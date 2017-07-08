13 điều mê tín kỳ lạ chưa ai lý giải được

Đời sống 08/07/2017 15:47

Hiện nay, con người thường dùng khoa học để lý giải những điều xảy ra xung quanh. Tuy nhiên, vẫn còn những điều mê tín kỳ lạ được lưu truyền rất lâu trong dân gian mà cho đến nay vẫn chưa ai giải thích được.

Dưới đây là một số điều mê tín kỳ lạ trên thế giới do trang Brightside tổng hợp. 

Gặp may nếu dính phân chim

13 điều mê tín kỳ lạ chưa ai lý giải được

Đối với người dân nước Nga, việc vô tình bị dính phân chim lên người nghĩa là bạn sắp gặp may mắn về tài lộc. Do đó, thay vì tức giận thì họ lại cảm thấy may mắn vì điều này.

Giẫm phân chó là hên hay xui?

13 điều mê tín kỳ lạ chưa ai lý giải được

Nếu vô tình giẫm phải phân chó khi đi trên đường, chắc hẳn chúng ta sẽ cảm thấy khó chịu. Tuy nhiên, ở nước Pháp đây lại là điềm báo cho những việc sắp xảy ra. Khi đi ngoài đường, nếu chân trái giẫm phải phân chó nghĩa là bạn sắp gặp điều may mắn. Ngược lại, nếu giẫm châm phải tức là bạn sắp gặp xúi quẩy.

Sắp nhận được quà nếu ruồi rơi vào chén canh

13 điều mê tín kỳ lạ chưa ai lý giải được

Dagestan là một thực thể liên bang – cộng hòa của Liên bang Nga, nằm ở vùng Bắc Kavkaz. Người dân nước này quan niệm, nếu ruồi bỗng dưng rơi vào chén canh tức là bạn sắp nhận được một món quà.

Bỗng dưng bị hắt hơi = có người đang nói về bạn

13 điều mê tín kỳ lạ chưa ai lý giải được

Không chỉ Hy Lạp, nhiều nơi khác trên thế giới trong đó có Việt Nam tin rằng, bỗng dưng bị hắt hơi tức là có người đang nói về bạn.

Trồng xương rồng để xua đuổi cái xấu

13 điều mê tín kỳ lạ chưa ai lý giải được

Không chỉ để trang trí, ở Hy Lạp cây xương rồng còn có một ý nghĩa vô cùng quan trọng. Họ tin rằng loài cây này có thể bảo vệ chúng ta tránh khỏi những điều xấu.

Tặng đĩa vỡ vào ngày Giáng Sinh

13 điều mê tín kỳ lạ chưa ai lý giải được

Thay vì tặng những món quà đắt tiền, vào ngày lễ Giáng Sinh người Đan Mạch thường tặng cho nhau những mảnh đĩa vỡ. Theo họ, đây mới là món quà tuyệt vời nhất trong đêm Giáng Sinh.

Ăn mỳ vào sinh nhật để trường thọ

13 điều mê tín kỳ lạ chưa ai lý giải được

Một sợi mỳ dài tượng trưng cho sự trường thọ và thịnh vượng. Do đó vào dịp sinh nhật, người Trung Quốc thường ăn mỳ với hy vọng sẽ được sống lâu và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.

Hướng mèo chạy dự báo tương lai

13 điều mê tín kỳ lạ chưa ai lý giải được

Người Đức tin rằng khi đang đi trên đường, một con mèo băng qua trước mặt là điềm báo những gì sẽ xảy ra trong tương lai. Nếu nó đi theo hướng từ trái sang phải là điềm báo bất hạnh. Ngược lại, khi con mèo di chuyển từ phải sang trái nghĩa là bạn sắp gặp điều may mắn.

Không soi gương vào ban đêm

13 điều mê tín kỳ lạ chưa ai lý giải được

Không chỉ riêng Nhật Bản, ở nhiều quốc gia khác cũng rất kiêng kỵ việc soi gương vào giữa khuya.

Sửa giờ trên đồng hồ để tránh quỷ dữ

13 điều mê tín kỳ lạ chưa ai lý giải được

Để tránh quỷ dữ, tất cả đồng hồ trong nhà thờ ở Cộng hòa Manta sẽ hiển thị thời gian khác nhau.

Nhện giúp con người bảo vệ ngôi nhà

13 điều mê tín kỳ lạ chưa ai lý giải được

Nếu ở Việt Nam, con người tìm mọi cách để giết chết nhện khi chúng xuất hiện trong nhà thì ở Qatar, đây là một trong những điều cấm kỵ vì họ tin rằng chúng sẽ bảo vệ nhà cửa không bị cháy.

Lời khen ngợi mang lại tai họa

13 điều mê tín kỳ lạ chưa ai lý giải được

Thay vì được xem là khích lệ thì ở Ý, người ta lại cho rằng lời khen là mầm mống của tất cả tai họa.

Tắm bùn trước khi cưới để gia đình hạnh phúc

13 điều mê tín kỳ lạ chưa ai lý giải được

Ở Scotland, vào ngày cưới, cô dâu phải ngâm mình trong bùn để cuộc sống gia đình được hạnh phúc về sau.

Từ khóa:   mê tín dị đoan 13 điều mê tín dị đoan 13 điều mê tín dị đoan kỳ lạ

TIN MỚI NHẤT

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Dinh dưỡng 35 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Video 1 giờ 35 phút trước
Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Video 3 giờ 35 phút trước
Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 4 giờ 35 phút trước
Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 5 giờ 35 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?