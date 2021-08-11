Bánh bông lan sữa chua, phiên bản sau của bánh bông lan phô mai Nhật Bản

Trong các dòng bánh bông lan thì 'nàng' này hơi khó tính. Muốn chinh phục 'nàng ấy' cần phải biết các bước làm bánh cơ bản và hơn hết là phải biết rõ nhiệt lò nướng thì mới mong 'nàng mỉm cười' nhé!

Dầu ăn 30g

Bột mì 30g (8%protein)

Bột bắp 10g

Trứng 3 cái

Đường 60g

Cốt chanh 5ml

Trong các dòng bánh bông lan thì 'nàng' này hơi khó tính.

CÁCH LÀM

1. Cho sữa chua, dầu ăn vào thau khuấy đều tan.

2. Tách lòng trắng và lòng đỏ ra riêng.

* Thau đựng, dụng cụ đánh trứng phải sạch không dính bẩn nhé! Như thế thì lòng trắng sẽ dễ bông hơn.

3. Cho lòng đỏ vào hỗn hợp sữa chua khuấy đều tan.

4. Rây bột mì và bột bắp vào dùng cây phới lòng trộn đều tan thành hỗn hợp kem mịn.

5. Đánh bông lòng trắng.

*Bước này khá quan trọng quyết định sự thành công của bánh.

- Cho cốt chanh vào lòng trắng đánh cho bông bọt (chanh có tác dụng giúp lòng trắng trứng nhanh bông).

- Cho từ từ đường vào (chia đường 3 lần cho vào) đánh bông.

6. Cho một ít lòng trắng trứng vào hỗn hợp lòng đỏ trộn đều mịn.

7. Cho ngược hỗn hợp bước 6 vào hỗn hợp bước 5 trộn đều nhẹ nhàng theo 1 chiều tránh tạo bông bóng khí trong bánh.

* Chú ý trộn nhẹ nhàng đều tay tránh làm vỡ bọt khí làm bánh nở kém.

8. Chuẩn bị khuôn lót giấy nến hoặc xịt dầu chống dính vào khuôn để dễ lấy bánh ra khỏi khuôn. Cho hỗn hợp bánh vào khuôn (nếu dùng khuôn đế rời thì bao bên ngoài 1 lớp giấy bạc). Sau đó nướng cách thủy.

9. Bật lò nướng lên trước 10 phút cho lò nóng. Cho khay bánh vào nướng. Lót cái khăn dưới khuôn nướng để ổn định nhiệt cho bánh thì bánh sẽ không bị nứt mặt bánh.

- Cho nước nhiều vào khay nướng ngập 1/4 khuôn.

Lần 1: Để nhiệt độ 160°c trong 20 phút. Xong lần 1 mở cửa lò ra cho hơi nóng bay ra bớt nhiệt cũng hạ xuống bớt rồi mới đóng cửa lò lại nướng tiếp nhé!

Lần 2. Để nhiệt độ 110°c trong 60 phút là hoàn thành.

Chúc mọi người làm thành công.

Nguồn: FB Xuan Kieu Kado