Vinamilk công bố đối tác liên doanh tại Phillipines, có thương hiệu lâu đời và lợi thế lớn về kênh phân phối

Liên doanh sẽ sử dụng đồng thương hiệu Del Monte- Vinamilk cho các sản phẩm của mình và phát huy sức mạnh thương hiệu của cả hai doanh nghiệp. Tính đến nay, DMPI đã hoạt động tại Philippines hơn 95 năm, nổi tiếng với các sản phẩm từ dứa và trái cây hỗn hợp đóng gói, nước trái cây, nước sốt cà chua v.v., được lòng người tiêu dùng Philippines qua nhiều thế hệ. Trong bảng xếp hạng 100 thương hiệu hàng đầu Châu Á - Thái Bình Dương tại Philippines năm 2020, Del Monte là thương hiệu nội địa số một và là một trong ba thương hiệu thực phẩm và đồ uống trong Top 20. Tương tự, Vinamilk hiện xếp thứ hạng 36 trong danh sách các công ty sữa lớn nhất thế giới, và đại diện duy nhất của Đông Nam Á trong danh sách này. Vinamilk được vinh danh thương hiệu quốc gia 12 năm liên tiếp, giá trị thương hiệu đạt hơn 2,4 tỷ USD theo Forbes Việt Nam. Năm 2020, Vinamilk dẫn đầu Top 10 thương hiệu mạnh nhất của Việt Nam - Vietnam’s Strongest Local Brands, thuộc bảng xếp hạng 1.000 thương hiệu hàng đầu châu Á.

Liên doanh sẽ kết hợp thế mạnh của Vinamilk trong khâu sản xuất và Del Monte về khâu phân phối. Cụ thể, Vinamilk hiện đang sở hữu chuỗi giá trị khép kín với hệ thống 13 trang trại bò sữa đạt tiêu chuẩn quốc tế như GLOBAL G.A.P, Organic Châu Âu và Mỹ, khai thác đàn bò sữa gần 160.000 con, kết hợp với 13 nhà máy trên khắp Việt Nam. Với năng lực sản xuất lớn, Vinamilk hiện đang kinh doanh hơn 250 chủng loại sản phẩm, đáp ứng đầy đủ các nhu cầu về sữa, sản phẩm từ sữa và nước giải khát không chỉ trong nước mà còn được xuất khẩu đến 56 quốc gia trên thế giới. Trong khi đó, DMPI hiện đang sở hữu mạng lưới phân phối rộng khắp Philippines, có mối quan hệ lâu dài, bền chặt với các nhà bán lẻ thực phẩm, đồ uống hàng đầu và quan hệ đối tác với các nhà phân phối trên cả nước. Hiện tại các sản phẩm của DMPI đang có mặt tại hơn 100.000 điểm bán lẻ tại Philippines.

Dây chuyền sản xuất hiện đại, khép kín tại các nhà máy của Vinamilk

Philippines là quốc gia có dân số lớn thứ hai ở Đông Nam Á, nơi thu nhập người dân và mức tiêu thụ các sản phẩm sữa bình quân đầu người đang ngày càng tăng. Liên doanh mang đến cơ hội phát triển cho ngành sữa Philippines khi Vinamilk mở rộng sang một thị trường mới và Del Monte mở rộng một ngành hàng mới với sản phẩm thiết yếu được người tiêu dùng sử dụng hàng ngày.

Phát biểu tại sự kiện ra mắt liên doanh được tổ chức trực tuyến, bà Mai Kiều Liên – Tổng giám đốc của Vinamilk – đã chia sẻ: “Chúng tôi đã tìm hiểu nhiều doanh nghiệp trước khi hợp tác với Del Monte và tin tưởng rằng đây là đối tác hoàn hảo với Vinamilk vì những lợi thế của Del Monte về thương hiệu, hệ thống phân phối, sự am hiểu về nhu cầu tiêu dùng thực phẩm và đồ uống tại Philippines. Thêm vào đó, điều quan trọng nhất là cả hai tập đoàn có cùng chiến lược sẽ đầu tư sâu rộng vào ngành sữa nhằm đưa đến người dân Philippines các sản phẩm sữa và nước giải khát có lợi cho sức khỏe, phù hợp thị hiếu với giá cả phù hợp.”

Trang trại dứa rộng 26.000 ha ở Bukidnon của Del Monte Philippines

Cũng trong sự kiện này, ông Luis Alejandro – Giám đốc điều hành Hoạt động của DMPI – đã chia sẻ: “Liên doanh Vinamilk-Del Monte là sự kết hợp của những người dẫn đầu với bề dày kinh nghiệm và vị thế đã được khẳng định trên thị trường. Vinamilk là công ty sữa hàng đầu tại Việt Nam và Châu Á, họ có nhiều thế mạnh để cạnh tranh và chinh phục thị trường. Tôi tin tưởng vào sự thành công của liên doanh này nhờ ba yếu tố: Chúng tôi đã nghiên cứu sâu về thị trường và đối thủ để xây dựng lợi thế cạnh tranh; Chúng tôi có các sản phẩm chất lượng, đáp ứng được nhu cầu dinh dưỡng của người tiêu dùng Philippines; Chúng tôi cũng đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho kế hoạch kinh doanh và tiếp thị, và đã xây dựng độ phủ kênh phân phối cũng như phương án truyền thông để không chỉ thuyết phục người tiêu dùng sử dụng sản phẩm mà còn có sự gắn bó của họ.”

Cuối tháng 7/2021 vừa qua, trong bối cảnh giãn cách xã hội nhiều khó khăn, Vinamilk đã hoàn thành sản xuất lô hàng đầu tiên cho liên doanh và xuất khẩu sang Philippines. Các sản phẩm của liên doanh dự kiến sẽ chính thức ra mắt người tiêu dùng Philippines ngay trong tháng 9/2021 tới đây. Ước tính doanh thu năm đầu tiên của liên doanh vào khoảng 8,8 triệu USD và tiềm năng tăng trưởng kép đạt khoảng 50%/năm trong trung hạn.