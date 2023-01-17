Tiết lộ 5 công thức nước uống detox, giải độc thần sầu, ra Tết bổ sung càng thêm đẹp dáng, da dẻ mịn màng

Dinh dưỡng 17/01/2023 18:12

Bạn có ăn quá nhiều trong mùa lễ hội này như nhai khoai tây chiên, uống đồ uống lạnh, ăn đồ chiên rán và món tráng miệng mà thực sự không có chỗ cho những thực phẩm lành mạnh có vị nhạt nhẽo hơn không?

Ăn uống quá đà thường xảy ra vào mùa lễ hội, khi chúng ta chỉ muốn thưởng thức và ăn cho thỏa thích. Tuy nhiên, nếu bạn cảm thấy tội lỗi hoặc tăng cân trong kỳ nghỉ lễ, cách tốt nhất là cầm lấy những thực phẩm xanh và bắt đầu giảm số kg thừa đó.

Tiết lộ 5 công thức nước uống detox, giải độc thần sầu, ra Tết bổ sung càng thêm đẹp dáng, da dẻ mịn màng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dưới đây là một số công thức nước ép giải độc tuyệt vời để thử. Đây là những món ngon và chứa nhiều chất dinh dưỡng. Tất cả những gì bạn cần là một chiếc máy xay sinh tố và một số nguyên liệu cơ bản sau:

Nước giải độc xanh

Lấy 2 quả táo xanh, rửa sạch và cắt làm đôi. Lấy 3 nhánh cần tây không có lá.

Tiết lộ 5 công thức nước uống detox, giải độc thần sầu, ra Tết bổ sung càng thêm đẹp dáng, da dẻ mịn màng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Rửa sạch 1 quả dưa chuột, 8 lá cải xoăn và một nhánh bạc hà. Loại bỏ vỏ và cắt mọi thứ thành khối. Cũng lấy một miếng gừng tươi nhỏ. Cho tất cả nguyên liệu vào máy ép trái cây. Cũng thêm nước cốt 1 quả chanh. Thêm nước cho vừa đủ uống. Trộn đều cho đến khi mịn. Sau đó hãy thưởng thức thôi nào.

Nước ép táo cà rốt

Tiết lộ 5 công thức nước uống detox, giải độc thần sầu, ra Tết bổ sung càng thêm đẹp dáng, da dẻ mịn màng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Lấy 1 quả táo lớn, rửa sạch và cắt thành từng miếng. Lấy 1/2 cốc miếng dứa, 2 củ cà rốt lớn và một miếng gừng nhỏ. Loại bỏ tất cả các vỏ và cắt mọi thứ thành khối nhỏ. Cho tất cả nguyên liệu vào máy xay sinh tố và thêm một ít nước vào. Trộn cho đến khi mịn và thưởng thức!

Nước táo chanh

Tiết lộ 5 công thức nước uống detox, giải độc thần sầu, ra Tết bổ sung càng thêm đẹp dáng, da dẻ mịn màng - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Nước ép thơm ngon này cần 2 miếng của cả 3 nguyên liệu, 2 quả chanh gọt vỏ và bổ đôi, 4 quả táo cắt làm tư và 2 quả dưa chuột bổ đôi. Cho tất cả vào máy xay sinh tố, thêm 1 chén nước lọc. Trộn cho đến khi mịn và thưởng thức!

Nước ép cà rốt củ dền

Tiết lộ 5 công thức nước uống detox, giải độc thần sầu, ra Tết bổ sung càng thêm đẹp dáng, da dẻ mịn màng - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Lấy 2 quả chanh, 2 củ cà rốt, 2 quả táo và 2 củ cải đường. Rửa sạch tất cả các nguyên liệu, gọt bỏ hết vỏ và cắt thành từng khúc 1-2 inch. Đặt tất cả các thành phần trong một máy ép trái cây. Xay đến khi mịn. Rót nó vào ly yêu thích của bạn và thưởng thức loại nước ép giải độc thơm ngon, được nhiều người nổi tiếng yêu thích này.

Nước cam giải độc

Loại nước ép này có kết cấu dạng kem nhờ các thành phần đặc biệt giàu chất xơ. Bạn cần 2 quả táo vừa, 3 nhánh cần tây, 1 quả cam đã gọt vỏ, 2 quả lê vừa và 1 củ khoai lang (dài 5 inch đã nấu chín và gọt vỏ). Hãy nhớ rửa sạch tất cả các nguyên liệu trước khi cho vào máy xay. Cắt nhỏ tất cả các loại trái cây và rau củ, cho vào máy xay sinh tố và xay nhuyễn. Thêm nước nếu cần. Bạn cũng có thể lọc nước trái cây trước khi uống trong trường hợp có quá nhiều bã.

Theo Times of India

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