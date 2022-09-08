Thức uống giúp kéo dài tuổi thọ, đem lại loạt lợi ích không tưởng cho tim, não, xương khớp

Trên thực tế, không ít người sống trong vùng xanh, nơi có tuổi thọ cao nhất và tỷ lệ mắc bệnh mãn tính thấp nhất thế giới, có thói quen dùng loại đồ uống này mỗi ngày. Theo nghiên cứu đăng trên Tạp chí Phòng ngừa bệnh tim mạch Châu Âu vào năm 2020, thưởng thức tối thiểu 3 tách trà mỗi tuần sẽ giảm nguy cơ mắc bệnh tim và khả năng tử vong.

Hầu hết mọi người đều biết về truyền thuyết suối nguồn tươi trẻ, nơi có loại nước huyền diệu giúp cơ thể trẻ mãi không già. Mặc dù ngoài đời thật không hề tồn tại thứ nước nào giúp giữ mãi thanh xuân, uống trà lại thực sự có liên quan đến khả năng kéo dài tuổi thọ.

Uống nước và giữ đủ nước là điều quan trọng để có một cơ thể khỏe mạnh từ trong ra ngoài, đặc biệt khi cơ thể bắt đầu lão hóa.

Uống nước và giữ đủ nước là điều quan trọng để có một cơ thể khỏe mạnh từ trong ra ngoài, đặc biệt khi cơ thể bắt đầu lão hóa.

Dưới đây là tổng hợp một số lợi ích về loại đồ uống đang được không ít người ưa chuộng này:

Trà chứa nhiều chất chống oxy hóa như polyphenol, flavonoid và catechin. Amanda Holtzer, chuyên gia dinh dưỡng tại Trung tâm sức khỏe Culina, New York giải thích, quá trình oxy hóa tạo ra các chất hóa học không ổn định, còn được gọi là gốc tự do, gây ảnh hưởng xấu tới cấu trúc tế bào.

Mất cân bằng oxy hóa cũng góp phần dẫn tới tình trạng viêm mãn tính, đóng vai trò không nhỏ vào sự phát triển của các bệnh nguy hiểm như ung thư.

Theo chuyên gia Amanda, giống như tên gọi, chất chống oxy hóa trong trà rất thiết để hạn chế và ngăn chặn tác động của gốc tự do gây tổn thương cho cơ thể.

Chống lại một số bệnh ung thư

Trà thảo mộc không chứa caffeine và sở hữu hàm lượng polyphenol khác nhau tùy thuộc vào từng loại.

Tuy những nghiên cứu về trà và khả năng phòng chống ung thư không nhất quán, thường bị hạn chế bởi phương pháp thực hiện, các chuyên gia vẫn tìm thấy mối liên hệ giữa việc nhâm nhi loại đồ uống này với giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư.

Một phân tích tổng hợp đăng trên Tạp chí Advances in Nutrition vào năm 2020 đã cho thấy, uống trà có liên quan đến việc giảm tỷ lệ mắc 11 loại ung thư, đặc biệt là ung thư miệng.

Tương tự như vậy, theo Thư viện Y học Quốc gia Hoa Kỳ (NLM), những người thường xuyên uống trà đen hoặc trà xanh ít có khả năng phải đối mặt với ung thư buồng trứng.

Về lý thuyết, các hợp chất chống oxy hóa, chống viêm trong trà có thể ngăn chặn sự phát triển của tế bào ung thư. Tuy nhiên, hiện nay vẫn cần nhiều nghiên cứu hơn để làm rõ điều này.

Bảo vệ sức khỏe tim

Thay vì cho đường, mọi người nên sử dụng chanh hoặc quế để làm tăng hương vị của trà.

Theo nghiên cứu đăng trên Tạp chí Tim mạch vào năm 2017, uống trà hàng ngày có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim thiếu máu cục bộ, các vấn đề về tim do động mạch vành bị thu hẹp.

