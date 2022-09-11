Vịt nấu chao, vừa là món ngon cho cả nhà ngày mưa bão vừa là chất kết dính tình cảm gia đình khi quây quần bên nồi lẩu

- Dừa tươi: 2 trái

- Gia vị đi kèm: gừng, hành củ, sa tế, nước mắm, muối, tiêu, đường, ớt bột, bột nêm

- Rau nhúng: rau muống, rau mồng tơi, cải cay, v.v..

Khoai môn này nấu tới khi mềm ra, hoà vào nước lẩu ăn rất ngon.

Cách chế biến:

- Vịt rửa sạch với muối và gừng, để ráo nước và chặt miếng vừa ăn, ướp vịt với 1/2 hũ chao, nước mắm, muối, đường, bột nêm, tiêu, hành củ băm nhỏ, gừng băm nhỏ, sa tế, sau đó ướp 1-2 giờ để vịt thấm vị.

Nguyên liệu và vịt chuẩn bị ướp.

Ướp tầm 1-2h cho thấm vị.

- Phi thơm dầu ăn với hành củ băm nhỏ, thêm ớt cho tạo màu, cho vịt vào xào săn lại, thêm nước dừa tươi và đun sôi 20 phút, sau đó cho khoai môn cắt miếng vào đun tiếp đến khi khoai chín mềm, nêm nếm lại cho vừa ăn.

Nấu với nước dừa, vì chẳng cần nêm nếm quá nhiều gia vị mà vẫn cứ ngon ngọt.

- Làm sốt chao chấm vịt: gồm chao nghiền tan nát, thêm ít sa tế, tỏi băm, đường, xíu nước lọc, đánh đều là được.

- Nước mắm gừng: gồm tỏi, gừng, ớt tươi giã nát, 3 thìa cơm nước mắm, 1 thìa cơm nước lọc, 1 thìa cơm đường, 1 thìa cơm nước cốt chanh.

- Cuối cùng là bắc bếp lên ăn, khi ăn sẽ nhúng kèm với các loại rau và bún.

Màu nước lẩu vịt nó vàng ươm.

Nồi lẩu vịt nấu chao đã hoàn thành.

Chúc các chị em thực hiện thành công và ăn ngon miệng nhé!

* Nguồn: Facebook Thao Ngo Phuong