao gầy, tóc đã chuyển bạc

Đứa học trò xưa cô vẫn nhận ra

Em đã từng đi muôn dặm hải hà

Vẫn nhớ như in bao lời cô dạy

Ngắt đúng dấu câu, chấm than, dấu phẩy

Nắn nót từng ly nét chữ - nết người

Những năm chiến tranh sơ tán nhiều nơi

Lán lớp, ghế, bàn, tranh tre nứa lá

Cơm độn sắn, khoai cần chi thịt cá

Miệng cười tươi phơi phới tuổi trăng tròn

Hết giờ học cô lội suối trèo non

Cùng học trò nam đốn cây, hái củi

Đường dốc, trượt trơn chúng em ngã dụi

Còn cô thì áo ướt đẫm mồ hôi

Đứng giữa đồi cao cô vẫn tươi cười

Động viên chúng em gắng lên chút nữa

Lời nói nhẹ nhàng mà như tiếp lửa

Cháy sáng bập bùng trong mỗi con tim

Đêm về khuya làng xóm đã lặng im

Phòng nhỏ nhà dân nơi cô ở trọ

Ánh đèn dầu chỉ còn khêu rất nhỏ

Cô vẫn soạn bài lên lớp ngày mai

Văng vẳng xa xa từ cánh đồng ngoài

Tiếng ếch lẻ loi dính vào tuổi nhỏ

Tiếng ếch vọng vào căn phòng đâu đó

Để đến bây giờ vẫn đọng bên tai

Những kỷ niệm xưa không thể tàn phai

Ơn nghĩa trò-cô như áng sông dài

Chảy mãi ngàn năm không hề đổi hướng

Lắng tạp phù sa, trong suốt ban mai

Em nguyện được làm giọt nước sông dài

Để biết đường đi, lối về nơi ấy

Để biết nông sâu, nơi nào sóng dậy

Biết sống hài hòa dòng nước muôn quê.

2. Bài thơ ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 của tác giả Tạ Nghi Lễ

Thưa Thầy

Thưa thầy, bài học chiều nay

Con bỏ quên ngoài cửa lớp

Dưới gốc phượng già, nằm nghe chim hót

Con hóa mình thành bướm và hoa

Thưa thầy bài tập hôm qua

Con bỏ vào ngăn khóa kín

Mải lượn lờ theo từng vòng sóng

Cái ngã điệu đàng, sân trượt patin

Thưa thầy, bên ly cà phê đen

Con đốt thời gian bằng khói thuốc

Sống cho mình và không bao giờ mơ ước

Mình sẽ là ai ? Tôi sẽ là ai ?

Thưa thầy, qua ngõ nhà thầy khuya nay

Con vẫn thấy một vầng trăng ấm sáng

Thầy ngồi bên bàn phẳng lặng

Soạn bài trong tiếng ho khan

Thưa thầy, cho là nhận: điều giản đơn

Sao con học hoài không thuộc

Để bây giờ khi con hiểu được

Biết làm sao tạ lỗi cùng thầy.

3. Bài thơ tặng thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 của tác giả Nguyễn Quốc Đạt

Thầy và chuyến đò xưa

Lặng xuôi năm tháng êm trôi

Con đò kể chuyện một thời rất xưa

Rằng người chèo chống đón đưa

Mặc cho bụi phấn giữa trưa rơi nhiều

Bay lên tựa những cánh diều

Khách ngày xưa đó ít nhiều lãng quên

Rời xa bến nước quên tên

Giờ sông vắng lặng buồn tênh tiếng cười

Giọt sương rơi mặn bên đời

Tóc thầy bạc trắng giữa trời chiều đông

Mắt thầy mòn mỏi xa trông

Cây bơ vơ đứng giữa dòng thời gian…

4. Bài thơ hay về ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 của tác giả Đoàn Vị Thượng

Lời ru của thầy

Mỗi nghề có một lời ru

Dở hay thầy cũng chọn ru khúc này

Lời ru của gió màu mây

Con sông của mẹ đường cày của cha

Bắt đầu cái tuổi lên ba

Thầy ru điệp khúc quê nhà cho em

Yêu rồi cũng nhớ yêu thêm

Tình yêu chẳng có bậc thềm cuối đâu!

Thầy không ru đủ nghìn câu

Biết con chữ cũng đứng sau cuộc đời

Tuổi thơ em có một thời

Ước mơ thì rộng như trời, ngàn năm

Như ru ánh lửa trong hồn

Cái hoa trong lá, cái mầm trong cây

Thầy ru hết cả mê say

Mong cho trọn ước mơ đầy của em.

Mẹ ru em ngủ tròn đêm

Thầy ru khi mặt trời lên mỗi ngày

Trong em hạt chữ xếp dày

Đừng quên mẹ vẫn lo gầy hạt cơm

Từ trong vòm mát ngôi trường

Xin lời ru được dẫn đường em đi

(Con đường thầy ngỡ đôi khi

Tuổi thơ lăn một vòng bi tới rồi!)

Hẳn là thầy cũng già thôi

Hóa thân vào mỗi cuộc đời các em

Thì dù phấn trắng bảng đen

Hành trang ấy đủ thầy đem theo mình.

Thầy cô - người thầm lặng dìu dắt chúng ta nên người!

Trên đây là tổng hợp những bài thơ hay, đầy ý nghĩa về ngày Nhà giáo Việt Nam - ngày tri ân những người làm cô làm thầy, dành cả cuộc đời để đồng hành và dìu dắt lớp trẻ đến với con đường tri thức. Thật chẳng quá khi nói, những người làm nghề giáo chắc khác gì những người cha, người mẹ thứ 2 của chúng ta, âm thầm hy sinh cho bao thế hệ trẻ trưởng thành và nên người. Chính vì vậy, nhân ngày Nhà giáo sắp tới đây, các bạn độc giả đừng quên gửi những lời hỏi thăm, những lời cảm ơn tới người thầy, người cô của mình nhé!