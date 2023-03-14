Mặc dù không phải là một tên tuổi đình đám trong giới showbiz nhưng mọi quá trình giảm cân của Thủy Tiên đều được cư dân mạng dõi theo. Sau 3 tháng khổ luyện tại chương trình "Bước nhảy ngàn cân", Thủy Tiên đã từng bước chinh phục được cân nặng của mình, giảm từ 127kg xuống chỉ còn 84kg. Không chỉ áp lực về mặt tinh thần, nữ diễn viên "Về nhà đi con" phải trải qua việc bỏ 4kg mỡ thừa ở vùng bụng và eo.

Cô nàng sinh năm 1995 đến từ Hà Nội giảm được hơn 40kg sau 3 tháng tại chương trình rồi ẵm ngôi vị Á quân 1 trong show truyền hình thực tế Bước nhảy ngàn cân.

Tháng 3/2017, Thủy Tiên quyết định tiến hành cuộc đại phẫu cắt bỏ 4kg mỡ thừa ở vùng bụng. Đến tháng 8/2017, cô nàng tiếp tục tiến hành phẫu thuật hút 8 lít mỡ thừa trên nhiều bộ phận của cơ thể.

Hậu hút mỡ, Ngô Thuỷ Tiên dù có chút tự ti về thân hình chưa được mi nhon của mình nhưng rõ ràng, so với thời trước, vóc dáng của cô đã được "thu gọn" khá nhiều. Ngắm nhìn những hình ảnh mà nữ diễn viên chia sẻ, có thể thấy, Thuỷ Tiên không "gọt dáng" thần tốc mà thân hình của cô thon gọn dần dần theo thời gian.

Chia sẻ về quá trình giảm cân của mình, Thủy Tiên từng tiết lộ trên trang cá nhân: "3 tháng cố kiên trì nữa xem lần này mày có hoàn thành trọn vẹn không! Trước đây cứ nghĩ ăn 70% tập 30% nhưng từ ngày gặp anh... em thấy 50/50 đấy! Vẫn giữ khái niệm có làm thì mới có ăn. Tiện đây có bác nào cơ địa da nhão, vết rạn như em không... tự ti quá cho em xin ít kinh nghiệm làm thế nào cho đỡ ạ?".

Diện mạo rạng rỡ của Ngô Thủy Tiên hiện tại nhận được rất nhiều lời khen.

Phần vì cơ địa dễ tăng cân nên chỉ cần "bóp mồm bóp miệng" một chút là nữ diễn viên sinh năm 1995 đã có thể đạt được thành quả bước đầu. Bên cạnh đó, cô cũng lên kế hoạch tập luyện vô cùng nghiêm ngặt để cùng kết hợp với chế độ ăn uống khoa học mỗi ngày để tránh bản thân trì trệ và trở nên lười biếng. Tuy nhiên, phương pháp ép cân trong một thời gian ngắn như vậy cũng không thể tránh khỏi việc xuất hiện vùng da chảy xệ, nhão nhoét. Thế nên, sau khi hoàn thành mục tiêu giảm cân, cô cũng sẽ tìm những giải pháp phù hợp để khắc phục hậu quả trên.

Đặc biệt, dù giảm cân khá nhanh nhưng Ngô Thuỷ Tiên vẫn giữ được làn da căng mịn, hồng hào. Cô nàng đầu tư nhiều loại mỹ phẩm dưỡng da. Đồng thời, việc tập luyện thể thao đều đặn cũng giúp làn da được thải độc đều đặn và có độ đàn hồi tốt hơn.