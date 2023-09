Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, 5 lợi ích bất ngờ không phải ai cũng biết 

Ảnh minh họa: Internet

Chanh có hàm lượng vitamin C cao. Nước cốt của một quả chanh (48 gam) cung cấp khoảng 18 miligam vitamin C, chiếm khoảng 20% lượng khuyến nghị hàng ngày cho người lớn. Vitamin C và các chất chống oxy hóa khác trong quả chanh có thể giúp tăng cường hệ thống miễn dịch chống lại virus gây cảm lạnh và cúm.

Mật ong chứa nhiều thành phần như vitamin, khoáng chất, axit amin, axit phenolic và flavonoid, có hoạt tính chống oxy hóa giúp bảo vệ bạn chống lại một số loại tổn thương tế bào… và mang nhiều lợi ích khác cho sức khỏe.