Theo Thanh Niên, quá trình hình thành mảng bám diễn ra chậm và thường mất nhiều năm, nhưng các nghiên cứu đã chỉ ra rằng tiền thân của mảng bám phát triển sớm nhất là ở độ tuổi đôi mươi. Lối sống ít vận động, ăn uống không lành mạnh, huyết áp cao, tiểu đường, hút thuốc và tiền sử gia đình mắc bệnh tim hoặc mạch máu sớm đều có thể góp phần làm lưu thông máu kém.

- Thường xuyên đi bộ. Đi bộ có lợi cho cả động mạch và tĩnh mạch. Các động mạch giãn ra khi bệnh nhân đi bộ và cải thiện lưu lượng máu đi khắp cơ thể”. Vì vậy, đặt mục tiêu đi bộ tối thiểu 30 phút 3 lần mỗi tuần là một trong những cách giúp máu vận hành tốt.

Duy trì tuần hoàn máu tốt là một trong những nền tảng quan trọng nhất để giữ gìn sức khỏe .

Duy trì tuần hoàn máu tốt là một trong những nền tảng quan trọng nhất để giữ gìn sức khỏe . Ảnh: Internet

- Nghỉ ngơi nhiều hơn. Lợi ích của việc nghỉ giải lao trong giờ học, giờ làm việc có lợi ích nhiều hơn gấp đôi cho mạch máu. Cố gắng nghỉ ngơi sau mỗi 15 đến 20 phút và nghỉ ngơi sau khi ngồi dậy mỗi giờ bằng cách đi bộ quanh nhà, quanh nơi làm việc rất cho ích cho mạch máu.

- Ăn nhiều trái cây và rau. Bên cạnh việc giảm lượng đường và thức ăn béo để tránh cao huyết áp, hình thành mảng bám và bệnh tiểu đường, thêm nhiều trái cây và rau vào món ăn cung cấp nhiều nitrat và các hợp chất khác trong chế độ ăn uống.

- Thực phẩm có nhiều chất chuyển đổi oxit nitric bao gồm các loại rau lá xanh (rau xà lách son, cải xoăn, cải ngọt), củ cải đường, súp lơ, cà rốt, bông cải xanh, trái cây họ cam quýt, dưa hấu và lựu. Đĩa thức ăn càng nhiều màu sắc, bạn sẽ càng trở nên tốt hơn.

- Uống đủ nước. Khi mất nước, không chỉ lượng máu lưu thông qua cơ thể giảm mà máu giữ lại nhiều natri hơn, khiến nó đặc lại và khiến hệ tuần hoàn khó hoạt động hơn rất nhiều”.

Cách dễ nhất để đảm bảo cung cấp đủ chất lỏng là kiểm tra nước tiểu: Màu vàng nhạt hoặc trong có nghĩa là bạn uống đủ nước, trong khi màu vàng đậm có nghĩa là bạn cần tăng lượng nước uống.

- Bỏ thuốc lá.

Hai loại nước làm sạch cơ thể

Theo Phụ nữ Việt Nam, trong tự nhiên có rất nhiều thực phẩm có thể hỗ trợ giảm “cholesterol xấu” trong máu, hoặc giảm mỡ nội tạng, hoặc có tác dụng giảm cân, làm đẹp da. Tuy nhiên, để tìm được thực phẩm cùng lúc đem lại tất cả các tác dụng kể trên thì cũng không dễ.

Nước râu ngô

Có 1 bộ phận mà ai cũng nghĩ là vô dụng của bắp ngô, đó là râu ngô, thực ra lại chứa vô vàn chất dinh dưỡng. Theo nghiên cứu, râu ngô có chứa nhiều dưỡng chất - vitamin A, B1, B2, B6, C, K, PP, kali, các flavonoid… nên có thể coi là hỗn hợp tốt cho cơ thể. Thậm chí nó còn bổ dưỡng hơn nhiều thực phẩm chức năng.

Nước râu ngô tươi có nhiều tác dụng sức khỏe, làm đẹp (Ảnh minh họa)

Râu ngô có thể tận dụng theo nhiều cách nhưng dùng râu ngô đun nước uống là cách đơn giản và dễ sử dụng nhất. Bạn có thể dùng một nắm râu ngô cho vào nước đang sôi, ngâm khoảng 10 phút. Khi uống có thể vắt thêm vài giọt nước chanh vào sẽ gia tăng thêm hương vị. Tuy nhiên, nên lưu ý rằng nước râu ngô nấu bằng râu ngô còn tươi sẽ có tác dụng tốt nhất trong giảm mỡ máu, thải độc và giảm cân, làm đẹp da.

Bản thân nước râu ngô là loại nước uống chứa rất ít calo, mức calo chỉ dao động khoảng 14 kcal/100ml. Loại nước này lại nhiều chất dinh dưỡng có công dụng thanh nhiệt, lợi tiểu điển hình như chất vitamin, một số chất vi lượng thực vật,… Những chất dinh dưỡng này sẽ hỗ trợ hệ tiêu hóa trong quá trình trao đổi chất và đào thải năng lượng dư thừa ra bên ngoài cơ thể.

Trà lúa mạch

Cách chế biến trà lúa mạch tuy phức tạp hơn một chút so với nước râu ngô tươi nhưng không khó. Trà lúa mạch được làm từ hạt lúa mạch rang cho đến khi chuyển sang màu nâu sẫm, sau đó cho thêm nước đun sôi và ngâm một lúc để hạt lúa mạch tiết hương vị ra nước. Nước thu được chính là trà lúa mạch rất tốt cho sức khỏe và làm đẹp.

Các sản phẩm từ lúa mạch được chị em phụ nữ tin dùng trong công cuộc giảm cân. Bên cạnh dùng lúa mạch như dạng thức ăn thì trà lúa mạch cũng dần phổ biến hơn vì dễ dùng, lượng đường thấp, đẩy nhanh quá trình trao đổi chất, giàu chất chống oxy hóa. Trà lúa mạch từ đó trở thành công cụ hỗ trợ đặc biệt cho quá trình giảm cân hiệu quả, lại thúc đẩy da và tóc đẹp hơn.

Trà lúa mạch còn giúp thanh nhiệt, thải độc, tốt cho tiêu hóa. Loại nước uống này chứa axit oleic và axit linoleic, có thể giúp hạ lipid máu. Nó có thể hữu ích cho bệnh béo phì do phù nề.

Làm gì để luôn khỏe mạnh?

Theo Vinmec, những người khỏe mạnh luôn xây dựng cho mình những thói quen tốt để nâng cao sức khỏe thể chất cũng như tinh thần. Dưới đây là những biểu hiện của người khỏe mạnh đã được các nghiên cứu chứng minh và khuyến khích mọi người nên áp dụng.

- Luôn ăn sáng

- Lên kế hoạch cho các bữa ăn

- Uống nhiều nước

- Thường xuyên vận động thể chất

- Hạn chế sử dụng điện thoại và các thiết bị thông minh khác

- Học một kỹ năng hoàn toàn mới

- Không hút thuốc lá

- Chăm chút cho một giấc ngủ sâu mỗi đêm

- Rèn luyện cơ bắp

- Tham gia tích cực các hoạt động ngoài trời

- Tập các bài thể dục giúp nâng cao khả năng giữ thăng bằng

- Thiền định