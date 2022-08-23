Xôi mít ăn kèm xoài, món ăn vặt ngon đến từ Thái Lan làm say lòng biết bao người hảo ngọt

- Lá dứa

- Muối

- Đường

- Dừa nạo

- Vừng rang

Cách chế biến:

Phần xôi:

- Lá dứa xay với nước lọc , vắt lấy nước cốt.

- Gạo nếp vo sạch rồi ngâm gạo nếp với phần nước cốt lá dứa ít nhất là 4 tiếng và để nếp hút hết phần nước và có màu xanh đẹp mắt.

- Nếu nấu xôi bằng nồi cơm điện thì đặt xửng hấp vào nồi đợi nước trong nồi sôi thì mới đổ gạo vào.

- Cho vào hấp tầm 15 phút rồi thêm nước cốt dừa và chút nước lá dứa vào đảo đều, tiếp tục đồ xôi thêm 15 phút rồi mở nắp nồi thêm đường rồi lại đồ thêm 10 phút nữa đến khi xôi chín mềm dẻo là được, múc xôi ra một bát to để nguội.

Phần nước cốt dừa:

- Cho nước cốt dừa vào nồi đun sôi thêm xíu muối, đường đun đến khi sệt lại là được.

Phần xoài, mít:

- Xoài gọt vỏ thái miếng vừa ăn hoặc cắt tỉa theo ý thích.

- Mít tách nguyên múi, bỏ hạt.

- Cho xôi vào múi mít đã tách hạt, cẩn thận không nhồi nhiều xôi quá làm rách múi.

- Khi ăn rắc thêm vừng rang, dừa nạo lên trên cuối cùng rưới nước cốt dừa lên xôi và thưởng thức.

- Món xôi mít lá dứa có vị giòn ngọt của mít, dẻo mềm của xôi, mùi thơm của lá dứa hòa cùng chút vị béo của nước cốt dừa.

Chúc các chị em thực hiện thành công và ăn ngon miệng nhé!

* Nguồn: Facebook Thu Uyên