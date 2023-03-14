Ngô Thủy Tiên nổi tiếng với biệt danh "hot girl trăm cân", khi tham gia Bước Nhảy Ngàn Cân, cô sở hữu số cân nặng là 127kg.
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Cô nàng sinh năm 1995 đến từ Hà Nội giảm được hơn 40kg sau 3 tháng tại chương trình rồi ẵm ngôi vị Á quân 1 trong show truyền hình thực tế Bước nhảy ngàn cân.
Mặc dù không phải là một tên tuổi đình đám trong giới showbiz nhưng mọi quá trình giảm cân của Thủy Tiên đều được cư dân mạng dõi theo. Sau 3 tháng khổ luyện tại chương trình "Bước nhảy ngàn cân", Thủy Tiên đã từng bước chinh phục được cân nặng của mình, giảm từ 127kg xuống chỉ còn 84kg. Không chỉ áp lực về mặt tinh thần, nữ diễn viên "Về nhà đi con" phải trải qua việc bỏ 4kg mỡ thừa ở vùng bụng và eo.
Tháng 3/2017, Thủy Tiên quyết định tiến hành cuộc đại phẫu cắt bỏ 4kg mỡ thừa ở vùng bụng. Đến tháng 8/2017, cô nàng tiếp tục tiến hành phẫu thuật hút 8 lít mỡ thừa trên nhiều bộ phận của cơ thể.
Hậu hút mỡ, Ngô Thuỷ Tiên dù có chút tự ti về thân hình chưa được mi nhon của mình nhưng rõ ràng, so với thời trước, vóc dáng của cô đã được "thu gọn" khá nhiều. Ngắm nhìn những hình ảnh mà nữ diễn viên chia sẻ, có thể thấy, Thuỷ Tiên không "gọt dáng" thần tốc mà thân hình của cô thon gọn dần dần theo thời gian.
Chia sẻ về quá trình giảm cân của mình, Thủy Tiên từng tiết lộ trên trang cá nhân: "3 tháng cố kiên trì nữa xem lần này mày có hoàn thành trọn vẹn không! Trước đây cứ nghĩ ăn 70% tập 30% nhưng từ ngày gặp anh... em thấy 50/50 đấy! Vẫn giữ khái niệm có làm thì mới có ăn. Tiện đây có bác nào cơ địa da nhão, vết rạn như em không... tự ti quá cho em xin ít kinh nghiệm làm thế nào cho đỡ ạ?".
Diện mạo rạng rỡ của Ngô Thủy Tiên hiện tại nhận được rất nhiều lời khen.
Phần vì cơ địa dễ tăng cân nên chỉ cần "bóp mồm bóp miệng" một chút là nữ diễn viên sinh năm 1995 đã có thể đạt được thành quả bước đầu. Bên cạnh đó, cô cũng lên kế hoạch tập luyện vô cùng nghiêm ngặt để cùng kết hợp với chế độ ăn uống khoa học mỗi ngày để tránh bản thân trì trệ và trở nên lười biếng. Tuy nhiên, phương pháp ép cân trong một thời gian ngắn như vậy cũng không thể tránh khỏi việc xuất hiện vùng da chảy xệ, nhão nhoét. Thế nên, sau khi hoàn thành mục tiêu giảm cân, cô cũng sẽ tìm những giải pháp phù hợp để khắc phục hậu quả trên.
Đặc biệt, dù giảm cân khá nhanh nhưng Ngô Thuỷ Tiên vẫn giữ được làn da căng mịn, hồng hào. Cô nàng đầu tư nhiều loại mỹ phẩm dưỡng da. Đồng thời, việc tập luyện thể thao đều đặn cũng giúp làn da được thải độc đều đặn và có độ đàn hồi tốt hơn.
Cách giảm cân an toàn, hiệu quả
Các chuyên gia sức khỏe khuyến cáo chỉ nên giảm từ 0,5 - 1 kg mỗi tuần. Điều này đòi hỏi bạn phải cắt giảm từ 500 - 1.000 calo mỗi ngày bằng cách tiêu thụ một lượng calo thấp hơn bình thường và tăng cường tập thể dục.
Để tránh tăng cân và béo phì các chuyên gia dinh dưỡng khuyên nên thực hiện ít nhất 2 việc bao gồm chế độ ăn uống hợp lý và thường xuyên sẽ giúp bạn vận động thể lực một cách thích hợp. Chế độ ăn uống hợp lý bao gồm thực phẩm giàu năng lượng nhưng vẫn phải đảm bảo đủ chất,
Trong việc ăn uống hợp lý, người ăn kiêng còn phải giảm lượng chất béo nhất là chất béo có nguồn gốc động vật. Bước thứ hai để giảm cân hiệu quả là tích cực vận động cơ thể đều đặn và thường xuyên từ 30-60 phút mỗi ngày bằng việc đi bộ, đạp xe hoặc thể dục thẩm mỹ sẽ giúp giảm cân và duy trì được trọng lượng cần có.
Những thói quen xấu sẽ khiến bạn phải đối mặt với nguy cơ thiếu hụt dinh dưỡng và chấn thương nặng nề. Đồng thời, một khi chế độ giảm cân kết thúc, bạn sẽ có xu hướng quay về với những thói quen cũ khiến cân nặng dễ dàng tăng trở lại, hay thậm chí là tăng nhiều hơn trước. Do đó, để tránh những rủi ro đáng tiếc và giữ gìn sức khỏe, hãy kiên trì thực hiện một chế độ giảm cân chậm rãi và ổn định.