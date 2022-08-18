Công thức làm xôi lá nếp hạt sen cốt dừa này rất hữu ích cho các chị em trong nhiều trường hợp. Có thể tận dụng làm cho dịp giỗ, lễ hay chỉ là làm thêm một món ngon cho bữa ăn gia đình.
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Nguyên liệu:
- Gạo nếp: khoảng nửa cân
- Hạt sen tươi: khoảng 150-200gram
- Nước cốt dừa: 1 lon 160ml
- Lá nếp: 1 bó 100gram
- Dừa nạo sợi: 100gram
- 1 nhúm muối trắng và đường tuỳ chỉnh theo khẩu vị của mọi người
Cách làm:
- Gạo nếp ngâm qua đêm, sáng vò lại rồi để ráo và xóc với nhúm muối trắng.
- Vảy vào 2 thìa nước cốt lá dứa cho thơm.
- Đun sôi nước rồi mới bỏ xôi lên đồ.
- Lá nếp bớt lại 2 cái cắt khúc để lên mặt xôi, 2 cái cho vào nước trong nồi cho thơm, nhớ xoáy mấy lỗ nhỏ để hơi hấp lên được đều.
- Trong lúc đợi gạo ráo nước và đồ xôi thì mình luộc hạt sen với chút muối tầm 10 phút cho mềm, nếu dùng hạt sen khô thì ngâm 5-6 tiếng trước khi luộc.
- Hạt sen chín mềm (nhưng không nhừ) thì vớt ra rửa dưới vòi nước, sau đó trộn vào 1 thìa đường nhỏ rồi lại cho lên đồ thêm 15 phút nữa ạ
Các lưu ý để làm xôi ngon hơn:
- Nên dùng khăn lót dưới để phần đáy xôi không bị nhão, phần khăn thừa phủ lên xôi để giữ nhiệt và nước ở vung không bị nhỏ xuống xôi, ngoài ra còn chống dính.
- Đồ xôi 2 lần để xôi mềm dẻo, khắc phục được vấn đề gạo nếp khô.
- Nếu thích xôi có vị ngọt thì trộn đường vào 5 phút cuối trước khi tắt bếp, vì trộn sớm thì xôi sẽ nhão. Nếu không hảo ngọt lắm thì chỉ cần trộn ít đường vào hạt sen.
- Về màu xanh của xôi: tại bước đồ xôi lần 2 thì trộn trực tiếp nước cốt lá nếp vào xôi, thành phẩm được màu xanh cốm.
Chúc chị em thành công và ăn ngon miệng nhé!
* Nguồn: Facebook Đỗ Huyền Trang