Bánh mì sữa chua nướng chảo cho team đam mê làm bánh mà chưa kịp sắp lò nướng

Nấu gì hôm nay 12/08/2021 11:09

Bánh mì mềm mại, bọc nhân sữa chua và nướng bằng chảo, vị chua của sữa chua thanh thanh béo béo, sốt mịn mượt ăn ghiền luôn.

Bánh mì mềm mại, bọc nhân sữa chua và nướng bằng chảo. Công thức bánh mì mềm này dùng bột mì đa dụng thay vì bột làm bánh mì như thông thường, vì vậy mà bánh thành phẩm mềm thơm, để tủ lạnh qua đêm ăn vẫn rất mềm, bất ngờ luôn.

 

Món bánh này ăn nguội, hoặc để tủ lạnh rồi thì ăn sẽ ngon hơn lúc còn nóng. Vì cái sốt sữa chua nó hợp ăn lạnh cực kì luôn.

 

Bánh mì sữa chua nướng chảo cho team đam mê làm bánh mà chưa kịp sắp lò nướng - Ảnh 1

 

 

NGUYÊN LIỆU (Cho 12 cái bánh)

 

A. Phần nhân sữa chua

• 150g Sữa tươi không đường

• 15g Bơ lạt

• 1 cái Lòng đỏ trứng gà

• 45g Đường trắng

• 15g Bột bắp

• 100g Sữa chua không đường

B. Phần bánh mì mềm

• 270g Bột mì đa dụng (Bột mì số 11)

• 40g Đường trắng

• 4g Men nở instant (men ngọt)

• 3g Muối

• 160g Sữa tươi không đường

• 1 cái Lòng đỏ trứng gà

• 35g Bơ lạt (để mềm ở nhiệt độ phòng)

 

Bánh mì sữa chua nướng chảo cho team đam mê làm bánh mà chưa kịp sắp lò nướng - Ảnh 2

Đun ấm nóng 150g sữa tươi không đường và 15g bơ lạt. Đánh 1 cái lòng đỏ và 45g đường đến khi chuyển sang màu hơi nhạt thì thêm 15g bột bắp vào, tiếp tục đánh cho tan ra (lúc này nếu khô quá có thể cho vào 1 ít sữa chua trước cho dễ đánh, sữa chua để nguội rồi nhé). Đổ từ từ hỗn hợp bơ sữa ấm vào tô trứng, vừa đổ vừa khuấy đều cho tan hết. Cuối cùng cho thêm 100g sữa chua không đường vào tô, khuấy đều lên là được. Lược lại hỗn hợp qua rây để loại bỏ phần lợn cợn nếu có, lược luôn vào nồi đun sữa trước đó cho tiện.

Bánh mì sữa chua nướng chảo cho team đam mê làm bánh mà chưa kịp sắp lò nướng - Ảnh 3

Đặt nồi lên bếp, mở lửa vừa, khuấy đều tay đến khi thấy hỗn hợp nóng lên chuyển hơi sánh thì hạ lửa nhỏ, khuấy liên tục đến khi sốt sệt lại. Sốt này nên chua chua và ngọt nhẹ thì hương vị sẽ ngon hơn nên nếu ai thấy thiếu chua có thể vắt thêm vào 1 ít nước chanh nha. Nấu sốt đặc rồi thì bạn cho ra tô lớn, bọc màng bọc thực phẩm sát vào phần sốt rồi để thật nguội sau đó làm lạnh ít nhất 1 tiếng trước khi gói nhân.

Bánh mì sữa chua nướng chảo cho team đam mê làm bánh mà chưa kịp sắp lò nướng - Ảnh 4

Rây 270g bột mì đa dụng vào tô, tạo 3 cái lỗ rồi lần lượt cho 40g đường, 4g men nở và 3g muối, dùng muỗng gỗ khuấy đều hỗn hợp bột khô lên. Tạo 1 lỗ trũng giữa tô bột rồi rót 160g sữa tươi không đường và 1 cái lòng đỏ trứng gà vào, khuấy lên cho bột khô thấm hết nước. Sau khi khuấy có thể để bột nghỉ khoảng 5 phút rồi lấy ra bàn nhồi đối với các bạn nhồi bằng tay sẽ đỡ dính tay hơn. Nếu nhồi máy thì có thể nhồi liền luôn. 

Bánh mì sữa chua nướng chảo cho team đam mê làm bánh mà chưa kịp sắp lò nướng - Ảnh 5

Nhồi bột: 1 tay giữ bột 1 tay đẩy bột về phía trước rồi kéo gập lại, ban đầu sẽ khá dính tay, nhưng cứ kiên trì lặp lại thao tác khoảng 15 phút.

