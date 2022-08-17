Công thức làm món gà chiên nước mắm siêu tốc, đơn giản mà vẫn bắt cơm như thường

Gà chiên nước mắm ắt hẳn là món ăn yêu thích của nhiều người. Tuy khá đơn giản trong khâu chế biến lẫn nguyên liệu, nhưng các bà nội trợ luôn gặp phải tình trạng gà dễ bị ỉu hay sũng dầu... Với công thức đơn giản sau đây sẽ giúp chị em giải quyết các tình trạng đó.
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Nguyên liệu:
- Khoảng 1 kg cánh gà
- Gia vị uớp bao gồm bột nêm, đường, bột hành và tỏi, dầu hào, dầu ăn, tiêu
- Bột bắp và bột nổi (Baking Powder)
- Nguyên liệu sốt nước mắm gồm 30gram bơ, 2 tép tỏi bằm nhuyễn, 2 muỗng canh đường, 2 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng tương ớt (Hoặc tương cà), 1 muỗng cà phê tiêu, 1 muỗng canh nước
Cách làm nhanh gọn:
- Làm sạch cánh gà với muối và dấm và xăm gà để dễ ngấm gia vị hơn.
- Ướp gà với nửa muỗng canh bột nêm, nửa muỗng canh đường, nửa muỗng canh bột tỏi, nửa muỗng canh bột hành, 1 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng canh dầu ăn, nửa muỗng canh dầu mè (tùy thích), 1 muỗng canh tiêu rồi để thấm gia vị trong 10-15 phút.
- Áo 1 lớp bột ( gồm 2 muỗng canh bột bắp và nủa muỗng cà phê bột nở - baking powder) cho phần cánh gà trước khi nướng, nhớ rũ phần bột dư nếu có.
- Nướng Air Fryer: 380F - 190C trong 15-20 phút (lật mặt lúc nửa thời gian để gà giòn 2 mặt)
- Nướng lò nướng: 425F - 220C trong 30-40 phút (lật mặt lúc nửa thời gian để gà giòn 2 mặt)
- Cách làm nước sốt: bắc chảo, phi thơm tỏi và bơ rồi cho hỗn hợp nước sốt bên trên vào nấu ở lửa trung bình-lớn. Khi nước sốt sôi trở lại, bỏ cánh gà vào đảo nhanh cho đến khi sốt áo vào cánh gà thì lấy xuống ngay.
Một số lưu ý nhỏ để thực hiện thành công:
- Chỉ xếp gà 1 lớp khi nướng (không xếp chồng), nếu làm nhiều có thể chia làm 2-3 lần để đảm bảo gà có đủ không gian, mới giòn được.
- Không áo nước sốt trên chảo quá lâu làm gà bị yểu, mất đi độ giòn.
- Gà khi nào ăn mới rưới nước sốt. Để gà giòn trở lại, dùng Air fryer lại tầm 5 phút là giòn ngay.
- Có thể điều chỉnh thời gian và nhiệt độ tùy theo lò nhà bạn.
Chúc chị em nấu thành công và ăn ngon miệng nhé!
Nguồn: Facebook Ngoc Nguyen