Tương tự như vậy, một nghiên cứu khác đăng trên Tạp chí Biên niên sử Dịch tễ học cũng đã chứng minh những người uống tối thiểu 4 tách trà đen mỗi ngày ít có nguy cơ bị đột quỵ.

Nguyên nhân là do polyphenol trong trà có thể bảo vệ nội mô của tim và mạch máu. Ngoài ra, chuyên gia Amanda cho biết, các chất chống oxy hóa flavonoid như quercetin trong trà góp phần cải thiện cholesterol trong máu, tăng cholesterol tốt và giảm mỡ máu.

Ngăn ngừa bệnh suy giảm trí nhớ

Đổ sữa vào trà có thể làm giảm khả năng chống oxy hóa của loại đồ uống này.

L-theanine, một loại axit amin trong trà, đem lại lợi ích không nhỏ cho não. Theo một nghiên cứu đăng trên Tạp chí Nutrients vào năm 2018, những người uống trà thường xuyên có tỷ lệ mắc bệnh Alzheimer và Parkinson thấp hơn người khác nhờ hấp thụ chất này.

Một bài viết khác đăng trên Tạp chí Phytomedicine cũng đã chỉ ra mối liên hệ của caffeine và l-theanine trong trà xanh với khả năng cải thiện tình trạng lo âu, tăng cường trí nhớ và sự tập trung.

Tốt cho xương

Dù đem lại nhiều lợi ích tuyệt vời, mọi người đừng uống quá nhiều trà để tránh mất ngủ và ảnh hưởng tới đường tiêu hóa.

Loãng xương, một tình trạng khiến xương trở nên yếu và dễ gãy, có xu hướng xuất hiện khi tuổi tác tăng lên. Uống trà sẽ giúp bạn giảm nguy cơ phải đối mặt với vấn đề sức khỏe này.

Một nghiên cứu đăng Trên tạp chí Osteosystem International cho thấy, thói quen uống trà mỗi ngày có liên quan đến khả năng duy trì mật độ xương. Hơn nữa, theo NLM, những người cao tuổi uống trà đen dường như ít khi bị gãy xương hông.

Cải thiện chất lượng cuộc sống

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), uống trà có thể đem lại cảm giác hạnh phúc và hài lòng về chất lượng sống. Các chuyên gia cũng chỉ ra, những người cao tuổi có thói quen dùng loại đồ uống này ít khi gặp phải đau đớn, khó chịu, lo âu hoặc trầm cảm.

Mặc dù quá trình sản xuất và chế biến từng loại có thể khác nhau, nhìn chung trà sở hữu đặc tính chữa bệnh, cung cấp nhiều chất chống oxy hóa và góp phần ngăn ngừa bệnh tật.

Trà tốt cho sức khỏe nhưng nếu uống trà sai cách khiến trà trở thành thuốc độc, gây hại cho sức khỏe.

Mặc dù uống trà tốt cho sức khỏe nhưng nếu uống trà sai cách khiến trà trở thành thuốc độc, gây hại cho sức khỏe. Dù có phải là người thích uống trà hay không thì bạn cũng cần tránh uống trà theo những cách sau:

- Uống trà trong 1 bộ ấm pha trà cáu bẩn, lâu ngày không rửa. Cặn bẩn trên bộ ấm pha trà chính là cặn của các nguyên tố trong trà, lâu ngày chất bẩn trong trà sẽ sinh ra các chất độc hại như cadmium, chì, thủy ngân, asen và các chất gây ung thư khác.

- Uống trà nóng vì đồ uống nóng từ 70 độ C trở lên dễ làm tổn thương thực quản.

- Uống trà pha đi pha lại nhiều lần. Nếu pha lại nhiều lần, trà bị biến chất sẽ sản sinh ra các chất độc hại đối với sức khỏe.

- Uống trà để qua đêm. Axit tannic trong nước trà để lâu, đặc biệt là để qua đêm tăng lên sẽ có hại cho người bị gút hoặc người có lượng axit uric cao trong máu.