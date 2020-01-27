Tổng hợp các cách nấu xôi vò ngon tuyệt hảo

Xôi là một món ăn quen thuộc với người Việt và được lòng từ trẻ nhỏ đến những người lớn tuổi. Nhiều bạn thắc mắc rằng, ăn xôi có tốt không? Câu trả lời đó là ăn xôi hoàn toàn tốt với sức khỏe của chúng ta. Xôi giàu năng lượng, giúp chúng ta cảm thấy no lâu vì xôi có chứa đến 600 calo/ đĩa, cung cấp các dưỡng chất cần thiết cho cơ thể.

Hôm nay, Phụ nữ và Gia Đình sẽ giới thiệu cho bạn các cách nấu xôi vò ngon và đơn giản, dễ thực hiện giúp cho bạn có một cái Tết đầy đủ hương vị cùng với gia đình.

Bài viết hôm nay sẽ giới thiệu cho bạn cách nấu xôi vò miền nam mà bạn và gia đình có thể xem và cùng nhau thực hiện:

Vào những ngày lễ của đất nước, ngày rằm, Tết thì nhiều gia đình, nhiều công ty thường nấu và cúng mâm xôi với mong muốn một năm an lành, no ấm.

Cách nấu xôi vò bằng nồi cơm điện

Cách nấu xôi bằng nồi cơm điện -Ảnh minh họa: Internet

Chuẩn bị nguyên liệu

- Gạo nếp

-Đậu xanh

-Dầu ăn, muối, đường.

- Lá dứa

Cách thực hiện:

Bước 1: Đầu tiên, bạn nhặt các hạt nếp bị hư và rửa sạch rồi vò nếp trong nước để cho nếp được sạch và ngâm khoảng 8 tiếng đồng hồ để cho các hạt được sạch và mềm. Bạn ngâm đậu xanh khoảng 4 tiếng.

Bước 2: Sau khi đậu xanh đã nở thì bạn vớt ra để ráo rồi đổ vào nồi cơm điện, thêm một ít nước vào để nấu, thêm muối vào để cho món ăn được ngon hơn. Bạn chờ đến khi đậu chín mềm thì bạn mở nắp nồi cơm, xới đều đậu lên. Đợi khoảng 15 phút thì lấy phần đậu ra, thêm 3 thìa đường trắng, dằm cho đậu tơi.

Bước 3: Bạn lấy lá dứa lót dưới đáy nồi cơm điện rồi cho ½ đậu xanh đã giã vào nồi. Bạn thêm 1 muỗng dầu, 2 thìa đường, 1 ít muối rồi trộn đều nguyên liệu lên. Bạn nấu cho đến khi xôi mềm thì mở nắp cho phần đậu còn lại vào và hấp tiếp 10 phút là chúng ta đã có món xôi nấu bằng nồi cơm điện vừa thơm lại vừa ngon.

Cách nấu xôi vò nước dừa

Cách nấu xôi vò nước dừa -Ảnh minh họa: Internet

Chuẩn bị nguyên liệu

- Gạo nếp

- Nước cốt dừa

- Đậu xanh

- Muối

- Lá dứa

- Đường

- Muối mè

Cách thực hiện

- Bước 1: Bạn vo gạo nếp cho thật sạch rồi ngâm qua đêm. Sau khi ngâm cho gạo mềm rồi thì bạn vớt ra, để ráo nước. Vo sạch đậu xanh, ngâm khoảng 3 tiếng đồng hồ rồi vớt ra cho ráo nước. Tiếp đến, bạn cho 1 thìa muối vào. Cho đậu vào cối xay nhuyễn. Lá dứa rửa sạch rồi để ráo.

Bước 2: Bạn đổ 1/2 đậu đã xay nhuyễn, lá dứa lên bếp rồi bật lửa, hấp cho đến khi chín đều. Đỗ phần đậu đã xay nhuyễn còn lại vào nồi hấp tiếp. Bạn hấp chừng 5 phút thì rưới từng muỗng nước cốt dừa vào. Cuối cùng, bạn cho 3 muỗng canh đường vào, xới đều và hấp đến khi xôi khô là được.

Cách nấu xôi vò hạt sen

Cách nấu xôi vò hạt sen -Ảnh minh họa: Internet

Chuẩn bị nguyên liệu

- Gạo nếp

- Hạt sen tươi

- Đậu xanh

- Dầu mè

- 1 thìa muối hạt

Cách thực hiện

Bước 1: Bạn vo gạo cho sạch rồi ngâm nước khoảng 8 tiếng đồng hồ hoặc qua đêm, vớt ra đãi lại thật sạch cho nước trong và để ráo nước. Rửa sạch hạt sen, ninh hạt sen chín vừa mềm thì vớt ra. Ngâm đậu khoảng 6 tiếng, hấp cách thủy cho chín mềm. Bỏ đậu xanh ra giã nhuyễn đậu.

Bước 2: Cho gạo nếp vào âu to, thêm 1 thìa cà phê muối vào, thêm hạt sen và đậu xanh trộn cho đều hỗn hợp. Gạo để thật ráo để khi trộn đậu xanh vào gạo sẽ tơi đều.

Cách nấu xôi vò hạt sen thơm ngon -Ảnh minh họa: Internet

Bước 3: Cho đậu xanh, hạt sen vào chõ đồ trong khoảng 25 phút cho xôi chín. Như vậy chúng ta đã có món xôi vò hạt sen vừa nóng vừa ngon.

Những lưu ý để nấu xôi vò ngon

Để món xôi vò được ngon chuẩn vị khi thực hiện bạn cần lưu ý những vấn đề sau:

Ngâm gạo nếp và đậu đủ thời gian từ 6- 8 tiếng để khi nấu xôi được dẻo ngon hơn.

Khi đồ đậu bạn nên dùng đũa xoáy vài lỗ cách đều nhau để đậu chín đều. Bạn cũng không nên san đậu đều như nấu cơm mà nên vun cao 1 xíu kiểu chóp thang.

Sau khi giã đậu mịn thành bột thì bạn dùng thìa hay đũa xới tơi ra. Bạn cũng có thể tiết kiệm thời gian làm mịn đậu bằng máy xay sinh tố.

Với những cách nấu xôi vò ngon như trên, bạn hãy lựa chọn 1 cách mà mình cảm thấy đơn giản và phù hợp nhất để thực hiện. Chúc bạn thành công.