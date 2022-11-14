Thơ về ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 đầy ý nghĩa!

Tổng hợp những bài thơ đầy ý nghĩa về ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 - ngày tri ân những người thầy, người cô đã dìu dắt chúng ta trên con đường tri thức!
- Hoa tam giác mạch - biểu tượng vẻ đẹp núi non Tây Bắc!
- Hoa hồng xanh - loài hoa biểu trưng cho một tình yêu bất diệt!
Có rất nhiều bài thơ viết về ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Mỗi lần đọc những bài thơ này, chắc chắn ai trong chúng ta cũng sẽ có chút bồi hồi, xúc động và ngậm ngùi khi nhớ về quãng thời gian ngồi trên ghế nhà trường, quãng thời gian vô ưu vô lo với mối bận tâm duy nhất là bài vở, là mối quan hệ thân quen cùng thầy cô và bạn bè.
Nhân ngày tri ân thầy cô - những người cha người mẹ thứ 2 của chúng ta sắp tối đây, hãy cùng thưởng thức một số bài thơ hay và ý nghĩa về ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 dưới đây nhé!
1. Bài thơ về ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 của thầy Nguyễn Chí Anh
Về thăm cô giáo
Bao tháng năm dòng em ở nơi xa
Nay về thăm, cô thành người tuổi tác
Hai cánh hao gầy, tóc đã chuyển bạc
Đứa học trò xưa cô vẫn nhận ra
Em đã từng đi muôn dặm hải hà
Vẫn nhớ như in bao lời cô dạy
Ngắt đúng dấu câu, chấm than, dấu phẩy
Nắn nót từng ly nét chữ - nết người
Những năm chiến tranh sơ tán nhiều nơi
Lán lớp, ghế, bàn, tranh tre nứa lá
Cơm độn sắn, khoai cần chi thịt cá
Miệng cười tươi phơi phới tuổi trăng tròn
Hết giờ học cô lội suối trèo non
Cùng học trò nam đốn cây, hái củi
Đường dốc, trượt trơn chúng em ngã dụi
Còn cô thì áo ướt đẫm mồ hôi
Đứng giữa đồi cao cô vẫn tươi cười
Động viên chúng em gắng lên chút nữa
Lời nói nhẹ nhàng mà như tiếp lửa
Cháy sáng bập bùng trong mỗi con tim
Đêm về khuya làng xóm đã lặng im
Phòng nhỏ nhà dân nơi cô ở trọ
Ánh đèn dầu chỉ còn khêu rất nhỏ
Cô vẫn soạn bài lên lớp ngày mai
Văng vẳng xa xa từ cánh đồng ngoài
Tiếng ếch lẻ loi dính vào tuổi nhỏ
Tiếng ếch vọng vào căn phòng đâu đó
Để đến bây giờ vẫn đọng bên tai
Những kỷ niệm xưa không thể tàn phai
Ơn nghĩa trò-cô như áng sông dài
Chảy mãi ngàn năm không hề đổi hướng
Lắng tạp phù sa, trong suốt ban mai
Em nguyện được làm giọt nước sông dài
Để biết đường đi, lối về nơi ấy
Để biết nông sâu, nơi nào sóng dậy
Biết sống hài hòa dòng nước muôn quê.
2. Bài thơ ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 của tác giả Tạ Nghi Lễ
Thưa Thầy
Thưa thầy, bài học chiều nay
Con bỏ quên ngoài cửa lớp
Dưới gốc phượng già, nằm nghe chim hót
Con hóa mình thành bướm và hoa
Thưa thầy bài tập hôm qua
Con bỏ vào ngăn khóa kín
Mải lượn lờ theo từng vòng sóng
Cái ngã điệu đàng, sân trượt patin
Thưa thầy, bên ly cà phê đen
Con đốt thời gian bằng khói thuốc
Sống cho mình và không bao giờ mơ ước
Mình sẽ là ai ? Tôi sẽ là ai ?
Thưa thầy, qua ngõ nhà thầy khuya nay
Con vẫn thấy một vầng trăng ấm sáng
Thầy ngồi bên bàn phẳng lặng
Soạn bài trong tiếng ho khan
Thưa thầy, cho là nhận: điều giản đơn
Sao con học hoài không thuộc
Để bây giờ khi con hiểu được
Biết làm sao tạ lỗi cùng thầy.
3. Bài thơ tặng thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 của tác giả Nguyễn Quốc Đạt
Thầy và chuyến đò xưa
Lặng xuôi năm tháng êm trôi
Con đò kể chuyện một thời rất xưa
Rằng người chèo chống đón đưa
Mặc cho bụi phấn giữa trưa rơi nhiều
Bay lên tựa những cánh diều
Khách ngày xưa đó ít nhiều lãng quên
Rời xa bến nước quên tên
Giờ sông vắng lặng buồn tênh tiếng cười
Giọt sương rơi mặn bên đời
Tóc thầy bạc trắng giữa trời chiều đông
Mắt thầy mòn mỏi xa trông
Cây bơ vơ đứng giữa dòng thời gian…
4. Bài thơ hay về ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 của tác giả Đoàn Vị Thượng
Lời ru của thầy
Mỗi nghề có một lời ru
Dở hay thầy cũng chọn ru khúc này
Lời ru của gió màu mây
Con sông của mẹ đường cày của cha
Bắt đầu cái tuổi lên ba
Thầy ru điệp khúc quê nhà cho em
Yêu rồi cũng nhớ yêu thêm
Tình yêu chẳng có bậc thềm cuối đâu!
Thầy không ru đủ nghìn câu
Biết con chữ cũng đứng sau cuộc đời
Tuổi thơ em có một thời
Ước mơ thì rộng như trời, ngàn năm
Như ru ánh lửa trong hồn
Cái hoa trong lá, cái mầm trong cây
Thầy ru hết cả mê say
Mong cho trọn ước mơ đầy của em.
Mẹ ru em ngủ tròn đêm
Thầy ru khi mặt trời lên mỗi ngày
Trong em hạt chữ xếp dày
Đừng quên mẹ vẫn lo gầy hạt cơm
Từ trong vòm mát ngôi trường
Xin lời ru được dẫn đường em đi
(Con đường thầy ngỡ đôi khi
Tuổi thơ lăn một vòng bi tới rồi!)
Hẳn là thầy cũng già thôi
Hóa thân vào mỗi cuộc đời các em
Thì dù phấn trắng bảng đen
Hành trang ấy đủ thầy đem theo mình.
Trên đây là tổng hợp những bài thơ hay, đầy ý nghĩa về ngày Nhà giáo Việt Nam - ngày tri ân những người làm cô làm thầy, dành cả cuộc đời để đồng hành và dìu dắt lớp trẻ đến với con đường tri thức. Thật chẳng quá khi nói, những người làm nghề giáo chắc khác gì những người cha, người mẹ thứ 2 của chúng ta, âm thầm hy sinh cho bao thế hệ trẻ trưởng thành và nên người. Chính vì vậy, nhân ngày Nhà giáo sắp tới đây, các bạn độc giả đừng quên gửi những lời hỏi thăm, những lời cảm ơn tới người thầy, người cô của mình nhé!