13 điều mê tín kỳ lạ chưa ai lý giải được

Dưới đây là một số điều mê tín kỳ lạ trên thế giới do trang Brightside tổng hợp.

Đối với người dân nước Nga, việc vô tình bị dính phân chim lên người nghĩa là bạn sắp gặp may mắn về tài lộc. Do đó, thay vì tức giận thì họ lại cảm thấy may mắn vì điều này.

Giẫm phân chó là hên hay xui?

Nếu vô tình giẫm phải phân chó khi đi trên đường, chắc hẳn chúng ta sẽ cảm thấy khó chịu. Tuy nhiên, ở nước Pháp đây lại là điềm báo cho những việc sắp xảy ra. Khi đi ngoài đường, nếu chân trái giẫm phải phân chó nghĩa là bạn sắp gặp điều may mắn. Ngược lại, nếu giẫm châm phải tức là bạn sắp gặp xúi quẩy.

Sắp nhận được quà nếu ruồi rơi vào chén canh

Dagestan là một thực thể liên bang – cộng hòa của Liên bang Nga, nằm ở vùng Bắc Kavkaz. Người dân nước này quan niệm, nếu ruồi bỗng dưng rơi vào chén canh tức là bạn sắp nhận được một món quà.

Bỗng dưng bị hắt hơi = có người đang nói về bạn

Không chỉ Hy Lạp, nhiều nơi khác trên thế giới trong đó có Việt Nam tin rằng, bỗng dưng bị hắt hơi tức là có người đang nói về bạn.

Trồng xương rồng để xua đuổi cái xấu

Không chỉ để trang trí, ở Hy Lạp cây xương rồng còn có một ý nghĩa vô cùng quan trọng. Họ tin rằng loài cây này có thể bảo vệ chúng ta tránh khỏi những điều xấu.

Tặng đĩa vỡ vào ngày Giáng Sinh

Thay vì tặng những món quà đắt tiền, vào ngày lễ Giáng Sinh người Đan Mạch thường tặng cho nhau những mảnh đĩa vỡ. Theo họ, đây mới là món quà tuyệt vời nhất trong đêm Giáng Sinh.

Ăn mỳ vào sinh nhật để trường thọ

Một sợi mỳ dài tượng trưng cho sự trường thọ và thịnh vượng. Do đó vào dịp sinh nhật, người Trung Quốc thường ăn mỳ với hy vọng sẽ được sống lâu và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.

Hướng mèo chạy dự báo tương lai

Người Đức tin rằng khi đang đi trên đường, một con mèo băng qua trước mặt là điềm báo những gì sẽ xảy ra trong tương lai. Nếu nó đi theo hướng từ trái sang phải là điềm báo bất hạnh. Ngược lại, khi con mèo di chuyển từ phải sang trái nghĩa là bạn sắp gặp điều may mắn.

Không soi gương vào ban đêm

Không chỉ riêng Nhật Bản, ở nhiều quốc gia khác cũng rất kiêng kỵ việc soi gương vào giữa khuya.

Sửa giờ trên đồng hồ để tránh quỷ dữ

Để tránh quỷ dữ, tất cả đồng hồ trong nhà thờ ở Cộng hòa Manta sẽ hiển thị thời gian khác nhau.

Nhện giúp con người bảo vệ ngôi nhà

Nếu ở Việt Nam, con người tìm mọi cách để giết chết nhện khi chúng xuất hiện trong nhà thì ở Qatar, đây là một trong những điều cấm kỵ vì họ tin rằng chúng sẽ bảo vệ nhà cửa không bị cháy.

Lời khen ngợi mang lại tai họa

Thay vì được xem là khích lệ thì ở Ý, người ta lại cho rằng lời khen là mầm mống của tất cả tai họa.

Tắm bùn trước khi cưới để gia đình hạnh phúc

Ở Scotland, vào ngày cưới, cô dâu phải ngâm mình trong bùn để cuộc sống gia đình được hạnh phúc về sau.