Bánh mì sữa chua nướng chảo cho team đam mê làm bánh mà chưa kịp sắp lò nướng - Ảnh 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sau đó thêm 35g bơ lạt (để mềm ở nhiệt đồ phòng) vào, lấy bột gói bơ lại rồi tiếp tục nhồi thao tác như lúc nãy. Đến khi thấy bơ hòa vào bột hết, bột dai hơn, ít dính tay hơn thì chuyển sang đập bột xuống bàn khoảng 6-7-10 lần, đến khi thấy bề mặt bột căng bóng mịn màng, không còn dính tay nữa. Lúc này ngắt 1 cục bột nhỏ ra, dùng 2 tay kéo giãn từ từ để bột căng ra, thấy bột tạo được thành màng mỏng nhìn khá xuyên thấu là đạt yêu cầu. 

Bánh mì sữa chua nướng chảo cho team đam mê làm bánh mà chưa kịp sắp lò nướng - Ảnh 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ủ bột lần 1: Túm cục bột lại cho gọn tạo thành cục bột tròn có bề mặt phía trên căng bóng rồi cho vào tô (đã được thoa 1 lớp bơ hoặc dầu ăn mỏng để chống dính), phủ khăn ẩm hoặc bọc kín bằng màn bọc thực phẩm. Ủ tô bột ở nhiệt độ phòng (20-25 độ) trong khoảng thời gian từ 45 phút đến 1 tiếng, hoặc đến khi nào thấy khối bột nở to gấp đôi ban đầu là được. 

Bánh mì sữa chua nướng chảo cho team đam mê làm bánh mà chưa kịp sắp lò nướng - Ảnh 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sau khi ủ thì cần bóp xẹp hết không khí bên trong, ấn dẹp cục bột rồi chia ra làm 12 phần bằng nhau, sau đó lấy cục bột cắt ra 2 phần, 1 phần làm đầu gấu và phần nhỏ khoảng 2-3g làm 2 tai gấu. 

Bánh mì sữa chua nướng chảo cho team đam mê làm bánh mà chưa kịp sắp lò nướng - Ảnh 9
Túm các mép bột lại phía sau để tạo thành những cục bột có bề mặt căng mịn. 
 
Bánh mì sữa chua nướng chảo cho team đam mê làm bánh mà chưa kịp sắp lò nướng - Ảnh 10
Gói nhân và tạo hình: lấy 1 cục bột, rắc lên 1 ít xíu bột áo rồi cán dẹp ra. Múc 1 lượng nhân vừa phải rồi cho gọn vào nửa bột bên dưới, gấp nửa bột bên trên xuống rồi bóp và miết các mép bột lại với nhau cho kín. Gắn thêm 2 tai vào là hoàn thành.
 
Bánh mì sữa chua nướng chảo cho team đam mê làm bánh mà chưa kịp sắp lò nướng - Ảnh 11
Ủ bột lần 2 và nướng: Sau khi làm lần lượt đến hết thì bạn lại bọc 1 lớp màng thực phẩm lên trên rồi ủ bánh khoảng 30 đến 45 phút, hoặc thấy bánh nở to gấp đôi là được. Sau khi ủ thì đem bánh đi nướng trên chảo với lửa nhỏ. Bếp gas thì cần chỉnh lửa càng nhỏ càng tốt, nướng khoảng 10 phút 1 mặt bánh, đậy nắp cho chảo. Với bếp hồng ngoại thì mình nướng 5 phút đầu 200W, 2 phút sau 500W cho 1 mặt, mặt còn lại thì 5 phút 200W.
 
Bánh mì sữa chua nướng chảo cho team đam mê làm bánh mà chưa kịp sắp lò nướng - Ảnh 12
Nướng bánh xong để bánh nguội bớt rồi vẽ mặt gấu bằng socola đun chảy, rồi trang trí mắt mũi miệng má hồng quen thuộc là bao xinh yêu. 

 

Bánh mì sữa chua nướng chảo cho team đam mê làm bánh mà chưa kịp sắp lò nướng - Ảnh 13

Chú ý khi ăn nóng vì phần sốt bên trong có thể gây bỏng. Nếu để tủ lạnh bạn nên bọc kín tránh bánh bị khô.

 

Bánh mì sữa chua nướng chảo cho team đam mê làm bánh mà chưa kịp sắp lò nướng - Ảnh 14

Chúc các bạn thành công!

 

Nguồn: FB Tara Nu

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