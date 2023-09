13 điều mê tín kỳ lạ chưa ai lý giải được

Gặp may nếu dính phân chim

Dưới đây là một số điều mê tín kỳ lạ trên thế giới do trang Brightside tổng hợp.

Đối với người dân nước Nga, việc vô tình bị dính phân chim lên người nghĩa là bạn sắp gặp may mắn về tài lộc. Do đó, thay vì tức giận thì họ lại cảm thấy may mắn vì điều này.