Công thức làm món gà chiên nước mắm siêu tốc, đơn giản mà vẫn bắt cơm như thường

- Nguyên liệu sốt nước mắm gồm 30gram bơ, 2 tép tỏi bằm nhuyễn, 2 muỗng canh đường, 2 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng tương ớt (Hoặc tương cà), 1 muỗng cà phê tiêu, 1 muỗng canh nước

Cách làm nhanh gọn:

- Làm sạch cánh gà với muối và dấm và xăm gà để dễ ngấm gia vị hơn.

- Ướp gà với nửa muỗng canh bột nêm, nửa muỗng canh đường, nửa muỗng canh bột tỏi, nửa muỗng canh bột hành, 1 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng canh dầu ăn, nửa muỗng canh dầu mè (tùy thích), 1 muỗng canh tiêu rồi để thấm gia vị trong 10-15 phút.

- Áo 1 lớp bột ( gồm 2 muỗng canh bột bắp và nủa muỗng cà phê bột nở - baking powder) cho phần cánh gà trước khi nướng, nhớ rũ phần bột dư nếu có.

- Nướng Air Fryer: 380F - 190C trong 15-20 phút (lật mặt lúc nửa thời gian để gà giòn 2 mặt)

- Nướng lò nướng: 425F - 220C trong 30-40 phút (lật mặt lúc nửa thời gian để gà giòn 2 mặt)

- Cách làm nước sốt: bắc chảo, phi thơm tỏi và bơ rồi cho hỗn hợp nước sốt bên trên vào nấu ở lửa trung bình-lớn. Khi nước sốt sôi trở lại, bỏ cánh gà vào đảo nhanh cho đến khi sốt áo vào cánh gà thì lấy xuống ngay.

Một số lưu ý nhỏ để thực hiện thành công:

- Chỉ xếp gà 1 lớp khi nướng (không xếp chồng), nếu làm nhiều có thể chia làm 2-3 lần để đảm bảo gà có đủ không gian, mới giòn được.

- Không áo nước sốt trên chảo quá lâu làm gà bị yểu, mất đi độ giòn.

- Gà khi nào ăn mới rưới nước sốt. Để gà giòn trở lại, dùng Air fryer lại tầm 5 phút là giòn ngay.

- Có thể điều chỉnh thời gian và nhiệt độ tùy theo lò nhà bạn.

Chúc chị em nấu thành công và ăn ngon miệng nhé!

Nguồn: Facebook Ngoc Nguyen