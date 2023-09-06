Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, 5 lợi ích bất ngờ không phải ai cũng biết 

Dinh dưỡng 06/09/2023 06:09

Thay vì uống một ly nước lọc mỗi sáng, bạn có thể thay thế bằng ly nước chanh nóng mật ong vì 5 lợi ích bất ngờ không phải ai cũng biết.

Từ lâu nước chanh mật ong được biết đến là thức uống phổ biến, tốt cho sức khỏe. Nhiều người vẫn thường có thói quen uống nước chanh mật ong vào buổi sáng.

Theo các chuyên gia, uống một cốc nước chanh mật ong ấm là cách tuyệt vời để bắt đầu ngày mới. Nó sẽ giúp quá trình trao đổi chất diễn ra trơn tru, cải thiện tiêu hóa và hệ miễn dịch tốt hơn. Sự kết hợp giữa chanh và mật ong mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, 5 lợi ích bất ngờ không phải ai cũng biết  - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chanh có hàm lượng vitamin C cao. Nước cốt của một quả chanh (48 gam) cung cấp khoảng 18 miligam vitamin C, chiếm khoảng 20% lượng khuyến nghị hàng ngày cho người lớn. Vitamin C và các chất chống oxy hóa khác trong quả chanh có thể giúp tăng cường hệ thống miễn dịch chống lại virus gây cảm lạnh và cúm. 

Mật ong chứa nhiều thành phần như vitamin, khoáng chất, axit amin, axit phenolic và flavonoid, có hoạt tính chống oxy hóa giúp bảo vệ bạn chống lại một số loại tổn thương tế bào… và mang nhiều lợi ích khác cho sức khỏe.

5 lợi ích bất ngờ của nước chanh nóng mật ong

Tốt cho hệ hô hấp: Vào những ngày trời trở lạnh, mật ong được nhiều người sử dụng như vị thuốc thiên nhiên để ngăn ngừa bệnh cảm cúm và viêm nhiễm đường hô hấp. Với người bị cảm lạnh, ho, viêm họng, uống mật ong với nước ấm sẽ có tác dụng hiệu quả để làm ấm họng và dịu cảm giác đau buốt. Ngoài ra, nước mật ong còn có tác dụng trị ho do tác động của chứng đau họng gây ra.

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, 5 lợi ích bất ngờ không phải ai cũng biết  - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tốt cho hệ tiêu hóa: Nước chanh kích thích sản xuất dịch tiêu hóa, như mật, giúp hệ tiêu hóa phân hủy thức ăn hiệu quả hơn. Nước chanh ấm có thể làm dịu và hỗ trợ tiêu hóa do có khả năng kích thích các enzym tiêu hóa. Nó cũng có thể làm giảm chứng khó tiêu và đầy hơi. Một ly nước chanh ấm vào buổi sáng rất tốt để khởi động quá trình tiêu hóa.

Tốt cho quá trình kiểm soát cân nặng: Uống nước chanh mật ong nóng cũng là một trong những cách giảm cân hiệu quả, ít tốn kém quá nhiều chi phí. Mật ong chanh sẽ giúp bạn kiềm chế được cơn thèm ăn cũng như hạn chế uống các loại nước uống có ga. Chính vì thế để có một body đẹp bạn hãy kiên trì uống vào mỗi buổi sáng và tối trước khi ăn.

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch: Hàm lượng kali trong chanh có thể giúp giảm huyết áp và các chất chống oxy hóa có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim bằng cách ngăn ngừa tổn thương oxy hóa động mạch. Hơn nữa, duy trì cân nặng hợp lý và giữ đủ nước đều rất cần cho tim mạch.

Ngăn ngừa sỏi thận: Nước chanh mật ong chứa nhiều Axit Citric. Đây là hoạt chất có khả năng ngăn ngừa hình thành sỏi thận hiệu quả bằng cách liên kết với các tinh thể canxi oxalat và tăng tính axit trong nước tiểu. Bổ sung khoảng 57 - 113g nước cốt chanh mỗi ngày là đủ để thận hoạt động khỏe mạnh. 

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, 5 lợi ích bất ngờ không phải ai cũng biết  - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý: 

Không nên uống nước chanh mật ong khi chưa ăn sáng. Buổi sáng vừa ngủ dậy bụng còn trống nếu vội uống nước chanh hay nước chanh mật ong ngay dễ gây tăng gánh nặng cho đường tiêu hóa, hại dạ dày, dẫn đến đau bụng, tiêu chảy.

Uống nước chanh mật ong có thể gây tăng lượng đường trong máu. Với bệnh nhân mắc đái tháo đường hoặc tiền đái tháo đường, sử dụng mật ong vào thời điểm đói bụng sẽ gây tăng đường huyết nguy hiểm. Do đó, lời khuyên là mọi người sau khi ngủ dậy nên uống một cốc nước ấm, ăn nhẹ một chút ngũ cốc rồi mới uống nước chanh mật ong.

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Ngoài phần ruột của chanh dây, cả vỏ và hạt cũng chứa rất nhiều công dụng nhưng thường bị bỏ qua.

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